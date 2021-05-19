Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков АЭС в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи. Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент России и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу, передает ТАСС.

«Начинайте работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В ходе церемонии он также заявил, что Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.

«За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал он.

Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.

Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.

В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год.