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Удары нанесены по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы
Ночью на Украине были атакованы военные и инфраструктурные объекты в Житомирской и Одесской областях, а также в ряде других регионов.
Удары были нанесены по аэродрому в Житомире и объектам портовой логистики в Одесской области на Украине, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». По его словам, в Белгород-Днестровском районе были поражены склады и техника, а также нанесены удары по портовой инфраструктуре.
Лебедев заявил: «Житомир, удары по складам боеприпасов и по аэродрому». Также, по его информации, атаки были осуществлены по узлам связи в Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
Данных о последствиях и возможных потерях не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей Украины.
Ранее на этой неделе в Одесской области подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, было поражено в ходе ночного удара.