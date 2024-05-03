The Indian Express: Индия в апреле увеличила импорт нефти из России почти на 20%

Tекст: Александра Юдина

По данным аналитического агентства Kpler, индийские нефтеперерабатывающие заводы закупали в общей сложности 1,96 млн баррелей российской нефти в течение суток, передает ТАСС.

Уточняется, что это является максимальным показателем с июля прошлого года и на 19% превышает объемы импорта в марте – на долю России приходилось 40,3% от общего объема импорта сырой нефти в Индию.

Как отметил руководитель аналитического отдела Виктор Катона, прямые санкции Запада в отношении России не являются проблемой, тем более, что российское судоходство и индийские службы регулирования морских перевозок выстраивают взаимодействие.

Тем временем мировые цены на нефть пошли в рост после выхода данных о неожиданном снижении запасов сырья в США.