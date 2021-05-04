Эксперт объяснил подоплеку иска немецких экологов против «Северного потока – 2»

«Очередные иски со стороны экологических организаций едва смогут остановить строительство газопровода, однако они могут его всячески задерживать», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новый иск со стороны немецких экологов против «Северного потока – 2».

«Подобные иски, безусловно, усложняют ситуацию со строительством газопровода. Однако я уверен, что это не нанесет существенного вреда «Северному потоку – 2», потому что реальных доказательств негативного влияния газопровода на окружающую среду не предоставлено», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, предоставить какие-либо доказательства в этом вопросе – дело непростое. Собеседник привел в пример аналогичный строящемуся газопроводу действующий «Северный поток», который успешно эксплуатируется более 10 лет и не наносит ущерба окружающей среде. Юшков обратил внимание на постоянный мониторинг подобной инфраструктуры и заметил, что «Северному потоку» со стороны экологов никаких претензий предъявлено не было.

Эксперт указал и на политическую подоплеку исковой борьбы в отношении газопровода. «Я думаю, такие иски не имеют никакого отношения к экологии и окружающей среде, а обусловлены политическими мотивами. К тому же, такие ситуации лишь дискредитируют экологические организации, показывая, что они являются инструментами политической борьбы, а вовсе не защищают окружающую среду», – отметил Юшков. Собеседник напомнил, что в этой же акватории предполагается построить газопровод «Baltic pipe», который пройдет из Норвегии через Данию в Польшу. «Только к ним не будет никаких претензий», – добавил он.

При этом Юшков считает, что несмотря на различные препятствия, газопровод «Северный поток – 2» будет построен. «У таких исков нет шансов на победу, единственное, чем они могут навредить – это процедурные задержки. К тому же мы видим, что на практике немецкий регулятор довольно оперативно отвечает на подобные претензии», – пояснил эксперт. Он также добавил, что в немецкой акватории осталось проложить примерно 10-12 км газопровода, поэтому непонятно, где были «эти псевдо-экологи, когда укладывалась основная часть «Северного потока – 2».

Юшков также предположил, что на предстоящих выборах в Бундестаг тема газопровода будет неоднократно подниматься. «Я думаю, что партия «Зеленые», конечно, попытается набрать очки на теме противодействия России и может высказываться против строительства «Северного потока – 2». Однако надо понимать, что проект реализуется не по чьей-то политической воле, а в соответствии с европейским законодательством, где четко регламентируется, какие документы нужно собрать на строительство газопровода и как его нужно строить», – объяснил собеседник, добавив, что строительство газопровода предполагается завершить до выборов в Бундестаг.

«Единственная возможность остановить строительство «Северного потока – 2» – ввести прямые антироссийские санкции. Но для этого нужно будет внести изменения и в законы, которые запретят строительство конкретного газопровода. Но хочет ли Германия ввязываться в эту войну? В случае таких действий со стороны ЕС, Россия очень жестко ответит», – заключил эксперт.

В понедельник стало известно, что немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

На следующий регулятор сообщил, что строительство газопровода «Северный поток 2» после очередного иска немецких экологов может быть возобновлено с конца мая.

Ранее в январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».

В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза».

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