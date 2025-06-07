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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    23 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    6 комментариев
    7 июня 2025, 04:57 • Новости дня

    Сийярто отметил ключевую роль России в энергобезопасности Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Россия заверила Венгрию в том, что продолжит поставки энергоносителей, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком.

    Глава МИД сообщил, что стороны обсудили «венгеро-российское энергетическое сотрудничество». «Пришли к выводу, что нефть и газ из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию», – приводит слова Сийярто ТАСС.

    Как рассказал Сийярто, Новак заверил его, что Москва намерена обеспечивать необходимые Венгрии «поставки энергоносителей и правовые условия для беспрепятственных поставок».

    Сийярто подчеркнул, что Европа сталкивается с «постоянными энергетическими кризисами». По его мнению, это происходит «во многом» по вине самого ЕС.

    «Но даже в этих неопределенных условиях мы гарантируем безопасность энергоснабжения нашей страны», – заявил Сийярто, добавив, что «Россия должна сыграть в этом ключевую роль». Он пояснил, что такая роль России связана не столько с политическими, сколько с географическими причинами.

    Венгрия получает основную часть нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», а природный газ – через «Турецкий поток». Также венгерская АЭС «Пакш» снабжается российским ядерным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение Еврокомиссии о запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

    6 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

    Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие российские деятели культуры Валерий Гергиев и Анна Нетребко, ранее исключенные из европейской культурной жизни, вновь появляются на ведущих сценах континента, вызывая споры и протесты проукраинских активистов и представителей ЕС, сообщает Politico.

    После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

    Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

    Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

    Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

    Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

    Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

    Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

    Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.

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    6 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    Орбан заявил о планах Европы продлить войну на Украине на десять лет
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам своего выступления на радиостанции Kossuth.

    По его словам, Евросоюз рассматривает Украину как инструмент в противостоянии с Россией и готовится к долгосрочному конфликту, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что в Брюсселе Украину считают «передовой линией обороны Европы», где, по словам главы венгерского правительства, идет защита интересов всего Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские лидеры уверены: если бы не украинская армия, Россия бы напала на ЕС.

    Глава венгерского правительства добавил, что в Европе ключевой задачей на десять лет вперед считают донести до России решимость противостоять ей. Орбан также пояснил, что европейские лидеры рассматривают происходящее как прокси-войну: украинцы сражаются за европейцев, но фактически война ведется чужими руками.

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает такой подход и выступает за немедленное прекращение огня и поиск мирного решения конфликта на Украине.

    Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (6)
    6 июня 2025, 18:00 • Видео
    Маск против Трампа. Чья возьмет?

    Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    Коментарии (0)
    4 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом, подчеркнув недостаток внимания к мнению граждан, сообщило издание Politico.

    Издание пишет, что бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей новой книге «Чему я научился у тебя» обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в авторитаризме при управлении Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    Политик в книге также выразил недовольство поведением других еврокомиссаров, которые, по его словам, проявляли себя «больше чем технократы» и уделяли недостаточно внимания мнению граждан Евросоюза. В книге он отмечает, что в процессе принятия решений внутри Еврокомиссии голос самих европейцев часто оказывается неуслышанным.

    В конце декабря 2024 года, как сообщает Politico, стиль управления фон дер Ляйен вызывал растущее раздражение среди представителей правящих кругов Евросоюза. По данным издания, к ней поступало все больше претензий по поводу манеры лично принимать важнейшие решения без широкого обсуждения.

    Политолог Александр Рар заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен много врагов в органах власти Евросоюза и ее репутация безнадежно испорчена.

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о вакцинации.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава Еврокомиссии получить больше власти и стать протопрезидентом Евросоюза.

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    4 июня 2025, 15:57 • Новости дня
    В ЕС приняли меры с учетом прогноза продолжительности конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия (ЕК) готовится к тому, что военный конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, передает ТАСС. В связи с этим ЕК предложила продлить временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза до марта 2027 года.

    Подчеркивается, что подобные меры позволят украинцам, покинувшим страну, продолжать легально находиться и работать в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов назвал российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта. Мария Захарова отметила «хамскую истерику» Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

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    6 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    Газпром подал новый иск в суд на «Нафтогаз Украины»

    Газпром подал новый иск к «Нафтогазу Украины» в арбитражный суд Петербурга

    Газпром подал новый иск в суд на «Нафтогаз Украины»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление о новом иске компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» поступило в российский суд.

