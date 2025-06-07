Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Результаты школьника на ЕГЭ аннулировали из-за использования «умных очков»
Результаты школьника из Ленобласти на ЕГЭ аннулировали из-за использования «умных очков»
В Ленинградской области выпускник школы пытался сдать ЕГЭ с помощью «умных очков» и наушника, но его результаты были полностью аннулированы.
Выпускник одной из школ Ленинградской области воспользовался «умными очками» во время сдачи ЕГЭ, сообщает ТАСС. С помощью устройства он снимал задания экзамена и передавал их своему помощнику, который отправлял ответы через наушник.
В пресс-службе комитета образования региона подтвердили, что результаты выпускника аннулированы. «По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры – результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается», – заявили в ведомстве.
Власти региона отметили, что строго следят за соблюдением порядка проведения экзаменов и призвали выпускников и их родителей не нарушать установленные правила.
Ранее в соц сетях появились видеозаписи с заданиями ЕГЭ, снятыми на «умные очки», что и стало поводом для расследования инцидента.
На этой неделе глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в текущем году проходит в штатном режиме без критических инцидентов и с усиленным контролем за утечками экзаменационных материалов.
Родители ранее сообщили о 242 замечаниях на ЕГЭ по математике. За два дня более 200 участников ЕГЭ удалили с экзамена.