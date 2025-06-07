Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Украинские пленные попросили Зеленского ускорить процесс обмена
Пленные украинские военные призвали Зеленского ускорить обмен
Пленные украинские военнослужащие призвали Владимира Зеленского ускорить их обмен, выразили недовольство тем, что украинское правительство не проявляет заинтересованности в их возвращении.
Пленные украинские военнослужащие попросили Владимира Зеленского ускорить процедуру обмена, передает РИА Новости.
Военнослужащие выразили недовольство тем, что украинское правительство не проявляет заинтересованности в их возвращении.
Один из военнопленных заявил, что им обещали провести обмен в течение трех месяцев, однако этого не произошло, а на деле складывается впечатление, что страна не стремится их вернуть. Он также отметил, что хотел бы встретиться с родными и близкими на Украине.
Другой военнопленный выразил надежду, что обмен пройдет как можно скорее, и сказал, что ожидает перемены решения со стороны Зеленского.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.
Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.
Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, а также готовит к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел.
Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не принимает тела погибших.