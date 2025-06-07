Результаты школьника на ЕГЭ аннулировали из-за использования «умных очков»

Результаты школьника из Ленобласти на ЕГЭ аннулировали из-за использования «умных очков»

Tекст: Мария Иванова

Выпускник одной из школ Ленинградской области воспользовался «умными очками» во время сдачи ЕГЭ, сообщает ТАСС. С помощью устройства он снимал задания экзамена и передавал их своему помощнику, который отправлял ответы через наушник.

В пресс-службе комитета образования региона подтвердили, что результаты выпускника аннулированы. «По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры – результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается», – заявили в ведомстве.

Власти региона отметили, что строго следят за соблюдением порядка проведения экзаменов и призвали выпускников и их родителей не нарушать установленные правила.

Ранее в соц сетях появились видеозаписи с заданиями ЕГЭ, снятыми на «умные очки», что и стало поводом для расследования инцидента.

На этой неделе глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в текущем году проходит в штатном режиме без критических инцидентов и с усиленным контролем за утечками экзаменационных материалов.

Родители ранее сообщили о 242 замечаниях на ЕГЭ по математике. За два дня более 200 участников ЕГЭ удалили с экзамена.