Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Французский журналист обвинил Киев в затягивании выплат вдовам военных
Журналист Брайяр заявил о нежелании Киева выплачивать деньги семьям пропавших солдат
Власти Украины не спешат признавать погибших среди военных, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам, заявил французский журналист Лоран Брайяр.
Французский журналист Лоран Брайяр обвинил Киев в затягивании оформления статуса пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, Украина отказывается оперативно признавать гибель своих солдат, потому что не желает платить компенсации их вдовам и семьям, передает РИА «Новости».
Брайяр также отметил, что власти страны демонстрируют пренебрежение к собственным военным, предпочитая оставлять тела погибших на поле боя.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела погибших военных из-за нежелания признавать гибель 6 тыс. человек и выплачивать компенсации вдовам.
Минобороны России сообщило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших солдат не состоялся.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.