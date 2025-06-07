Пленные украинские военные призвали Зеленского ускорить обмен

Tекст: Вера Басилая

Пленные украинские военнослужащие попросили Владимира Зеленского ускорить процедуру обмена, передает РИА Новости.

Военнослужащие выразили недовольство тем, что украинское правительство не проявляет заинтересованности в их возвращении.

Один из военнопленных заявил, что им обещали провести обмен в течение трех месяцев, однако этого не произошло, а на деле складывается впечатление, что страна не стремится их вернуть. Он также отметил, что хотел бы встретиться с родными и близкими на Украине.

Другой военнопленный выразил надежду, что обмен пройдет как можно скорее, и сказал, что ожидает перемены решения со стороны Зеленского.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, а также готовит к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел.

Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не принимает тела погибших.