Карельский завод отправил уникальное оборудование для китайской атомной станции

Tекст: Денис Тельманов

В торжественной церемонии участвовали руководитель Карелии Артур Парфенчиков, замглавы «Росатома» по машиностроению Андрей Никипелов и руководитель дивизиона Игорь Котов, передает Росатом.

В Китай направлена емкость системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), которая служит для автоматической подачи охлаждающей жидкости в случае аварийного снижения давления в первом контуре реактора. Всего для одного блока предусмотрены четыре такие емкости. Отгрузка последней из них запланирована до конца июня 2025 года.

«Петрозаводскмаш» производит уникальное для отрасли оборудование и участвует во всех проектах «Росатома» по строительству АЭС. В ближайшие годы работы у предприятия серьезно прибавится. На российские атомные технологии в мире большой спрос. «Росатом» является номером один по строительству АЭС за рубежом, и мы продолжаем расширять свое технологическое присутствие. Много задач в России. В соответствии с новой Генсхемой размещения объектов электроэнергетики, к 2042 году атомные мощности в нашей стране пополнятся 38 блоками. «Зеленая» атомная энергия придет в регионы, где ее до сих пор не было. Поэтому задача «Петрозаводскмаш» на ближайшие годы – изготавливать необходимое для наших проектов оборудование быстро, качественно и в больших объемах», – заявил Андрей Никипелов.

Игорь Котов отметил: «К настоящему моменту для четырех новых энергоблоков, строящихся на АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу» машиностроителями «Росатома» изготовлено 95% законтрактованного оборудования. С «Петрозводскмаша» в частности отгружены главные циркуляционные трубопроводы, корпуса главных циркуляционных насосов, оборудование для систем безопасности и многое-многое другое. До конца 2025 года изготовление всех изделий, задействованных в работе «ядерного» острова, будет закончено».

Артур Парфенчиков также добавил, что «Петрозаводскмаш» вносит большой вклад в экономику и развитие промышленности Карелии. «Петрозаводскмаш» – одно из самых современных и передовых предприятий атомной отрасли. Это завод, где цифровые технологии – уже повседневность. Это интересное и перспективное место работы для нашей карельской молодежи. А значит, у нашей промышленности, у нашей республики есть отличные возможности для развития и хорошее будущее», – сказал глава региона.

Машиностроители из Карелии также изготовили и отгрузили важные компоненты для энергоблоков китайских АЭС – коллекторы, насосные корпуса, трубопроводы и емкости безопасности. За 2023–2024 годы с предприятия «Атоммаш» были отправлены четыре реактора ВВЭР-1200 поколения 3+ и 16 парогенераторов для блоков Тяньвань-7, Тяньвань-8, Сюйдапу-3 и Сюйдапу-4.

САОЗ представляет собой цилиндрическое сосудистое изделие из толстостенной стали, способное выдерживать высокое давление. Вес такой емкости достигает 80 тонн, диаметр – более трёх метров, а объем – порядка 60 кубометров, что эквивалентно пяти бензовозам. Внутри находится раствор борной кислоты, автоматически поступающий в реактор при аварийных ситуациях.

АЭС «Сюйдапу» строится в КНР с участием «Росатома» на основе соглашений 2019 года. Российская сторона проектирует и поставляет ключевое оборудование, занимается монтажом и наладкой, а также поставляет топливо для реакторов ВВЭР-1200.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что отечественные атомные технологии не зависят от импорта. Машиностроительный завод в Волгодонске отправил три парогенератора для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Волгодонский завод «Атоммаш» приступил к отгрузке корпуса атомного реактора ВВЭР-1200 и первых двух парогенераторов для второго энергоблока строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш.