Природа поставила Европу в зависимость от «Северного потока - 2»

Европа впервые за долгие года не начала закачку газа на следующий отопительный сезон в подземные хранилища. Виной всему холодная погода, из-за которой все нынешние поставки идут на текущие нужды, а не на формирование зимнего запаса. «Газпром» уже нарастил экспорт газа в Европу и готов поставить туда любые требуемые объемы, при этом не наращивая транзит через Украину.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы за апрель 2021 года не выросли, а сократились – впервые за историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe, то есть c 2011 года. На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля – 29,91%, сообщает «Интерфакс».

Такое снижение выглядит удивительным, поскольку в прошлом году в апреле в ПХГ Европы были закачаны рекордные для этого месяца 9 млрд куб. м газа. Кроме того, европейский рынок с его обширной и вместительной системой хранения голубого топлива на фоне падения спроса из-за пандемии COVID-19 фактически принимал на утилизацию излишки голубого топлива со всего мира.

На этом фоне приток СПГ в Европу почти не изменился – снижение зафиксировано лишь на 4,8%, а физические поставки российского газа в Европу даже выросли на 3% за счет увеличения прокачки по газопроводам «Ямал – Европа» и «Турецкий поток». Однако Европе остро не хватает газа для закачки: холодная погода, которая продлится всю первую декаду мая, и высокий уровень текущего потребления не дают Европе вести полноценное восстановление запасов в хранилищах, говорится в сообщении.

«Уже понятно, что кампания закачки газа в ПХГ Европы сорвана и зиму 2021-2022 года Европа встретит с недопустимо низким уровнем запасов газа в «подземках». Все это скажется как на безопасности поставок потребителям Европы, так и на ценах на газ по всему миру», – констатирует агентство.

Данная ситуация отразилась и энергорынке – спотовые цены на газ в Европе нервно отреагировали на данные мониторинга. В частности, цены на главном хабе Европы TTF на первые дни мая достигла $295 за тысячу кубометров (год назад в мае в среднем газ на TTF стоил $52, два года назад – $157).

В то же время пресс-служба «Газпрома» отмечает, что за последние полмесяца в европейские ПХГ закачано всего 1,1 млрд куб. м из 66,5 млрд куб. м газа, необходимых для восполнения запасов до прошлогоднего уровня. Таким образом дефицит составляет 98%.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в первом квартале «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть – до почти 53 млрд кубометров. А в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров. Такой спрос объяснялся тремя факторами: холодной погодой, уходом СПГ на азиатские рынки, где из-за все той же холодной погоды цены на поставки сжиженного газа стали более выгодными для продавцов. Все эти факторы привели к подорожанию газа на европейском рынке.

На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

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При этом в ЕС мало кто прогнозировал сохранение холодной погоды в апреле и мае. Тем не менее, говорить о полном провале кампании по закачке газа в ПХГ пока не приходится, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Впереди еще много времени, а на фоне повышения спроса увеличится и предложение со стороны тех же поставщиков СПГ», – добавил эксперт.

Кроме того, «Газпром» не имеет ограничений на объемы добычи газа и свободно может маневрировать в отличие, например, от Норвегии или Алжира, отметил собеседник. «Поэтому в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего европейцы активно покупали российский газ. Но поскольку европейцы наполняют ПХГ после отопительного сезона, а не во время него, то в этот период весь газ уходил на обеспечение отопления», – рассказал Юшков.

В связи с задержкой окончания отопительного сезона и наполнения ПХГ собеседник указал на ожидание более высоких цен на газ на европейском рынке. И хотя Москва готова поставить в ЕС недостающие объемы топлива, заработать Украине на транзите не получится даже в такой ситуации, ведь

«Газпром» не стал участвовать в аукционе украинской ГТС по увеличению объемов прокачки газа на третий квартал текущего года. Кроме того, Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит голубого топлива в мае.

«Газпром», конечно, будет поставлять прежние объемы, закрепленные в контрактах – 40 млрд кубометров в год. Но он дает понять, что не рассчитывает на украинскую ГТС и явно намекает на запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы все дополнительные объемы пошли через него, а не через Украину», – пояснил Юшков. По его мнению, этот жест сигнализирует о своего рода сделке в отношении европейцев. «Схема такой сделки выглядит по сути так: если вы не мешаете строительству «Северного потока – 2», тогда вы получаете дополнительные объемы газа и для закачки в ПХГ, и во время отопительного сезона», – пояснил эксперт.

Что касается попыток воспрепятствовать завершению строительства газопровода, то они по-прежнему предпринимаются недружественными России силами. Например, в понедельник стало известно о том, что немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Требования иска относятся к пока еще не завершенному участку трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. На следующий день регулятор сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» после очередного иска может быть возобновлено с конца мая.

«Подобные иски, безусловно, усложняют ситуацию со строительством газопровода. Однако я уверен, что это не нанесет существенного вреда «Северному потоку – 2», потому что реальных доказательств негативного влияния газопровода на окружающую среду не предоставлено», – уверен Юшков.

По его словам, предоставить какие-либо доказательства в этом вопросе – дело непростое. Собеседник привел в пример аналогичный строящемуся газопроводу действующий «Северный поток», который успешно эксплуатируется более 10 лет и не наносит ущерба окружающей среде. Юшков обратил внимание на постоянный мониторинг подобной инфраструктуры и заметил, что «Северному потоку» со стороны экологов никаких претензий предъявлено не было.

Эксперт указал и на политическую подоплеку исковой борьбы в отношении газопровода. «Я думаю, такие иски не имеют никакого отношения к экологии и окружающей среде, а обусловлены политическими мотивами. К тому же, такие ситуации лишь дискредитируют экологические организации, показывая, что они являются инструментами политической борьбы, а вовсе не защищают окружающую среду», – отметил Юшков. Собеседник напомнил, что в этой же акватории предполагается построить газопровод «Baltic pipe», который пройдет из Норвегии через Данию в Польшу. «Только к ним не будет никаких претензий», – добавил он.

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При этом Юшков считает, что несмотря на различные препятствия, газопровод «Северный поток – 2» будет построен. «У таких исков нет шансов на победу, единственное, чем они могут навредить – это процедурные задержки. К тому же мы видим, что на практике немецкий регулятор довольно оперативно отвечает на подобные претензии», – пояснил эксперт. Он также добавил, что в немецкой акватории осталось проложить примерно 10-12 км газопровода, поэтому непонятно, где были «эти псевдо-экологи, когда укладывалась основная часть «Северного потока – 2».

Эксперт также предположил, что на предстоящих выборах в Бундестаг тема газопровода будет неоднократно подниматься. «Я думаю, что партия «Зеленые», конечно, попытается набрать очки на теме противодействия России и может высказываться против строительства «Северного потока – 2». Однако надо понимать, что проект реализуется не по чьей-то политической воле, а в соответствии с европейским законодательством, где четко регламентируется, какие документы нужно собрать на строительство газопровода и как его нужно строить», – объяснил собеседник, отметив, что строительство газопровода предполагается завершить до выборов в Бундестаг.

«Таким образом единственная возможность остановить строительство «Северного потока – 2» – ввести прямые антироссийские санкции. Но захочет ли Германия ввязываться в эту войну? В случае подобных действий России очень жестко ответит», – заключает Юшков, добавив, что даже сама природа и климат подталкивают европейцев к принятию правильных решений в отношении завершения строительства газопровода.

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