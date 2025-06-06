Музаев заявил о высоком уровне проведения ЕГЭ в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проведение Единого государственного экзамена проходит на высоком уровне и без серьезных нарушений, передает ТАСС.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил на пресс-конференции, что экзамены организованы спокойно, системы контроля работают эффективно, а права выпускников не нарушаются. «Экзамен пока проходит в штатном режиме, без серьезных сбоев, утечек и нарушений прав выпускников», – заявил Музаев.

Он подчеркнул, что у ведомства есть достаточное количество механизмов для контроля за порядком, что позволяет поддерживать высокий стандарт проведения испытаний.

Музаев напомнил, что массовых утечек КИМ до начала экзамена не было с 2013 года, когда подход к информационной безопасности был полностью пересмотрен. С тех пор Рособрнадзор не зафиксировал ни одной серьезной попытки публикации полных вариантов экзаменационных материалов до экзамена. За ситуацией следит специальная мониторинговая группа.

Основной период сдачи ЕГЭ начался 23 мая, резервные дни запланированы на период с 16 по 23 июня, а пересдачи – на 3 и 4 июля. На участие в экзаменах зарегистрировано около 712 тыс. человек, большинство из которых – выпускники текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители родительских комитетов зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ. Минпросвещения запретило школьникам сдавать ЕГЭ за круглыми столами. Заслуженный учитель России выразил удивление по поводу этого запрета.