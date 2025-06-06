Tекст: Мария Иванова

Удары были нанесены по аэродрому в Житомире и объектам портовой логистики в Одесской области на Украине, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». По его словам, в Белгород-Днестровском районе были поражены склады и техника, а также нанесены удары по портовой инфраструктуре.

Лебедев заявил: «Житомир, удары по складам боеприпасов и по аэродрому». Также, по его информации, атаки были осуществлены по узлам связи в Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Данных о последствиях и возможных потерях не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей Украины.

Ранее на этой неделе в Одесской области подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, было поражено в ходе ночного удара.