Сийярто отметил ключевую роль России в энергобезопасности Венгрии

Tекст: Антон Антонов

Глава МИД сообщил, что стороны обсудили «венгеро-российское энергетическое сотрудничество». «Пришли к выводу, что нефть и газ из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию», – приводит слова Сийярто ТАСС.

Как рассказал Сийярто, Новак заверил его, что Москва намерена обеспечивать необходимые Венгрии «поставки энергоносителей и правовые условия для беспрепятственных поставок».

Сийярто подчеркнул, что Европа сталкивается с «постоянными энергетическими кризисами». По его мнению, это происходит «во многом» по вине самого ЕС.

«Но даже в этих неопределенных условиях мы гарантируем безопасность энергоснабжения нашей страны», – заявил Сийярто, добавив, что «Россия должна сыграть в этом ключевую роль». Он пояснил, что такая роль России связана не столько с политическими, сколько с географическими причинами.

Венгрия получает основную часть нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», а природный газ – через «Турецкий поток». Также венгерская АЭС «Пакш» снабжается российским ядерным топливом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение Еврокомиссии о запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.