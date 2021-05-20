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20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:24  |  vz.ru
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

    «Северный поток-2» достроят к новому отопительному сезону    20 мая 2021, 19:30
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине?

    Ситуация вокруг «Северного потока – 2» накалилась до предела. Накануне издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена планирует ввести новые санкции в отношении газопровода. Кроме судов и их собственников, под санкции попадет также оператор газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководитель Матиас Варниг. Это явный шаг к новым жестким санкциям, которые поставили бы крест на поставках российского газа по этой трубе. Однако США отыграли назад. Вашингтон решил частично приостановить их выполнение, руководствуясь национальными интересами Соединенных Штатов. И в ночь на четверг госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил эту информацию.

    По его словам, Госдепартамент подал в Конгресс доклад в соответствии с поправками в закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), чтобы ввести санкции против четырех судов, пяти организаций и одного физлица, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Однако в национальных интересах США было решено «приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG». Такое заявление было распространено в ночь на четверг во время переговоров Блинкена с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

    В итоге в черном списке осталось четыре суда – «Академик Черский» и работающее с ним судно снабжения «Балтийский исследователь», а также ледокольные суда «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», которые помогают достраивать «Северный поток – 2». Плюс под санкции попадает девять дополнительных судов, которые контролируются или принадлежат ФГБУ «Морская спасательная служба» (Морспасслужба). Это компания также вошла в черный список, вместе с компаниями «Коксохимтранс», «Мортранссервис» и «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Последний стал собственником «Академика Черского» после того, как стало понятно, что это судно неминуемо попадет под американские санкции из-за строительства газопровода в Балтийском море у берегов Дании.

    Исключение из санкционного списка компании Nord Stream 2 AG и ее топ-менеджеров – знаковое решение. Это позволяет утверждать, что «Северный поток – 2» не только будет достроен, но, что еще более важно, американцы не помешают ввести трубу в эксплуатацию.

    Дело в том, что включение судов и их владельцев в черный список не представляет опасности: меры против них были ожидаемы. Все это является прямым следствием санкций, которые были введены еще в декабре 2019 года. Просто каждый раз американцы утоняют конкретные названия компаний и людей. Как только к достройке датского участка газопровода приступила «Фортуна», она сразу попала под санкции. Теперь очередь «Академика Черского», который пришел на помощь позже. Наказание грозит и судам снабжения, который буксируют суда-трудобоукладчики, подвозят трубы и т. д.

    «Однако попадание «Фортуны» в черный список не привело к изменениям в ее работе. «Фортуна» по-прежнему продолжает строить. И суда в новом списке также продолжат работать», – уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Россия была к этому готова, поэтому поменяла собственников судов на те компании, которые не жалко пустить в американскую мясорубку. Например, убрала из числа собственников «Академика Черского» тот же «Газпром флот», который изначально владел судном.

    Важный момент в том, что США не предлагают распространять санкции на всю цепочку собственников, попавших в черный список судов. В противном случае под угрозой санкций оказался бы и «Газпром флот» и далее головная компания – сам Газпром.

    «Смену собственника или передачу судна в аренду или лизинг США могли расценить как попытку обхода санкций. Однако по предварительному списку компаний мы видим, что «Газпром флот» в него не попал. Газпромовская стратегия сработала: он спрятал свои структуры от санкций. Американцы не копают в этом направлении. Это уже позитивный сигнал», – говорит Юшков.

    Дело в том, что такие расследования могли привести к серьезным последствиям. «Если бы США по цепочке собственников дошли до Газпрома, то они бы загнали европейцев в угол. Ведь тогда покупка любого газа у Газпрома была бы нарушением санкций. Но Европа не может вообще отказаться от закупки российского топлива, это нереально. Поэтому европейские компании все равно проводили бы операции с Газпромом, за что американцы должны были бы их наказать. Американцы не хотят добираться до Газпрома, но не из-за Газпрома или России, а из-за европейцев», – поясняет Юшков.

    Отмена санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его руководителя Маттиаса Варнига – из этой же сферы. США не хотят ухудшать отношения с Европой, из-за чего выигрывает Газпром и Россия.

