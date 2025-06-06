Маск заставил президента США ругаться в интернете

Эксперты назвали последствия интернет-перепалки Дональда Трампа и Илона Маска

Tекст: Евгений Поздняков

Дональд Трамп и Илон Маск вступили в интернет-перепалку. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Как заявляют в администрации Трампа, законопроект призван увеличить зарплату граждан и поддержать американское производство.

Однако Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) назвал закон «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». По его оценке, предложения Трампа увеличивают нагрузку на госбюджет, тем самым нивелируя достижения департамента эффективности правительства (DOGE), которое он ранее возглавлял.

«Мне всегда нравился Илон. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал слова предпринимателя Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Следующим шагом Маска стало сообщение в соцсети Х, в котором он заявил, что глава Белого дома не смог бы одержать победу на выборах без его поддержки. Ответ президента последовал в Truth Social: «Илон просто сошел с ума!». Он также предложил отменить государственные субсидии для компаний предпринимателя.

После этого Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника: «Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были опубликованы» (речь идет о финансисте Джеффри Эпштейне, обвиненном в организации проституции, секс-торговле и педофилии, услугами которого пользовались многие западные знаменитости).

Президент парировал обвинения, сказав, что Маску следовало выступить против него много месяцев назад. Он в очередной раз подчеркнул преимущества своего налогового законопроекта, добавив, что ему приходится исправлять «беспорядок», устроенный другими людьми. В свою очередь, глава SpaceX заявил о выводе из эксплуатации космических кораблей Dragon.

Это решение он объяснил намерением Трампа аннулировать госконтракты с его компанией. Тем не менее, через пару часов Маск отказался от своих слов. Однако предприниматель сделал репост сообщения, в котором один из пользователей Х написал, что в сложившемся конфликте он «ставит на победу» Маска.

Кроме того, сообщение содержало призыв к импичменту Трампа. Там же предлагалось заменить главу Белого дома на вице-президента США Джей Ди Вэнса. «Да!», – поддержал предложение основатель SpaceX. Он также допустил, что тарифы действующей администрации вызовут рецессию уже во второй половине текущего года.

В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить миллиардера из США. К ссоре неожиданно присоединился и рэпер Канье Уэст, попытавшийся выступить в роли миротворца. «Братишки, пожалуйста, не надо. Мы очень любим вас обоих», – написал он.

После этого в перепалке наступило временное затишье.

Скандал принес финансовые потери обоим участникам. Как сообщает Bloomberg, акции Tesla упали на 14%, что сократило состояние Маска на 34 млрд долларов. Снизились котировки и ценных бумаг медиакомпании Дональда Трампа TMTG – они «просели» на 8%.

После этого издание Reuters сообщило, что главные помощники президента экстренно провели совещания для оценки последствий сообщений Маска, а Politico рассказала о намерениях главы Белого дома «созвониться» с бывшим подчиненным, чтобы сгладить противоречия. Позже эту информацию опроверг сам Дональд Трамп в интервью ABC News.

«Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?», – иронично ответил президент на вопрос редакции о возможности его разговора с Маском. Он также подчеркнул, что именно предприниматель хочет побеседовать с ним, но Трамп пока к этому не готов. В целом издание отмечает «удивительное равнодушие» политика при обсуждении данной темы.

Свой взгляд на произошедшее в интервью The Times изложил и отец главы SpaceX Эррол Маск. «Это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения. Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает», – заявил он. По его мнению, разлад скоро «сойдет на нет», а Трамп не станет держать обиду на его сына.

Скандал вызвал широкий общественный резонанс и стал «темой дня» в западных СМИ.

Так, CNN сообщает, что «союзники» президента и предпринимателя «отчаянно звонили друг другу, пытаясь остановить нарастающую вражду». Однако «Рубиконом» послужило заявление Маска о «файлах Эпштейна».

Действительно, по информации Axios, именно эти слова предпринимателя стали основанием для демократов из Палаты представителей запросить данные у ФБР и минюста о наличии имени Трампа в данном документе. По их мнению, Конгресс нуждается в разъяснениях, почему исходные файлы были представлены ему со «значительными изменениями». Позже издание отметило, что конфликт бывших сторонников начал «затухать», а одной из корневых причин склоки названы дискуссии о кандидатах на пост главы NASA.

В свою очередь, Bloomberg в другом материале пишет, что конфликт «самого богатого человека в мире и лидера крупнейшей экономики планеты» был неизбежен. Отмечается, что противостояние может продлиться до тех пор, пока один из них не даст слабину. По оценке издания,

на мировую уже готов пойти Илон Маск.

Между тем, The Washington Post рапортует об эмоциональном подъеме фанатов Трампа из движения MAGA (Make America great again – «Сделаем Америку снова великой», предвыборный лозунг Трампа). Репортеры газеты опросили посетителей ресторана Butterworth’s – заведение на Капитолийском холме, ставшее центром представителей элит, поддерживающих республиканцев.

Так, гости отмечают, что произошедшее послужит уроком олигархам: MAGA не сломится под давлением частного капитала. Кроме того, они называют главу SpaceX «ненадежным человеком, злоупотреблявшим в прошлом наркотиками». Также Маска нарекли «эстетическим кошмаром» и «невыносимым занудой».

