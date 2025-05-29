Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами
В Москве после жалоб родителей на проведение ЕГЭ по истории за круглыми столами были введены изменения, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
В Telegram-канале ведомства указано, что департамент образования и науки Москвы после рассмотрения обращения исключил возможность организации экзаменов в таких аудиториях. Это связано с тем, что подобная практика может нарушать принцип объективности экзамена и создавать неудобства для участников.
Рособрнадзор получил три обращения на проведение ЕГЭ по истории, литературе и химии от родителей через платформу Госуслуг. Все факты нарушений подтвердились. В одном случае из Самарской области родитель сообщил о посторонних звуках в слуховом аппарате участника экзамена из-за работы устройств подавления сигналов.
В Москве также поступила жалоба о запрете принести на ЕГЭ по химии собственный непрограммируемый калькулятор. Департамент образования и науки города Москвы поручил провести дополнительные разъяснения для специалистов, задействованных в экзаменах.
Региональные органы образования проанализируют замечания общественных наблюдателей и примут меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пунктах проведения ЕГЭ с 23 мая родители-общественные наблюдатели зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ.