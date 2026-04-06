В РПЦ усомнились в искренности христианских убеждений Поклонской

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал высказывание бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской о смене христианства на язычество.

Кипшидзе отметил: «Заявление Поклонской, что она прошла путь христианства от начала до конца, говорит само за себя. Потому что человек, который имеет хоть какое-то представление о христианстве, никогда не сделает подобного заявления». Он добавил, что, по его мнению, публичная деятельность Поклонской ранее свидетельствовала о крайне поверхностном понимании христианства.

По словам представителя РПЦ, человек, действительно знакомый с христианством, не может «променять» его на другую религию. Что касается нового выбора Поклонской, Кипшидзе заявил, что современное язычество сложно назвать религией, сравнив его, по сути, с фан-клубами популярных произведений. Он подчеркнул, что высказывания Поклонской доказывают: подлинной христианкой она не являлась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник генпрокурора России Наталья Поклонская объяснила, почему решила уйти от христианства.