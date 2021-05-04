Эксперт объяснил подоплеку иска немецких экологов против «Северного потока – 2»

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4 мая, вторник | Последнее обновление — 15:31 | vz.ru
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На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами.
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Эксперт объяснил подоплеку иска немецких экологов против «Северного потока – 2»
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«Очередные иски со стороны экологических организаций едва смогут остановить строительство газопровода, однако они могут его всячески задерживать», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новый иск со стороны немецких экологов против «Северного потока – 2».
«Подобные иски, безусловно, усложняют ситуацию со строительством газопровода. Однако я уверен, что это не нанесет существенного вреда «Северному потоку – 2», потому что реальных доказательств негативного влияния газопровода на окружающую среду не предоставлено», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, предоставить какие-либо доказательства в этом вопросе – дело непростое. Собеседник привел в пример аналогичный строящемуся газопроводу действующий «Северный поток», который успешно эксплуатируется более 10 лет и не наносит ущерба окружающей среде. Юшков обратил внимание на постоянный мониторинг подобной инфраструктуры и заметил, что «Северному потоку» со стороны экологов никаких претензий предъявлено не было.
Эксперт указал и на политическую подоплеку исковой борьбы в отношении газопровода. «Я думаю, такие иски не имеют никакого отношения к экологии и окружающей среде, а обусловлены политическими мотивами. К тому же, такие ситуации лишь дискредитируют экологические организации, показывая, что они являются инструментами политической борьбы, а вовсе не защищают окружающую среду», – отметил Юшков. Собеседник напомнил, что в этой же акватории предполагается построить газопровод «Baltic pipe», который пройдет из Норвегии через Данию в Польшу. «Только к ним не будет никаких претензий», – добавил он.
При этом Юшков считает, что несмотря на различные препятствия, газопровод «Северный поток – 2» будет построен. «У таких исков нет шансов на победу, единственное, чем они могут навредить – это процедурные задержки. К тому же мы видим, что на практике немецкий регулятор довольно оперативно отвечает на подобные претензии», – пояснил эксперт. Он также добавил, что в немецкой акватории осталось проложить примерно 10-12 км газопровода, поэтому непонятно, где были «эти псевдо-экологи, когда укладывалась основная часть «Северного потока – 2».
Юшков также предположил, что на предстоящих выборах в Бундестаг тема газопровода будет неоднократно подниматься. «Я думаю, что партия «Зеленые», конечно, попытается набрать очки на теме противодействия России и может высказываться против строительства «Северного потока – 2». Однако надо понимать, что проект реализуется не по чьей-то политической воле, а в соответствии с европейским законодательством, где четко регламентируется, какие документы нужно собрать на строительство газопровода и как его нужно строить», – объяснил собеседник, добавив, что строительство газопровода предполагается завершить до выборов в Бундестаг.
«Единственная возможность остановить строительство «Северного потока – 2» – ввести прямые антироссийские санкции. Но для этого нужно будет внести изменения и в законы, которые запретят строительство конкретного газопровода. Но хочет ли Германия ввязываться в эту войну? В случае таких действий со стороны ЕС, Россия очень жестко ответит», – заключил эксперт.
В понедельник стало известно, что немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.
На следующий регулятор сообщил, что строительство газопровода «Северный поток 2» после очередного иска немецких экологов может быть возобновлено с конца мая.
Ранее в январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».
В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза».
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Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT
Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но в Москве ведется межведомственная проработка снижения рисков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», – отметила она, передает RT.
По словам Захаровой, в качестве примера альтернативных инструментов можно привести «Систему передачи финансовых сообщений» Банка России. «В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», – сказала представитель МИД.
Также Захарова сообщила о развитии сотрудничества между российской системой «МИР» и иностранными аналогами, в частности китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro. «Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции», – заявила она.
По ее словам, это достаточно долгосрочный и трудоемкий процесс. Захарова отметила, что «о каких-либо конкретных сроках с точки зрения завершения создания всеобъемлющего национального инструментария в сфере осуществления платежных операций и его продвижения на международные рынки говорить пока преждевременно».
Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Но, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
Немецкий регулятор назвал сроки возобновления строительства газопровода «Северный поток – 2»
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Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая, заявили в пресс-службе регулятора.
«Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока – 2» в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы BSH.
В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Напомним, в понедельник немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство «Северного потока – 2».
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ЕС выразил протест постпреду России из-за санкций против европейцев
Евросоюз выразил протест постоянному представителю России Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении ряда граждан ЕС и ограничений против недружественных стран на российской территории, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», – говорится в заявлении, передает ТАСС.
В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против недружественных государств, «выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений».
В сообщении говорится, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения. Также в ЕС заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя.
«Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем», – отметили в дипмиссии.
В заявлении постпреда России указано, что Россия готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем.
В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне в связи с введением Москвой контрсанкций в отношении европейских чиновников.
В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Россия созвала встречу СБ ООН по Украине и трагедии в Доме профсоюзов
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Москва надеется, что представители Украины и западных стран примут участие в запланированной на 5 мая неформальной встрече Совбеза ООН в формате «формулы Арриа» по расследованию пожара в Доме профсоюзов в Одессе, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
«Надеемся, что мужества поучаствовать в нашем мероприятии хватит и у наших западных коллег, традиционно выгораживающих Киев, – указал Полянский. – Будем приветствовать и участие представителей постпредства Украины, однако надежды на это мало – в последнее время они такие встречи своим присутствием не удостаивают, четко показывая, что их интересует не диалог, а лишь пропаганда своих установок на ооновской площадке».
Он также сообщил, что в ходе заседания по видеосвязи выступят Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, «непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года». «Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве», – добавил дипломат.
В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
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Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров
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Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
«Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить – выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», – приводит слова Кравчука ТАСС.
Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».
Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук.
В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки
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Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии пускать в Евросоюз только после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», – заявил парламентарий РИА «Новости».
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», – подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения «ковидного занавеса». «Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», – сказал депутат. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в ЕС.
«Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура», – заявил Слуцкий. При этом он призвал не торопиться с выводами.
Напомним, в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов после вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие покупки российской вакцины.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Немецкие экологи подали иск против «Северного потока – 2»
Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2».
«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», – приводит ТАСС сообщение организации.
В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».
В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.
Нуланд собралась на Украину
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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд будет находиться в Киеве во время визита на Украину главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, следует из графика поездок руководства американского внешнеполитического ведомства.
Согласно графику Госдепартамента США, Нуланд собирается посетить Лондон и Киев в период с 4 по 6 мая, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить поставки американского оружия Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное». Сама Нуланд в 2014 году заявляла, что раздавала на Майдане в центре Киева не печенье, а сэндвичи.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В 2019 году она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. В 2019 году Нуланд отказали в российской визе по причине включения в черный список за антироссийские санкции.
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Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений
Президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
По его словам, Штаты не стремятся к обострению отношений с Россией, однако будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными, передает ТАСС.
«Мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», – сказал Блинкен.
Также он добавил, что возможность более стабильных и предсказуемых отношений США с России зависит от решения Москвы. Госсекретарь США напомнил, что несмотря на «глубокие противоречия», страны смогли продлить стратегический договор СНВ-3, передает РИА «Новости».
«Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества – ред.), но… это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать», – добавил Блинкен.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена.
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.
Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поражение США в Афганистане очевидно всему миру, Соединенные Штаты проиграли 20-летнюю войну в Афганистане и именно поэтому уходят.
«Свою задачу в Афганистане – установление у власти стабильного и близкого к Вашингтону правительства – США не выполнили. Они проиграли 20-летнюю войну – и именно поэтому уходят. [Госсекретарю США Энтони] Блинкену просто больше нечего сказать. Признать поражение он не может, но оно очевидно всему миру: после двух десятилетий бессмысленной войны «гегемон», поддержанный [войсками стран] НАТО, бесславно покинул поле боя, не сумев сломить сопротивления талибов (сторонники запрещенной в России террористической организации «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД), вооруженных автоматами Калашникова, самодельными взрывными устройствами и горячей верой в Аллаха. Это уже само по себе приговор «либеральному миропорядку» во главе с США. Точнее, часть приговора, который ему неизбежно вынесет история», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Накануне появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. При этом в конце апреля Госдепартамент США призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан.
29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».
13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. В марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам
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Россиянка Тамара Тансыккужина в ходе финального матча из девяти раундов в Варшаве защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польку Наталью Садовскую.
«Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала», – передает ТАСС слова россиянки.
После завершения турнира Тансыккужина поблагодарила болельщиков и тренерский штаб.
«Это самый сложный и долгий турнир. Наталья – очень опытный матчевый боец, играет очень надежно, – отметила Тансыккужина, подчеркнув, что соперница лидировала. – В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку».
По словам Тансыккужиной, в Польше «все было очень доброжелательно». «Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», – заключила россиянка.
Финал стартовал 23 апреля. После девяти раундов противостояния счет был равным – 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Садовская лидировала по очкам, ей достаточно было сыграть вничью в быстрые шашки, но она уступила. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц победу одержала россиянка.
Тренер россиянки Юрий Черток сообщил, что за победу в матче за мировую корону по шашкам Тансыккужина получила «скромные призовые» в 12 тыс. евро. Польская спортсменка за участие в матче получила 8 тыс. евро.
«Тамара получала и более внушительные суммы, – сказал Черток. – К примеру, когда мы лет 10-15 назад проводили турниры в Башкирии, призовые составляли по 30 тыс.».
Первоначально планировалось провести матч 15–29 декабря 2020 года сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. 42-летняя Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира. 29-летняя Садовская является двукратной чемпионкой мира.
Напомним, 28 апреля во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате россиянка отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.
Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом», назвав ситуацию абсурдной.
Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг со стола прямо во время партии, рассказал, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки.
В Кремле произошедший в Польше инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».
Курировавшая интересы США в Иране швейцарский дипломат погибла в Тегеране
Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла, упав с высотного здания, расположенного в одном из районов иранской столицы, сообщило иранское агентство ИСНА.