    Документ был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне. В картотеке арбитражных дел не раскрываются детали о содержании иска, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж. Кабмин Украины заявил о невозможности увеличить зарплаты учителям, так как все бюджетные поступления идут на нужды армии и безопасности.

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    4 июня 2025, 06:08 • Новости дня
    Франция и Бельгия не одобрили план Брюсселя о запрете на российский газ

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Бельгия требуют дополнительного анализа юридических и экономических рисков, прежде чем поддержать план Брюсселя о запрете на импорт российского газа в Евросоюз, сообщает Politico.

    «Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя о запрете поставок газа Москвы», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    Издание сообщает, что Париж и Брюссель требуют предоставить больше информации о возможных экономических и правовых последствиях такого решения.

    По данным издания, Франция настаивает на внедрении стратегии поиска альтернативных источников энергии. Министр энергетики страны Марк Ферраччи заявил, что Париж поддерживает «европейскую стратегию диверсификации». Он заявил: «Для существующих контрактов... нужна юридическая защита».

    Бельгия в свою очередь заявила о необходимости анализа экономических последствий полного отказа от российского газа, прежде чем принимать окончательное решение.

    Politico также напоминает о принадлежащей TotalEnergies доле в российской компании «Новатэк», что дополнительно усложняет ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа. Евросоюз заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

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    5 июня 2025, 14:06 • Новости дня
    Орбан заявил о желании ЕС нанести России превентивный удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России.

    Лидеры Евросоюза считают своей главной задачей борьбу с Россией и намерены нанести ей превентивный удар, продолжая военные действия на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. Он выступил с этим мнением на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

    Орбан подчеркнул, что, по его мнению, нынешнее руководство ЕС фактически подменяет свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран союза Брюссель сосредоточился на противостоянии с Россией. Он добавил, что ЕС воспринимает борьбу с Россией на Востоке как ключевую цель.

    «Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан. Он пояснил, что под таким ударом европейские лидеры подразумевают продолжение войны на Украине, которую они намерены поддерживать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

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    5 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    Нефть подешевела на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

    Мировые цены на нефть снизились на опасениях вокруг ценовой войны на рынке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться на опасениях вокруг возникновения ценовой войны в случае повышения темпов увеличения добычи странами ОПЕК+.

    Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8:10 опускалась на 0,26% – до 64,69 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,43%, до 62,58 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что субботу состоялось заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычум Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан). «Восьмерка» в итоге решила увеличить добычу в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после такого же увеличения в мае и июне.

    В среду Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок в августе и, возможно, в сентябре, так как королевство придает большое значение восстановлению утраченной доли рынка.

    «Исторический опыт подсказывает, если Саудовская Аравия возьмет на себя инициативу по ускорению роста добычи, то рынок может столкнуться с риском возникновения ценовой войны», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзяна.

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    4 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    Нефть подешевела на ожиданиях по восстановлению предложения

    Мировые цены на нефть снизились на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду начали снижаться на ожиданиях по восстановлению предложения на рынке при увеличении добычи стран ОПЕК+.

    Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.27 опускалась на 0,41% – до 65,36 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,44%, до 63,13 доллара, передает РИА «Новости».

    «В краткосрочной перспективе рынок демонстрирует «бычий» тренд на фоне волатильности. Но стремительный рост добычи в рамках ОПЕК+ препятствует сохранению дефицита предложения, обусловленный сезонными и геополитическими факторами», – цитирует Bloomberg главного энергетического аналитика в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю.

    Напомним, в субботу прошло заседание восьми стран альянса с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан). В итоге «восьмерка» решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.

    А в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил оценку объема запасов нефти в США. По его данным института, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 30 мая, снизились на 3,3 млн баррелей.

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    4 июня 2025, 07:59 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Европу сократились на 2,4%

    Tекст: Александра Юдина

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Общий объем поставок достиг почти 9,5 млрд кубометров, что на 230 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В частности, по данным аналитического центра Bruegel, за январь–май текущего года Евросоюз импортировал примерно 9,45 млрд кубометров российского СПГ, тогда как за тот же период прошлого года объем составлял 9,68 млрд кубометров. Поставки в мае остались на уровне апреля – 1,88 млрд кубометров, но это меньше показателя мая прошлого года, когда было поставлено 1,92 млрд кубометров.

    В то же время импорт СПГ в Европу с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 млрд кубометров. С января по май импорт газа из этих стран увеличился более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.

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    4 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Euractiv: ЕК изучает правовую базу возвращения украинских беженцев домой

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия (ЕК) сейчас изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину, пишет портал Euractiv.

