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    Оговорка Байдена подставила Соединенные Штаты
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ
    Агроном рассказал, как восстановить дачу после наводнения
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра Иванова
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    В Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина
    Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

    Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    73 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    44 комментария
    25 апреля 2024, 08:53 • Новости дня

    Нефть подорожала после выхода данных о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть начали расти после выхода данных о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост после выхода данных о неожиданном снижении запасов сырья в США.

    Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.34 мск растет на 0,20%, достигая 88,2 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,17%, до 82,95 доллара, передает РИА «Новости».

    По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 19 апреля, коммерческие запасы нефти снизились на 6,4 млн баррелей, до 453,6 млн, хотя эксперты ждали увеличения запасов на 1,6 млн баррелей.

    Как отмечает Bloomberg, несмотря на то что нефть откатилась от недавних максимумов из-за деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, тенденция роста цен все еще сохраняется.

    24 апреля 2024, 21:42 • Новости дня
    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ

    Барды Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой

    Барды Никитины ответили на обвинения в спонсировании ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Знаменитые советские барды Сергей и Татьяна Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ и не собираются этого делать, сообщается в обращении на официальном сайте исполнителей.

    Татьяна и Сергей Никитины назвали сообщения о якобы спонсировании ими ВСУ «злонамеренной ложью и клеветой». Они подчеркнули, что отказались от участия в фестивале Чулпан Хаматовой «Возраст счастья», который должен пройти в Черногории.

    Барды объяснили, что написали письмо устроителям фестиваля, чтобы развеять все сомнения. Никитины настаивают, что дорожат российским гражданством, называя Отечеством русский язык и Россию, следует из обращения на их сайте.

    Никитины отметили, что никогда не пели в угоду политикам и не ждали от государства никаких благ, а главными ценностями считают «жизнь человека и его достоинство».

    Барды подтвердили, что их единственный сын уехал учиться в США еще в 1990 году, и оформляло документы на выезд Гособразование СССР. После того как сын женился и родились внуки, Никитины стали часто ездить в США. По их словам, такой жизнью они живут последние 30 лет, но остаются гражданами России и не собираются ничего менять.

    Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.

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    24 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Тимур Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Уточняется, что курирующий вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны Бородин, находясь в дружеских связях с замминистра Ивановым, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (33)
    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – считает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

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    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    7 комментариев


    Коментарии (10)
    24 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России

    Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в получении российского гражданства Йокичем не видит, поскольку ДНР входит в состав России.

    Йокич выступил с публичным обращением в социальных сетях, заявив, что уехал из Сербии еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Он выразил опасения, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а затем – статья за наемничество, пишет РБК.

    Ранее другой доброволец из Сербии Братислав Живкович заявил, что СВО – это неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России.

    Коментарии (94)
    24 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Михайлов ответил на оскорбление Пугачевой

    Певец Стас Михайлов заявил, что Алла Пугачева не должна называть «ненормальными» захотевших вернуться россиян

    Михайлов ответил на оскорбление Пугачевой
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка СССР Алла Пугачева не должна была называть людей, собирающихся вернуться в Россию, ненормальными, она не может не любить россиян, которые сделали ее известной, заявил народный артист России Стас Михайлов.

    По его словам, она может не любить его, но людей – нельзя, потому что «Аллу Пугачеву сделала Россия». Михайлов отметил, что артисты – публичные люди, которые всегда на виду, на них ориентируются поклонники.

    Певец призвал называть вещи своими именами, он считает, что Пугачева предала Россию ­­– можно уехать, но оставаться человеком, передает ТАСС.

    «Что не жилось ей здесь? Люди сделали всех [артистов]», – заявил Михайлов.

    Ранее Пугачева опубликовала обращение к Михайлову, в котором заявила, что нормальные люди в Россию не возвращаются.

    Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Пугачевой, грубо ответившей Михайлову, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

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    24 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры, политики, журналисты и блогеры отреагировали на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о хищении в особо крупном размере.

    «Бастрыкину и СКР дали карт-бланш. Что ж, мужики, защищайте интересы государства», – призвала журналист Анастасия Кашеварова в связи с арестом Иванова.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что миллион, о хищении которого говорят в рамках дела в отношении Иванова, – это даже не сумма предполагаемой взятки. Миллион, считает он, появился «исходя из статьи», поскольку дело в отношении него квалифицируется как «хищение в особо крупном размере», а согласно закону, «особо крупный размер» – это сумма свыше 1 млн рублей.

    «Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», – считает Коц.

    Также военкор обратил внимание на биографию Сергея Бородина, еще одного фигуранта этого громкого дела. «Полковник с 2022 года являлся фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне», – сообщил Коц со ссылкой на публикации в газете «Коммерсант».

