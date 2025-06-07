Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали водитель и пассажир
В Волоконовском районе Белгородской области водитель и пассажир получили множественные ранения после атаки FPV-дрона на микроавтобус возле поселка Красный Пахарь, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В результате атаки FPV-дрона на микроавтобус в Волоконовском районе Белгородской области пострадали два человека, следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.
Гладков уточнил в своем сообщении, что оба мужчины получили множественные ранения, а микроавтобус был поврежден.
По словам губернатора, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Ранее украинский беспилотник атаковал район села Устинка Белгородского района, в результате чего пострадали два мирных жителя.
Силами ПВО перехвачено и уничтожено более 80 украинских беспилотников самолетного типа.