    По данным издания, власти стран Евросоюза обсуждают вопрос о том, стоит ли увеличивать вложения в интеграцию переселенцев или начинать готовиться к сценарию их возвращения, если условия изменятся, передает ТАСС.

    Портал отмечает, что представители ЕС планируют выдвинуть новое предложение по этому вопросу в ближайшее время. Детали разрабатываемой инициативы пока не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему особое положение украинских беженцев на Западе начинает заканчиваться.

    Тем временем в Киеве признали русское влияние на украинских беженцев за границей. Так, многие украинцы, покинувшие страну во время спецоперации, начали посещать храмы Русской православной церкви в Европе.

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    4 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    Financial Times: В ЕС опасаются полного прекращения поддержки Киева США

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские чиновники опасаются, что в худшем случае США могут полностью прекратить поддержку Украины, включая обмен разведданными, а также ограничить передачу Киеву американского оружия, пишет Financial Times.

    По данным издания, ЕС ведет переговоры с США по трем направлениям: торговля, военные расходы в НАТО и украинский кризис. В Брюсселе считают, что США способны использовать компромиссы по одному из вопросов для давления по другому, передает ТАСС.

    Financial Times подчеркивает, что чиновники ЕС обсуждали возможные негативные итоги переговоров и допускают, что США могут прекратить поддержку Киева и запретить передачу оружия.

    Также отмечается риск торговой войны с серьезными последствиями для европейской экономики и вероятность быстрого вывода американских войск и вооружений из Европы. Один из чиновников ЕС заявил, что выбор для ЕС «между плохим и очень плохим исходом».

    Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что одновременное развитие всех трех кризисов создает «идеальный шторм» и может позволить президенту США Дональду Трампу давить на ЕС сразу по всем вопросам.

    Он считает, что США могут увязывать поддержку Украины с уступками по другим темам. Собеседник издания также указал, что в ЕС ощущается напряженность, поскольку Трамп рассматривает все вопросы как единый комплекс и может принять решение, способное резко изменить ситуацию для Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что между США и Евросоюзом возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства также отметил, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового фронта против России.

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    4 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Москву был направлен на восстановление диалога между Евросоюзом и Россией в условиях высокой напряженности, попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией, заявил евродепутат Фернан Картайзер.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

    Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

    Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

    Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

    Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

    Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

    Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы

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    4 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Газпром сообщил о замедлении темпов закачки газа в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Восполнение запасов газа в подземных хранилищах Европы идет медленнее обычного, следует из данных Газпрома.

    В Telegram-канале компании указано, что европейские операторы столкнулись с необходимостью увеличить закачку газа на фоне медленного пополнения ПХГ и летних ремонтов.

    Чтобы достичь целевого уровня заполненности хранилищ в 90% к 1 ноября 2025 года, европейским операторам потребуется в течение следующих пяти месяцев закачать 41,9 млрд кубометров газа. В компании указали, что этот объем в полтора раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

    В Газпроме подчеркнули, что увеличение темпов закачки необходимо осуществить, несмотря на проведение плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний сезон.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров. В компании также сообщали, что в российских ПХГ планируется нарастить рекордный резерв этого топлива к отопительному периоду 2025–2026 годов, объем превысит 73 млрд кубометров.

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    6 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    Глава МИД Франции анонсировал новый пакет санкций против России до конца июня

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Глава МИД Франции отметил, что французские предложения были направлены в Еврокомиссию накануне, и выразил надежду, что они войдут в итоговый пакет, передает ТАСС.

    Барро подчеркнул, что ожидает представления нового пакета санкций в ближайшие дни.

    Ранее портал EUObserver сообщал, что страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку.

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    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задерживается в Вашингтоне, где пытается оправдать ошибки Владимира Зеленского и вернуть США на антироссийский фронт. Но стало только хуже: глава американского государства Дональд Трамп впервые заговорил о введении против Украины санкций. Подробности

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    Британия признана мировым злом

    Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. В то же время ФСБ обвинила Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей отечественных вузов. Как подчеркивают эксперты, организации, связанные со спецслужбами Лондона, должны быть полностью зачищены на территории России. Как «Британский совет» влиял на внутриполитическую жизнь России и почему ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов? Подробности

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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое

    Шестого июня наступает переломный момент в торговых отношениях Евросоюза и Украины. Введенные три года назад преференции для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются. Сколько денег в итоге будет потеряно киевским режимом и где на самом деле Украина могла заработать себе на жизнь? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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