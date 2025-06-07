Российская ПВО сбила более 80 украинских беспилотников

Tекст: Антон Антонов

С 14.30 до 00.00 мск нейтрализованы 82 беспилотника над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей и Московского региона, сообщило Минобороны в Telegram.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в Telegram, что «ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению вражеской атаки в регионе», опасность атаки БПЛА остается в силе. По его словам, с 15.00 до 23.00 мск в регионе сбиты «воздушные цели».

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что «осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», никто не пострадал.

Напомним, в результате атаки украинского беспилотника в районе села Устинка Белгородского района пострадали два мирных жителя.