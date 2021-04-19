Волгодонский «Атоммаш» отгрузил корпус реактора и два парогенератора для АЭС в Бангладеш

Волгодонский завод «Атоммаш» (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в АО «Атомэнергомаш») приступил к отгрузке корпуса атомного реактора ВВЭР-1200 и первых двух парогенераторов для энергоблока N2 строящейся в республике Бангладеш АЭС «Руппур».

Реактор весом 320 тонн, длиной 12 метров и два 340-тонных парогенератора длиной 14 метров привезут на заводской спецпричал и погрузят на баржу. По воде оборудование доставят в Новороссийск, затем изделие отправится по морю в Бангладеш. Морской путь составит порядка 14 тыс. км, сообщается на сайте «АЭМ-технологии».

«На сегодняшний день это – последняя отгрузка такого объема для Бангладеш, но, я уверен, что наше плодотворное сотрудничество с представителями республики в той или иной форме будет продолжаться», – приводятся в сообщении слова гендиректора «АЭМ-технологии» Игоря Котова.

Завод «Атоммаш» выполняет заказы по поставкам комплектов для индийской АЭС «Куданкулам» (3 и 4 блоки), бангладешской «Руппур» (1 и 2 блоки), турецкой «Аккую» (1-4). В процессе изготовления новейший реактор ВВЭР-ТОИ для Курской АЭС.

«АЭМ-технологии» основано в 2007 году. В ее структуре инжиниринговый центр и две производственные площадки: петрозаводская «Петрозаводскмаш» и волгодонская «Атоммаш». Компания осуществляет комплектные поставки энергетического оборудования в объеме «ядерного острова» как для российских, так и для зарубежных атомных станций.

В настоящее время в Бангладеш российская ГК «Росатом» ведет строительство первой в стране АЭС «Руппур». Заливка первого бетона под энергоблок N1 АЭС «Руппур» состоялась 30 ноября 2017 года, под блок N2 – в середине июля 2018 года. По данным АСЭ (входит в «Росатом»), начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС «Руппур» намечено на 2024 год, второго – на 2025 год.