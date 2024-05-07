Киев перебросил в ДНР резервы из числа мобилизованных

Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й и 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны возле Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР.

За сутки отражены три контратаки бригад ВСУ около Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника – до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две американские гаубицы М777, гаубица «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, подразделения группировки «Центр» в ДНР нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс. Отражены семь контратак противника рядом с Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычами ДНР. Потери ВСУ – до 370 военнослужащих, бронемашина, а также 122-мм гаубица Д-30.

В это же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного в ДНР.

Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.

Кроме того, поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 105-мм американское орудие М119, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщает Минобороны, группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака противника в районе населенного пункта Урожайное. Потери ВСУ – до 160 военнослужащих, два танка, 155-мм американская гаубица М198 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка войск «Днепр» нанесла огневое живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству беспилотников и нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

Средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, также уничтожены 23 беспилотника и семь РСЗО HIMARS производства США.

Ранее российские войска освободили Очеретино в ДНР.