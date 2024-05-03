Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Индия в апреле увеличила импорт нефти из России почти на 20%
The Indian Express: Индия в апреле увеличила импорт нефти из России почти на 20%
Индия в апреле увеличила импорт российской нефти почти на 20% по сравнению с мартом, пишет газета The Indian Express.
По данным аналитического агентства Kpler, индийские нефтеперерабатывающие заводы закупали в общей сложности 1,96 млн баррелей российской нефти в течение суток, передает ТАСС.
Уточняется, что это является максимальным показателем с июля прошлого года и на 19% превышает объемы импорта в марте – на долю России приходилось 40,3% от общего объема импорта сырой нефти в Индию.
Как отметил руководитель аналитического отдела Виктор Катона, прямые санкции Запада в отношении России не являются проблемой, тем более, что российское судоходство и индийские службы регулирования морских перевозок выстраивают взаимодействие.
Тем временем мировые цены на нефть пошли в рост после выхода данных о неожиданном снижении запасов сырья в США.