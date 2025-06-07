Пожарный поезд выдвинулся тушить горящие битумные емкости в Кстово

Tекст: Мария Иванова

Пожарный поезд направлен на тушение емкостей с битумом в промзоне города Кстово Нижегородской области, передает РИА «Новости».

Сообщение о возгорании поступило днем в субботу – пожар произошел на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха, где горит установка по производству битума объемом 200 куб. метров. Площадь розлива битума составила 100 кв. метров.

В МЧС уточнили, что к тушению привлечено более 70 специалистов и 26 единиц техники. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, выясняется точная площадь возгорания. По имеющимся данным, сведений о пострадавших пока нет.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль обстоятельства происшествия и начала проверку по факту возгорания. Региональное управление Роспотребнадзора проводит замеры атмосферного воздуха в жилых районах, чтобы оценить возможное загрязнение с учетом направления ветра.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео с места пожара. На кадрах виден плотный столб черного дыма, который поднимается на несколько километров в высоту и заметен издалека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в Чите на полигоне ТБО произошел пожар, площадь которого составила 2 тыс. кв. метров.

Ранее в Новой Москве на строительном рынке «Молоток» также возник пожар.