За два дня более 200 участников ЕГЭ были удалены с экзамена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 200 человек были удалены с экзамена по итогам первых двух дней ЕГЭ, передает ТАСС. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что из них семьдесят человек были удалены за попытку использовать средства связи.

По его словам, число таких нарушений остается стабильным из года в год: «Количество ребят, которые пытаются пронести средства связи, используют их для сдачи экзамена, у нас и не уменьшается, но цифра остается стабильной».

В Рособрнадзор также поступило более 300 обращений от родителей, которые были общественными наблюдателями на экзаменах. Родители указывали на различные организационные недочеты, в частности, отсутствие отдельного кабинета для медицинских работников и замечания по объективности процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родители зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ. Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами. Заслуженный учитель удивился запрету проводить экзамены за такими столами.