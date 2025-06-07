Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Газовые баллоны загорелись на складе в Пушкино
В подмосковном Пушкино вспыхнул пожар на складе, где находятся газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости.
Газовые баллоны загорелись на складе в подмосковном Пушкино, передает РИА «Новости». Пожар вспыхнул на улице Новая, 16, где внутри ангара хранились легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, а также поддоны и газовые баллоны, что ускорило распространение огня.
Площадь возгорания уточняется.
По сообщению пресс-службы МЧС, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлечены более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Ранее в субботу в промзоне Кстово вспыхнули емкости с битумом, для тушения пожара на место направили специальный поезд.
на этой неделе крупный пожар на полигоне ТБО в Чите распространился на 2 тыс. кв. метров.