Заслуженный учитель удивился запрету проводить ЕГЭ за круглыми столами

Заслуженный учитель Пратусевич: Правила не запрещают проводить ЕГЭ за круглыми столами

Tекст: Татьяна Косолапова

В Рособрнадзоре запретили проводить ЕГЭ за столами круглой формы после соответствующего инцидента в одной из московских школ, где дети за таким рабочим местом писали экзамен по истории. В своем Telegram-канале Екатерина Мизулина, которая в связи с данной ситуацией и обратилась в ведомство, уточнила, что получила жалобу от школьницы, которая объяснила, что чувствовала при такой рассадке дискомфорт.



«Вообще говоря, порядком проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), в которую входит как экзамен для выпускников 11 класса – Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так и для девятиклассников – Основной государственный экзамен (ОГЭ), предусмотрено предоставление рабочих мест, удовлетворяющих соответствующим санитарным нормам. В санитарных нормах ничего про форму столов нет», – говорит Пратусевич.

Согласно порядку проведения ЕГЭ, напоминает педагог, расстояние между учениками должно составлять 1,5 метра, но только в случае, если это позволяет площадь помещения. Также сами рабочие места рекомендуется расставлять в шахматном порядке, чтобы минимизировать возможность списывания. А в каждой аудитории, как правило, не должно быть более 15 человек. Однако, если пространство позволяет, то разрешено до 25. Всех сдающих рассаживают согласно списку распределения, меняться местами во время экзамена запрещено.

«Не думаю, что сдача экзамена за круглым столом – это сильно дискомфортнее, чем стандартная рассадка, но мало ли что... Кажется, что это буря в стакане воды и попытка докопаться до фонарного столба», – заключил Пратусевич.

Ранее сообщалось, что в пунктах проведения ЕГЭ с 23 мая родители-общественные наблюдатели отметили более сотни нарушений при сдаче первых экзаменов.