Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.10 комментариев
Россия вложила накопления в рупиях в индийские ценные бумаги
Hindustan Times: Россия вложила накопления в рупиях в индийские ценные бумаги
Российские экспортеры вложили большую часть накоплений в индийских рупиях в государственные ценные бумаги: акции индийских компаний и инфраструктурные проекты, сообщила The Hindustan Times, подчеркнув, что деньги были напрямую переведены со счетов индийских банков.
По словам неназванного собеседника издания, большая часть рупий, накопленных российскими инвесторами в индийских банках, была использована, поэтому проблему можно считать решенной, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций, доктор Аджай Сахай сообщил, что в индийских банках находятся миллиарды рупий, принадлежащие российским компаниям. При этом, по словам Сахайя, торговля между Россией и Индией в рупиях по-прежнему продолжается.
Известно, что в мае прошлого года глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел государств – членов ШОС заявил, что у России накоплены миллиарды рупий на счетах в индийских банках. Лавров назвал это проблемой, которая требует скорейшего разрешения.
По итогам 2023 года товарооборот между Россией и Индией достиг 65 млрд долларов. При этом Москва считается четвертым по величине торговым партнером Нью-Дели. Основную статью экспорта России в Индию составляют энергоносители. В прошлом году экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос в два раза – до 45 млрд и 4,5 млрд долларов соответственно. Помимо индийских рупий, страны ведут торговые расчеты в долларах США, дирхамах ОАЭ, а также китайских юанях, написала HT.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Индия увеличила импорт нефти из России почти на 20%.