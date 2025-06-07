Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

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Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского
«После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».
Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.
В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.
Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину
Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».
«Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.
Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.
Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.
Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.
В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.
«Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.
В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».
Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.
Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.
В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.
Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.
Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.
Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО
По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.
Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.
А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.
Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.
В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.
Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.
Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.
Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.
В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.
Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»
Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».
По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.
Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.
Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.
Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.
Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Все назначенные объекты были поражены, цель ударов достигнута, отчитались в Минобороны.
Напомним, в ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима.
За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.
Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации
Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.
Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».
Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.
Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.
Mash: ВСУ предприняли «жабьи прыжки» на курское Теткино без успеха
Украинские военные используют тактику «жабьих прыжков» при попытках атаковать приграничный поселок Теткино в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным российских военных, за минувшую неделю вооруженные формирования Украины более 20 раз малыми группами пытались прорваться в поселок, чтобы закрепиться на территории местного мелькомбината.
Mash уточняет, что штурмовые группы ВСУ проводят от трех до пяти последовательных атак на разных флангах, чтобы снизить эффективность ударов по ним авиационными бомбами и попытаться прорвать оборону малыми силами. При этом все попытки закрепиться в Теткино для украинцев оказались безуспешными.
Российские военные опровергли слухи о полном окружении поселка и назвали их «ципсошным бредом». Потери ВСУ под Теткиным продолжают расти: за неделю уничтожено более 200 штурмовиков.
В мае российские военные уже демонстрировали ров на границе с Теткино, заваленный телами уничтоженных солдат ВСУ, которые пытались прорвать оборону и войти в село.
Ранее группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию. Военные отразили пять ночных атак на Теткино.
Начальник управления Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена пленными, намеченного на 7 июня, и отложила его на неопределенный срок, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
«Обмену подлежат две категории – это «все на все» раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», – заявил Зорин.
Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для проведения обмена, однако дата процедуры с украинской стороны пока не определена.
В министерстве также отметили, что российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, к отправке готовятся еще 4 эшелона по 1200 тел украинских военнослужащих и готова к обмену военнопленными согласно договоренностям 2 июня.
Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев внезапно перенес обмен военнопленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных.
Источник рассказал, что подготовленные к передаче Киеву тела украинских военных сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.
«Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Володин особо отметил, что жертвами подобных терактов становятся и пассажиры поездов. Он сообщил, что российская сторона направила материалы, раскрывающие объективную ситуацию.
Володин подчеркнул, что Москва знает о планах правительства Германии развернуть производство ракет на Украине. По его словам, этим шагом ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. Володин предупредил: «К чему это может привести, вы сами понимаете».
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.
Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.
Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся
Россия доставила первую часть тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена, однако Украина так и не вышла на контакт, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, речь идет о 1 212 телах, и российская сторона действовала строго по стамбульским договоренностям от 2 июня и согласованному графику. Он отметил, что с украинской стороны в субботу никто не вышел на связь, из-за чего обмен не состоялся.
Генерал-лейтенант Зорин также сообщил, что Россия ожидает официальных уведомлений от Украины о возможном переносе обмена на следующую неделю.
Представитель Минобороны подчеркнул: в СМИ уже появились подобные заявления, однако подтверждения из официальных источников на данный момент нет.
Зорин добавил, что российская сторона готова приступить к обмену телами погибших прямо сейчас, ведь тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Он подчеркнул заинтересованность России в выполнении гуманитарной акции, достигнутой в результате второго раунда переговоров в Стамбуле.
Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.
Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.
Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не забирает тела погибших.