«Между Трампом и Маском впервые возник настолько серьезный конфликт. Особенно отличился в ходе ссоры последний: он сначала в сердцах обвинил бывшего начальника в том, что тот связан с «делом Эпштейна», а затем и вовсе поддержал идею об импичменте», – напомнил американист Малек Дудаков. Впрочем, по его оценкам, до отстранения Трампа от должности президента дело все же не дойдет.

Риторику предпринимателя он объясняет недовольством.

«Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается Конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», – уточнил собеседник.

Между тем своей критикой бизнесмен спровоцировал Трампа. «Посмотрим, как долго продлится этот конфликт. Примечательно, что уже сейчас Маск начал «сдавать назад», а сотрудники Белого дома предлагают провести переговоры между миллиардером и президентом США. Я допускаю, что ситуацию удастся довольно скоро разрешить», – полагает Дудаков.

К тому же продолжение ссоры вредит бизнесмену. «Маск несет определенные потери. Акции компании Tesla довольно сильно упали на фоне его перепалки с Трампом», – напомнил политолог. По его мнению, предприниматель попытается представить себя более последовательным сторонником доктрины MAGA, чем сам президент.

«В дальнейшем Маск будет чаще критиковать главу Белого дома,

тем более что он теперь не работает в его администрации», – прогнозирует собеседник. Эксперт также указал на тесную связь бизнесмена с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. «Не исключено, что миллиардер сосредоточится на продвижении следующей идеи: при Трампе не удалось добиться перестройки американской системы, поэтому ставку на выборах в 2028 году нужно делать на Вэнса», – акцентирует Дудаков.

«Отличительной чертой политической культуры США является вынос всех проблем в публичное пространство. Да, были попытки разрешить вопросы в тишине кабинетов, и только после этого сообщить общественности, но, как правило, для политиков это заканчивалось печально. Яркий тому пример – Ричард Никсон», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

«Также стоит сделать поправку на нравы сегодняшнего века: пользователи – включая Трампа и Маска – несут в социальных сетях что угодно», – добавил он. Впрочем, по его мнению, нынешняя публичная перепалка Дональда Трампа и Илона Маска наталкивает на вопрос – почему это выплеснулось наружу только сейчас.

«Проблемы стали очевидны еще месяца полтора-два назад.

Враги, что называется, обкладывают нынешнюю администрацию, а Трамп ничего не делает. Существенная часть MAGA-базы – и речь не только о Маске, но также «ядерный» электорат и элитные группировки – недовольна такой нерешительностью лидера республиканцев», – пояснил эксперт.

По мнению Дробницкого, повод к началу ссоры был несущественным. «На деле вся ситуация – это начало большой внутрипартийной дискуссии MAGA-лагеря», – подчеркнул политолог, добавив, что вокруг этой склоки возникло несколько теорий.

Одна из них подразумевает, что нынешний конфликт – спектакль, Трамп и Маск вскоре публично помирятся, и кто-то, купивший просевшие акции бизнесмена, заработает. «В американской политике крутятся большие средства, но сейчас в Штатах решается гораздо более серьезные вещи. На кону – вопрос жизни и смерти MAGA-движения», – полагает американист. Собеседник добавляет, что более вероятной выглядит другая версия:

предприниматель и его сторонники намеренно разыграли такой спектакль с тем, чтобы вывести внутрипартийную дискуссию в нужное русло.

«Здесь как в бессмертной советской классике: либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Дела у Трампа идут неважно. Он либо начнет предпринимать меры, либо его в политическом смысле расстреляют. То есть, Маск фактически кричит: «Шеф, все пропало!», – отметил собеседник.

«Поэтому единственное логичное объяснение происходящего – желание Маска растормошить Трампа, чтобы он «начал посадки». Причем, речь идет не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, а именно Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который, среди прочего, нарушил «закон Логана», – полагает Дробницкий.

И Маск, и Трамп – крайне эмоциональные люди, напоминает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Причем владельца SpaceX можно понять: он слишком многое поставил на свое сближение с властью», – говорит он.

«Трамп в целом был кандидатом от «ржавого пояса» США – целого ряда регионов, которые славятся промышленностью. И Маск был своеобразным отражением этих областей. От главы Белого дома представители данных штатов ждали максимизации поблажек для бизнеса. Но сдвигов по этому направлению до сих пор не последовало», – отмечает собеседник.

«Таким образом, мы имеем дело с мировоззренческим конфликтом.

Оба «скандалиста» представляют образ идеальной Америки, но для Трампа эта «мечта» обращена в прошлое, а для Маска – в будущее. Это во многом и поколенческое противостояние. Оно всегда отличается повышенной чувствительностью обеих сторон», – рассуждает эксперт.

«Но я не думаю думаю, что основатель SpaceX реально готов пойти против президента, тем более, он уже начал сглаживать углы. К тому же, в силу разницы в возрасте, миллиардер банально рискует большим, чем Трамп. Маск проживет еще лет 40, и сейчас ему глупо обострять конфликт с Трампом, которые может растоптать его достижения. Вероятно, Трамп его простит», – допускает он.

«Также не исключаю, что все происходящее может быть и игрой с курсом акций. Напомню, что заявления президента США уже позволил разбогатеть многим американцам во время скачков ценных бумаг на фоне его заявлений о тарифах. Конечно, учитывая масштаб обеих личностей, не хочет верить, что они реально готовы заниматься такими манипуляциями», – заключил Ткаченко.