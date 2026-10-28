Модернизированный Як-130М получил возможность наносить удары лазерными бомбами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснастили прицельной системой СОЛТ-130К с лазерными каналами, выводящей ударный потенциал машины на уровень легкого штурмовика, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

По информации госкорпорации, арсенал самолета пополнился высокоточными боеприпасами. Установка новых контейнеров, имеющих тепловизионный, телевизионный и лазерный каналы, позволит применять такое оружие днем и ночью при любых погодных условиях.

Основным калибром Як-130М стали управляемые бомбы с лазерным и спутниковым наведением. Компактный самолет, сопоставимый по размерам с истребителями времен Второй мировой войны, способен нести до 2,5 т боевой нагрузки, включая бомбы массой до 500 кг.

Нести тяжелое вооружение машине позволяют бесфорсажные турбореактивные двигатели АИ-222-25 производства ОДК. Эти установки экономно расходуют топливо и развивают мощную тягу, а их высокую надежность обеспечивает цифровая система автоматического управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех сообщил об оснащении учебно-боевого самолета Як-130М комплексом активной защиты.