    Согласно этим данным, Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, группа действовала с 2008 по 2019 год. В результате ее деятельности были похищены земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Кадастровая стоимость активов оценивается в 900 млн рублей.

    Тогда Бородин полностью признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал военкор, предположив, что Иванов попал в поле зрения спецслужб именно тогда.

    «Специальная военная операция – путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», – пишет Telegram-канал «Рыбарь». – «Хочется посмотреть, насколько же глубоко сейчас следователи будут копать».

    «Нашим людям нужна справедливость. Душа русская требует», – пишет Telegram-канал «Месть доброй воли» в связи с арестом Иванова. – «Вот это вот все получается даже интереснее, чем новое отжатое у Украины село – освобождение наших земель входит в рутину. А вот замминистра в суде – новиночка. Улюкаев подзабылся».

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Вины своей он не признал.

    По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

    Коментарии (19)
    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

    Коментарии (6)
    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    25 апреля 2024, 01:58 • Новости дня
    МИД обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН

    МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, в частности, в невыдаче виз

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты Америки, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры ООН, регулярно отказывают в выдаче виз не только российским чиновникам, но и техническому персоналу, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – сказал он, передает ТАСС.

    Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры всемирной организации и регулярно информируют об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН.

    Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН.

    Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.

    Коментарии (13)
    24 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны

    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны Иванова

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в соучастии при получении взятки замглавы Минобороны Тимуром Ивановым Сергея Бородина, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как отметили в пресс-службе суда, ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бородина Сергея было удовлетворено, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (14)
    24 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Франции выступили с инициативой ввести дополнительные санкции против России, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

    Париж предлагает ввести ограничения против физических и юридических лиц, причастных, по мнению французских властей, к «дезинформационным операциям», направленным против стран ЕС, а также к вмешательству в их выборы, передает ТАСС.

    В числе потенциальных подсанкционных лиц указаны сотрудники ЧВК «Вагнер». В случае принятия санкций им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в ЕС будут заморожены.

    Предложение Франции уже получило поддержку со стороны Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Эстонии.

    Ранее в Грузии призвали ввести санкции против России «любой ценой».


    Коментарии (11)
    24 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна встретили оскорбительными возгласами у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами на территории ереванского мемориала жертв геноцида армян «Цицернакаберд», ей попытались помешать возложить цветы.

    Недовольные политикой Никола Пашиняна армяне встретили его супругу в Цицернакаберде с оскорбительными криками «Никол – убийца», «Никол – турок», «Армения без турок».

    На видеокадрах, которые опубликовало Sputnik Армения, видно, как Акопян подошла к Вечному огню с младшей дочерью под усиленной охраной. Она смогла возложить цветы только после вмешательства полиции.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания».

    Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения начала готовиться к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.

    Коментарии (14)
    24 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Между Тбилиси и Вильнюсом разгорелся дипломатический скандал из-за евродепутата

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Тбилиси призвал Вильнюс официально отреагировать на оскорбительные, по мнению властей Грузии, заявления европейского депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «посольство Литвы в Грузии должно разъяснить причины нападок этого политика на грузинскую полицию».

    Накануне Ауштрявичус потребовал ввести санкции против руководителей полиции Грузии за якобы жестокое отношение к демонстрантам, которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

    По словам Шалвы Папуашвили, такой призыв является «атакой» на грузинские государственные институты.

    «Атака на полицию является нападением на грузинское государство», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    Реакции Вильнюса пока нет.

    Часть депутатов Европарламента являются членами наблюдательных советов фондов, финансирующих НПО в Грузии. Именно они выступают против закона «О прозрачности».

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    Кто навредил торговле России и Китая

    Китай показал неожиданную статистику по торговле с Россией. В марте просели продажи в Россию китайских машин и оборудования. Хотя еще в январе и феврале торговля продолжала расти высокими темпами, как и весь 2023 год, когда был поставлен новый исторический рекорд. Что же могло случиться в марте и как это отразится на дальнейшей торговле России и Китая? Подробности

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Новые проблемы у ВСУ возникнут с тыла

    Россия увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Эти планы подтверждает недавний удар по Днепропетровску – важному железнодорожному узлу, через который проходят маршруты в разные регионы Украины. Эксперты считают, что с момента начала СВО российская тактика уничтожения логистических центров изменилась и у военных появились новые возможности усилить эти удары. Подробности

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    Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей

    Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер. Для такой политики со стороны Запада существует пять очевидных причин, а объяснить их Зеленскому не могут из-за политкорректности. Зато Россия – может. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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