Tекст: Анастасия Куликова

Москва в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тыс. тел военнослужащих, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Турции. «Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК», – сказал Мединский, отметив, что передача состоится на следующей неделе.

Мединский добавил, что Россия готова принять и тела своих военнослужащих. «Я не знаю, есть ли какие-то тела с их стороны. Мы тоже примем. Но пока мы этого не знаем», – сказал он по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле. Также Москва предложила установить двух-трехдневный режим прекращения огня на отдельных участках фронта. Цель инициативы – сбор тел погибших.

Однако Владимир Зеленский усомнился в том, что все шесть тыс. тел, которые обещает передать Россия, – это украинские потери: «Как мне стало известно, опознанных, из этих 6000 – 15%. Очень важно все проверить». Между тем, в Раде заявили, что шесть тыс. тел украинских военнослужащих – это преимущественно погибшие в Курской области.

Отметим, последний раз стороны обменялись телами солдат 16 мая. Тогда Украина получила тела 909 погибших военных, а Россия – 34. Как отмечает украинское издание «Страна», соотношение при таких обменах давно установилось не в пользу Киева. «Россия регулярно передает Украине сотни тел, а назад получает десятки», – говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Вместе с тем возвращение беспрецедентного числа погибших означает для Украины необходимость выплачивать компенсацию семьям убитых бойцов. Согласно постановлению кабмина Украины от 28 февраля 2022 года № 168 в редакции лета 2024 года, «размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен (360 тыс. долларов)».

«Возврат шести тыс. тел погибших в бою военных будет означать для украинского бюджета 90 млрд гривен выплат. Для понимания масштаба – это почти 10% военного бюджета Украины на весь нынешний год. При том, что, как ранее сообщали депутаты, уже сейчас там образовался дефицит средств на армию в размере 200 млрд гривен», – отмечает издание.

«То есть, мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги», – прокомментировал ситуацию военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Напомним, по данным российского Генштаба, потери Украины убитыми и ранеными на конец 2024 года составляли около одного млн человек. Делегация Международного Комитета Красного Креста сообщала, что по состоянию на апрель 2025 года получено 400 тыс. обращений от украинских семей, которые ищут близких, пропавших без вести.

«На Украине сложилась следующая практика: власти признают погибшими во время военных действий лишь небольшой процент, остальных же записывают в пропавших без вести или в самовольно оставивших части. Кроме того, они выдумывают различные предлоги для того, чтобы не платить компенсации: якобы тот или иной военный умер в госпитале, а не на фронте, или во время пребывания на фронте его неправильно оформили», – отметила политолог Лариса Шеслер.

Одна из причин, почему появились такие схемы, состоит в том, что у Киева нет денег, чтобы выплачивать родственникам украинских военнослужащих компенсацию. «Например, за 100 тыс. погибших солдат ВСУ руководству страны придется выделить на эти цели 36 млрд долларов, а это годовой бюджет их оборонного ведомства», – заметила собеседница.

Россия решением в одностороннем порядке передать Киеву шесть тыс. замороженных тел украинцев поставила офис Зеленского в неудобное положение, когда «захисники України» становятся проблемой: «С одной стороны, они не могут отказаться от тел. Это будет нелепо выглядеть. С другой стороны, этом украинское руководство не сможет осуществить полноценные выплаты», – пояснила Шеслер.

По ее прогнозам, офис Владимира Зеленского попытается придумать новые «отмазки». «Он ведь уже публично «усомнился» в том, что Москва собирается отдать именно солдат ВСУ», – указала эксперт. При этом такое поведение властей Украины создает все большую напряженность в обществе.

«В чатах и профильных группах многие жалуются на невозможность «выцарапать» компенсацию.

Но эти семьи – разрознены. Они не формируют единую группу или какой-то политический субъект, который мог бы отстаивать свои права. Возможны единичные выступления, акции у областных администраций. Но я сомневаюсь, что последуют крупные социальные потрясения. Скорее, будут митинговать родственники тех, кого мобилизуют, потому что они отлично понимают, что это билет в один конец», – рассуждает Шеслер.

Несколько иной точки зрения придерживается Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, офис Зеленского будет вынужден произвести выплаты семьям погибших, однако весь этот процесс они постараются затянуть: «Дело в том, что среди назначений выделяемых Западом средств – компенсация родственникам солдат ВСУ в случае их гибели».

Однако украинская сторона предпочитала не забирать трупы военнослужащих с поля боя, а также не признавать военных погибшими. «То есть деньги идут, но их направляют не на выполнение обязательств перед гражданами, а в карманы чиновников», – уточнил политолог. По его оценкам, решение Москвы передать шесть тыс. тел украинцев стало для Зеленского гораздо более сильным ударом, чем продвижение российской армии в Сумской области.

«Потерю еще одного региона украинское руководство переживет, а вот необходимость произвести выплаты семьям погибших – не факт»,

– иронично отметил Скачко, напомнив о намерении США провести аудит американской помощи, которая также включает компенсации семьям погибших военных. То есть скрыть хищение средств подменой отчетов при наличии тел будет крайне сложной задачей.

В этой связи Скачко допускает, что офис Зеленского может пойти на очередную провокацию, чтобы не принимать все тела, которые Россия собирается передать Украине. «Они уже сбивали самолет со своими же пленными. Я не удивлюсь, если они взорвут, допустим, какой-то транспорт с телами. Нынешние власти Украины способны на бесчеловечные шаги», – считает эксперт.

Впрочем, у Москвы есть управа против этого. «Россия может передать копию списка идентифицированных украинцев, скажем, Вашингтону, а Соединенные Штаты уже принудят выплатить несчастным родственникам все, что им положено», – заключил Скачко.



