Украина может стать главным карателем Белоруссии

ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру.

Европейцы обсуждают несколько мер экономического воздействия на Белоруссию. Во-первых, белорусской авиакомпании «Белавиа» могут запретить доступ в аэропорты Европы. Во-вторых, европейским авиакомпаниям хотят запретить полеты над Белоруссией на временной основе. В-третьих, обсуждается запрет на наземное сообщение с Белоруссией, но детали этой меры неизвестны. Заявка по двум первым мерам уже подана в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), сообщило Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Вечером стало известно, что совет ИКАО соберется на срочное совещание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии.

В МИД Франции заявили, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь Евросоюз. Как минимум две авиакомпании уже сделали это – латвийская AirBaltic и венгерская Wizz Air. Они уже начали летать в обход Белоруссии. Правительство Польши тоже думает запретить своей авиакомпании LOT летать в воздушном пространстве Белоруссии.

Общую реакцию на инцидент с самолетом в Минске, в том числе новые санкционные списки и запрет на полеты белорусской авиакомпании, обсудят на саммите ЕС, который проходит 24-25 мая в Брюсселе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Чем же обернется «наказание» Белоруссии, если Европа или даже весь мир откажутся принимать белорусскую авиакомпанию и прекратят летать в белорусском воздушном пространстве?

Запрет «Белавиа» летать в ЕС, конечно, скажется негативно на бизнесе белорусского перевозчика. Однако больше всего пострадают простые граждане, причем не только самой Белоруссии. «Минский аэропорт является транзитным хабом для россиян, для украинцев и выходцев из Средней Азии и из других стран. Трафик белорусских авиапассажиров сам по себе небольшой, ведь во всей стране живет меньше людей, чем в Москве – менее 9,5 млн человек. Основной пассажиропоток создавали транзитные пассажиры. Потому что «Белавиа» делала более бюджетное предложение для полетов в третьи страны с пересадкой в Минске. Как многие россияне и европейцы летают в Европу или Азию через Стамбул, так многие летали и через Минск», – говорит глава Авиа.ру Роман Гусаров.

Поэтому от запрета «Белавиа» летать в Европу или даже по всему миру (если будет введен глобальный запрет), пострадают в первую очередь россияне, украинцы и граждане СНГ, считает эксперт.

Альтернатива для полетов, конечно, найдется. Другое дело, что не будет уже таких бюджетных билетов, как у «Белавиа». Выиграть могут как российские перевозчики, так и европейские, особенно соседствующие с Белоруссией, если им удастся перетянуть на себя часть транзитных пассажиров.

Если «Белавиа» запретят летать не только в ЕС, но и по всему миру, то белорусская авиакомпания, скорее всего, обанкротится. Если запрет коснется только ЕС, то перевозчик сохранит свою деятельность. Ведь, по сути, европейское направление сейчас и так во многом закрыто из-за пандемии. Если «Белавиа» сможет летать в Турцию, на Кипр и другие места, особенно туристические направления, то авиакомпания может выдержать невзгоды, считает эксперт.

Важной является позиция Украины, которая очень часто действует в русле западных политиков. «Многие маршруты «Белавиа» проходят через Украину. Если и Украина перекроет свое воздушное пространство для Белоруссии, то у нее останется лишь одно направления для полетов – российское», – говорит Гусаров.

Сама Украина попадет в патовую ситуацию, ведь для нее полеты над Россией уже и так закрыты, а теперь закроется небо еще и над Белоруссией. Облетать украинцам придется много и долго.

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Надо понимать, что белорусская авиакомпания – небольшой игрок на рынке, и не является таким же важным активом для Минска, как, например, экспортер белорусских удобрений «Беларуськалий» или экспортеры нефтепродуктов. «Белавиа» не генерирует прибыль для государства, не является, так сказать, «голубой фишкой». Однако это рабочие места в аэропорту и в самой авиакомпании, а также в сопутствующих сферах. И это, конечно, источник налогов. Поэтому потеря собственного перевозчика будет, конечно, неприятным событием, которое добавит стране дополнительной напряженности», – говорит Роман Гусаров.

В прошлом, тяжелом для авиации всего мира, году «Белавиа» потеряла 41% выручки и получила убыток. Выручка перевозчика составила около 520 млн белорусских рублей, убыток – 9,2 млн рублей (против прибыли в 2019 году в 88 млн рублей).