По данным представителя экстренных служб Тегерана, произошел несчастный случай: 51-летняя женщина упала с крыши многоэтажного дома в районе Камрания. Местные медики констатировали ее смерть на месте инцидента, передает ТАСС. Представитель экстренных служб также сообщил, что тело швейцарки передано судебно-медицинским экспертам.
Как указывает телеканал SkyNews – Arabia, погибшая занимала должность первого секретаря посольства Швейцарии в Тегеране. Дипломат курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране.
Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о том, что Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки. Также утверждалось, что США намерены «выплатить» 7 млрд долларов из замороженных иранских активов.
Напомним, в воскресенье в Госдепе назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном.
Белорусский врач рассказал, как не оставить здоровье на даче
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Главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Белоруссии, заместитель главврача Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени Машерова Людмила Жилевич поделилась рекомендациями по организации работы на даче для сохранения здоровья.
Как отметила эксперт, прополка грядок – вовсе не безобидное занятие для тех, кто болен артериальной гипертензией. Длительное нахождение вниз головой, особенно в жаркую погоду, может спровоцировать гипертонический криз. «Гипертонические кризы чаще всего происходят с 5.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В это время лучше не активничать и не пытаться за один присест прополоть все грядки. Ни в коем случае нельзя работать в зной. С 11.00 до 16.00 (или даже 17.00) лучше устроить себе перерыв», – сказала Жилевич информационному порталу «Здоровые люди».
Специалист посоветовала резко не выпрямляться, долго простояв в положении «вниз головой». Из-за резких движений может закружиться голова. Если появились неприятные симптомы, такие как шум в ушах, тяжесть в области груди, внезапная слабость, надо немедленно прекратить работу и сделать перерыв. Оптимальный вариант – полчаса работы, потом отдых. Затем желательно сменить положение тела или вид деятельности.
Стоит учитывать погодные условия. При высокой влажности даже небольшая нагрузка может показаться чрезмерной. Пасмурные и прохладные дни, когда солнце не припекает и скрыто облаками, – самое благоприятное время для работы на приусадебном участке.
«Во время работы на грядках лучше опускаться на колени, подложив что-нибудь удобное. Так голова не будет сильно наклонена вниз. Сами гряды лучше сделать высокими и узкими, межи – широкими», – посоветовала Жилевич.
Если после работы появились темные пятна перед глазами, которые проходят через какое-то время, это может говорить о том, что есть участки сетчатки, в которых нарушено кровоснабжение, предупреждает специалист.
Эксперт также предупредила, что в самый пик солнечной активности работать нельзя. Не стоит пренебрегать головным убором, одежду лучше надевать светлых тонов из натуральных, дышащих тканей. Это защитит от солнечного удара, перегрева и ожогов. Нужно также учитывать, что жара может отразиться на значениях артериального давления (как в сторону снижения, так и повышения), влиять на частоту сердечных сокращений. Если пульс участился, значит, нагрузка на сердце и сосуды повышена.
«Летом желательно работать до полудня и после трех часов, в жаркий период отдыхать в теньке. С потом испаряется много влаги из организма, из-за чего может подскочить давление и разболеться голова. Поэтому следует пить много жидкости, лучше воды или несладкий морс из ягод», – посоветовала Жилевич.
Кроме того, эксперт предупредила, что длительное пребывание на грядках на коленях, особенно на сырой и холодной земле, может стать причиной обострения заболеваний суставов. Во избежание этого специалист советует работать не более трех-четырех часов в день. Быть в хорошей форме на огороде помогает гимнастика. Упражнения могут быть простыми и незатейливыми, но выполнять их нужно регулярно.
При болях можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, но злоупотреблять ими не стоит. Бесконтрольный прием таких лекарств способен спровоцировать у гипертоников проблемы с давлением, у больных язвой желудка – вызвать ее обострение, предупредила эксперт.
Она также отметила, что, работая на огороде, надо стараться держать спину как можно прямее и не наклоняться лишний раз. Не стоит длительно выполнять одни и те же действия, виды деятельности нужно чередовать. Однообразные движения приводят к перенапряжению сухожилий и связок. В перерывах между работой полезно будет разминать затекшие суставы и спину. При варикозе не нужно забывать про эластичные бинты или ортопедические чулки.
Чтобы не «сорвать спину» при подъеме тяжести, наклонитесь вперед, согните ноги в коленях и присядьте. Основная нагрузка должна приходиться на ноги, а не на спину. Так вы убережете себя от травмы позвоночника. Груз старайтесь распределять симметрично.
Если все-таки разболелась спина, следует лечь на жесткую поверхность, чтобы расслабить свой позвоночник. Пострадавшее место натереть мазью, которая обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, прекратить на время нагрузки.
Напомним, после объявления длинных майских выходных в России выросли цены на аренду дачных домов.
При пожаре в московском отеле спасено 300 человек
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Из-за пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.
Мужчина погиб в результате пожара в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве, в здании находились более 300 человек, пострадавших, включая несовершеннолетних, доставили в медучреждения, сообщается на сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента, для определения причины и очага возгорания назначат несколько экспертиз.
Также следователи проверят отель на соответствие мерам противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в столице пострадали 10 человек, из которых двое – дети. Позже число пострадавших выросло до 18, из них восемь – дети.
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