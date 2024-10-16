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Росатом отправил три парогенератора для АЭС в Китае
Росатом отгрузил три парогенератора для энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Сюйдапу»
Машиностроительный завод в Волгодонске отправил три парогенератора для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу», который строится в Китае, сообщили в Росатоме.
С завода «Атоммаш» в Волгодонске отгружены три парогенератора для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу», который строится в Китае. Общий вес отгруженного оборудования составляет 1 тыс. тонн. Доставка будет осуществляться комбинированным способом с использованием автомобильного, речного и морского транспорта, сообщили в Росатоме.
Ранее, в августе 2024 года, была отправлена первая партия оборудования для этого энергоблока, включающая корпус реактора и парогенератор.
«Ритмичные отгрузки – результат слаженной работы машиностроителей-атомщиков и подтверждение высокого качества российских атомных технологий», – отметил глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации Игорь Котов.
Параллельно на площадках в Петрозаводске и Санкт-Петербурге продолжается производство ключевых компонентов для АЭС «Сюйдапу», таких как компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод. Все работы ведутся строго по графику.
Срок службы российских атомных энергоблоков составляет 60 лет с перспективой продления до 80 лет.
Проект АЭС «Сюйдапу» является частью долгосрочного сотрудничества России и Китая в области мирного атома. Росатом не только поставляет оборудование, но и обеспечивает производство ядерного топлива, обучение персонала, а также авторский надзор и шеф-монтаж.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае 2021 года дали старт началу строительства 7-го и 8-го блоков Тяньваньской атомной электростанции и 3-го и 4-го блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.