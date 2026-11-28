Шведская Saab получила заказ на поставку Украине радаров на 493 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

Шведская компания Saab получила заказ от министерства обороны Украины на поставку радиолокационных систем Giraffe 1X для украинских войск на сумму 493 млн долларов, передает РИА «Новости».

«Saab подписал контракт и получил заказ от министерства обороны Украины на поставку систем Giraffe 1X для ВСУ», – говорится в заявлении компании. Отмечается, что поставки оборудования по этому контракту начнутся в 2027 году.

Giraffe 1X представляет собой радиолокационную станцию малой дальности. Эта система предназначена для наблюдения за воздушным пространством, обнаружения беспилотных летательных аппаратов и раннего предупреждения об артиллерийских и ракетных обстрелах.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию кризиса, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и имеют негативный эффект для возможных переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии сообщило о намерении поставить на Украину более 1 тыс. ракет малой дальности.

Лондон сообщил о поставке Украине более 1 тыс. ракет малой дальности и пусковых установок для ПВО.

Власти Швеции приняли решение выделить 71 млн долларов на нужды противовоздушной обороны Украины и закупку дальнобойного оружия.

В мае Швеция пообещала поставить Украине истребители Saab Gripen с ракетами Meteor.