    «Когда США говорят о том, что отмена санкций соответствует их национальным интересам, это значит, что результат этих санкций – ухудшение отношений с Европой – не в интересах Штатов», – говорит Юшков.

    Что значит включение Nord Stream 2 в санкционный список? Что ни европейские компании, ни европейские госструктуры не смогут даже обмениваться документами с оператором «Северного потока – 2».

    «Когда оператор газопровода принесет немецкому регулятору все необходимые документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного «Северного потока – 2», регулятор окажется перед сложным выбором. В рамках немецкого законодательства он обязан принять эти документы и выдать разрешение. Но тогда немецкий регулятор нарушит санкции США. Если наоборот – выполнит американские санкции, то тогда нарушит собственные европейские законы. Американцы де-факто сейчас признают, что решили не ставить Европу в столь сложное положение выбора между молотом и наковальней», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    В сухом остатке получается, что действующие санкции, касающиеся процесса строительства, самому строительству никак не мешают. «Фортуна» строит сейчас километр в сутки, «Академик Черский» – полкилометра в сутки. Работы уже на финишной прямой. А риски, что американцы помешают ввести в эксплуатацию уже готовый газопровод, наконец-то рассеялись. Сразу две проблемы «Северного потока – 2» де-факто решены. Никаких проблем для ввода в строй газопровода в половину мощности, скорее всего, уже не будет. Юшков ожидает, что к ноябрю по газопроводу уже пустят первый газ в Германию.

    Газпрому останется решить проблему работы трубы не на полную мощность в 55 млрд кубометров газа в год, а лишь на 50%. Таково требование норм Третьего энергопакета ЕС для морской части, введенных ЕК специально для «Северного потока – 2».

    Американцы направят все свои силы на то, чтобы не дать Газпрому возможность заполнить собственную трубу полностью. Для этого США используют своего европейского партнера – Польшу, которая продолжит всячески препятствовать попыткам Газпрома вернуть себе всю трубу.

    «Получить разрешение на стопроцентную загрузку «Северного потока – 2» будет очень тяжело. Газопровод Opal годами не может этого добиться. Поэтому, возможно, Газпром передаст право собственности на половину объема газа на дне моря. Это один из сценариев»,

    – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Любопытно, что в Европе спрос на российский газ очень высокий, хотя это не характерно для мая, и цены подскочили до 350 долларов за тысячу кубометров. При этом Газпром, по словам Юшкова, специально выполняет не все заказы европейцев, которые идут сверх контрактных объемов. Такая хитрость нужна, чтобы, во-первых, не прокачивать сверхнормативные объемы через Украину. И дело не только в политике, но и в деньгах – Газпрому приходится оплачивать более высокие тарифы при сверхнормативных поставках по украинской трубе. Во-вторых, Газпром явно намекает Европе на то, чтобы жить дружно и что получать дополнительные объемы газа можно по «Северному потоку – 2». Нехарактерно высокий спрос на газ в Европе сейчас объясняется более длинной и морозной, чем обычно, зимой. Подземные хранилища газа истощились как никогда, и теперь европейцы хотят их наполнить.

    В любом случае новости по «Северному потоку – 2» для Украины нерадостные. Газпром постепенно прекратит финансировать Украину. «Запуск российского трубопровода позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. При этом ее потери от транзита российского газа в Европу будут весьма ощутимые. По заявлению украинской стороны, по итогам 2020 года прибыль Украины от транзита газа составила 13 млрд долларов», – отмечает Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова.

    По оценке главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, экономика Украины потеряет 5–6 млрд долларов в год в случае запуска «Северного потока – 2». Сюда входит 1,5 млрд долларов доходов от транзита, а также 2–3 млрд долларов дохода от автоматического подорожания газа для самой Украины на 50 долларов за тысячу кубометров, так как цена транспортировки газа из Германии будет выше. Плюс вырастет стоимость экспорта удобрений и подорожает газ для населения. Наконец, без транзита интерес к Украине со стороны ЕС значительно снизится. Впрочем, как только Украина окажется без транзита, а значит, без возможности давить на Россию, интерес к ней иссякнет и у США. Без возможности досаждать России Украина американцам вряд ли будет нужна.

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