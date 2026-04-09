Власти Ливана объявили траур из-за гибели мирных жителей при израильских ударах
Ливанское правительство приняло решение объявить 9 апреля днем траура в память о сотнях погибших и раненых после массированных израильских ударов, говорится в заявлении правительства.
«Четверг объявляется днем национального траура в память о сотнях погибших и раненых в результате израильских ударов», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана. Под огонь, в том числе, попал крупнейший на юге страны город Тир. Движение «Хезболла» не объявляло военных действий против Израиля после того, как было заявлено о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что необходимо расследование ударов Израиля по Ливану, произошедших вскоре после объявления перемирия между США и Ираном.