Впрочем, Белоруссия вряд ли окажется в полной изоляции. В худшем варианте деловые и туристические поездки, скорее всего, придется осуществлять транзитом через Москву или Санкт-Петербург. Не исключено, что спасать белорусского авиаперевозчика придется именно России. Кроме хороших условий для пролета над Россией в Азию, Москва может дать доступ к ряду региональных маршрутов внутри РФ.

Также ЕС хочет запретить летать над территорией Белоруссии. А это уже ударит больше по самим европейским авиакомпаниям, которые в условиях пандемии и так переживают тяжелые времена.

В случае введения запретов на использование гражданской авиацией белорусского воздушного пространства, самолетам по техническим причинам может быть непросто выполнять некоторые рейсы, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш. По его словам, «в обычное время белорусское воздушное пространство играет важную роль (для движения воздушного транспорта)», передает Bloomberg.

«Иностранные перевозчики летают над Белоруссией в Россию и в страны Азии. Европейцам придется облетать белорусскую территорию. Это удлинит маршрут и время полета, потребует дополнительных затрат на топливо, на рабочие часы и т. д.

В зависимости от маршрута кто-то пострадает больше, кто-то меньше. Но по итогам года эти изменения выйдут иностранным перевозчикам в копеечку. Европейцы пилят сук, на котором сидят», – считает Роман Гусаров.

Наибольше проблемы, по его словам, возникнут на коротких маршрутах, например, из Казахстана через белорусскую территорию в Польшу. «На мой взгляд, в этом плане наиболее серьезно пострадает Прибалтика. Если посмотреть, например, на полеты из Риги в Стамбул или Афины, то маршрут пролегает через Белоруссию, Украину и Черное море, а после введения запрета все это придется облетать», – говорит отраслевой эксперт.

Авиакомпании по всему миру сейчас переживают тяжелые времена из-за ограничений полетов в эпоху пандемии. Поэтому ни один европейский перевозчик по доброй воле не согласится взвалить на себя дополнительные ограничения и рост расходов. Однако, судя по эмоциональной реакции политиков ЕС, не ответить Брюссель не сможет. Под накал страстей вспомнили даже про «Северный поток – 2».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб на слушаниях в палате общин заявил, что Лондон изучит возможность введения санкций против российского газопровода в ответ на инцидент с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска. Хотя более странного повода для введения санкций против России сложно придумать. Уж Белоруссия от этого никак не пострадает. Более того, Белоруссия, как и Украина, является транзитером российского газа – и появление альтернативного способа доставки топлива в Европу ей тоже не на руку.

«С точки зрения международного авиационного права Белоруссия формально сделала все в рамках закона. Если бы Минск при сигнале о террористической угрозе на самолете, наоборот, ничего не сделал, тогда бы к нему были вопросы у ИКАО. А так Белоруссия предприняла все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в своем воздушном пространстве. В десятках других подобных случаях также поднимается боевая авиация для наблюдения за подозрительным воздушным судном», – считает Гусаров.

До сих пор ИКАО оставалась вне политики, поэтому запрета полетов над Крымом не было. Ее дело – это авиационная безопасность. Однако в данном случае уже никто ничего не исключает.

В этом плане еще более удивительным выглядит появившаяся информация о том, что ЕС задумался о запрете наземного сообщения с Белоруссией. О чем именно идет речь, до конца не ясно. Но если обсуждаются автомобильные и железнодорожные перевозки, то их запрет ударит не только по Белоруссии, но и по России, и не менее сильно по самому Евросоюзу. Потому что Белоруссия является транзитным хабом между Россией и Европой.

Закрытием автомобильного транзита через Белоруссию Брюссель накажет больше не Минск, а Москву.

Потому что основную долю транзита занимают российские продукты и товары. Украина может попытаться на этом заработать, если, конечно, политики дадут это сделать.

Для поставок в Европу нефтегазового сырья, удобрений и металлов Россия использует не грузовые автомобили, а трубопроводы, железную дорогу и танкеры в морских портах. Россия в последние годы активно переводила свои грузы с белорусской железной дороги на собственные морские порты на Балтике. Более того, ей удалось даже Белоруссию убедить возить нефтепродукты через российские порты. От этого пострадала Литва, которая начала терять белорусский транзит. От санкционного закрытия грузопотока по белорусским железным дорогам Прибалтика понесет еще большие убытки.

Конечно, политикам Брюсселя придется придумать, чем ответить Минску, учитывая накал страстей. Наиболее прагматичным вариантом было бы не трогать многострадальный авиационный бизнес, а придумать политический ответ. Однако пока это выглядит невозможным.

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