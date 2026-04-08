    Глеб Простаков

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Дарья Сальникова

    «Первичная деколонизация» не принесла Африке облегчения, но страны региона рассчитывают ее ускорить. В том числе с помощью России и институтов БРИКС.

    Сергей Худиев

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    8 апреля 2026, 21:40 • Справки

    Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

    Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    С 1 января 2026 года в России стартовала декларационная кампания по итогам 2025 года. Граждане, обязанные самостоятельно отчитаться о доходах, должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, а уплатить исчисленный налог – не позднее 15 июля 2026 года.

    Что такое декларационная кампания и кто сдает 3-НДФЛ

    Декларационная кампания – это ежегодный период, в течение которого физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представить в налоговый орган сведения о доходах, полученных в предыдущем году. Отчетность подается по форме 3-НДФЛ в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

    Подать декларацию обязаны:

    • физические лица, получившие доход от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока владения (3 или 5 лет в зависимости от основания приобретения);

    • граждане, получившие в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли или паи;

    • лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, в том числе по договорам аренды имущества или договорам гражданско-правового характера;

    • граждане, получившие доход от иностранных источников;

    • победители лотерей и азартных игр, если налог не был удержан;

    • физические лица, у которых налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил об этом в инспекцию;

    • индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения (ОСНО), а также ИП, превысившие допустимые лимиты по специальным режимам;

    • нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

    Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2026 года – не распространяется на случаи, когда декларация подается исключительно для получения налогового вычета. В таком случае документы можно направить в любое время в течение года.

    Форма 3-НДФЛ в 2026 году: изменения

    Для декларирования доходов, полученных в 2025 году, применяется обновленная форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.

    Ключевые изменения связаны с введением с 1 января 2025 года прогрессивной пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Ставка налога зависит от суммы годового дохода:

    • 13% – при доходе до 2,4 млн рублей в год;

    • 15% – от 2,4 до 5 млн рублей;

    • 18% – от 5 до 20 млн рублей;

    • 20% – от 20 до 50 млн рублей;

    • 22% – свыше 50 млн рублей.

    В обновленной форме также предусмотрено отражение доходов от операций с цифровой валютой и майнинга – для этих видов доходов введены специальные коды. Помимо этого, в декларации теперь можно заявить новые налоговые вычеты: за сдачу нормативов ГТО и за взносы по программе долгосрочных сбережений граждан.

    Бланк декларации доступен для бесплатного скачивания на официальном сайте ФНС России – nalog.gov.ru, в разделе «Формы налоговых деклараций по НДФЛ».

    Сроки подачи декларации и уплаты налога

    По общему правилу декларацию 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В 2026 году этот срок совпадает с рабочим днем (30 апреля – четверг), переноса не предусмотрено.

    Уплатить исчисленный в декларации НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

    Если налоговый агент удержал налог не полностью и сообщил об этом в инспекцию, ФНС направит налогоплательщику уведомление. По такому уведомлению уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

    Для отдельных категорий граждан установлены иные сроки. Иностранные граждане, прекращающие деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ по статьям 227 и 228 НК РФ, и выезжающие из России, обязаны подать декларацию не позднее чем за один месяц до даты выезда.

    При оформлении налоговых вычетов без обязательного декларирования доходов срок подачи не ограничен – декларацию разрешено направлять в течение всего года. Возврат налога возможен в пределах трех лет с момента его уплаты.

    Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

    Заполнить декларацию можно несколькими способами.

    Первый и наиболее удобный – через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте lkfl2.nalog.ru. Основные поля формы предзаполняются автоматически на основании сведений о налогоплательщике и его доходах. Пользователю необходимо внести дополнительные данные в предлагаемые поля, приложить сканы документов и подписать декларацию усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП).

    Второй способ – программа «Декларация», которую можно скачать бесплатно на сайте ФНС – nalog.gov.ru. Программа позволяет сформировать файл декларации для последующей отправки через интернет или распечатки и передачи на бумажном носителе. При установке необходимо выбрать актуальную версию, соответствующую 2025 отчетному году.

    Третий способ – заполнение от руки на бумажном бланке. Форму можно скачать с сайта ФНС или получить в инспекции. При ручном заполнении необходимо строго соблюдать формат: печатные буквы, одна ячейка на символ, чернила черного или синего цвета.

    Общие правила заполнения:

    • декларация состоит из титульного листа, разделов 1 и 2, а также приложений (заполняются только те, которые необходимы в конкретной ситуации);

    • все суммы указываются в рублях и копейках, за исключением сумм налога – они округляются до полных рублей;

    • исправления и использование корректирующих средств не допускаются;

    • каждый лист декларации подписывается налогоплательщиком.

    Способы подачи декларации

    В электронном виде

    Декларация подается через личный кабинет на сайте nalog.gov.ru без личного визита в инспекцию. После заполнения онлайн-формы документ подписывается электронной подписью. Неквалифицированная электронная подпись для физических лиц генерируется бесплатно в разделе «Профиль» личного кабинета – процедура занимает от 30 минут до суток.

    Через «Госуслуги»

    Декларацию 3-НДФЛ можно подать через портал «Госуслуги». Для этого необходима подтвержденная учетная запись. Сервис перенаправляет пользователя на страницу заполнения декларации в личном кабинете ФНС, где документ подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью.

    В бумажном виде

    Бумажную декларацию разрешено:

    • подать лично в ИФНС по месту постоянной регистрации (прописки);

    • передать через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности;

    • направить заказным письмом с описью вложения через отделение «Почты России» (датой подачи считается дата отправки);

    • подать через многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) – при наличии соответствующего соглашения между МФЦ и налоговым органом.

    Через операторов ЭДО

    Организации и ИП, ведущие деятельность на ОСНО, вправе направить декларацию по телекоммуникационным каналам связи через аккредитованных операторов электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

    Электронная подпись

    Для физических лиц при подаче декларации через личный кабинет ФНС достаточно усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Она генерируется бесплатно непосредственно в сервисе. Ключ подписи хранится на серверах ФНС, что позволяет использовать ее с любого устройства.

    Для юридических лиц, ИП и при подаче отчетности через операторов ЭДО применяется квалифицированная электронная подпись (КЭП). КЭП выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». С 2022 года ИП и руководители организаций могут получить КЭП бесплатно в удостоверяющем центре ФНС России.

    Необходимые документы

    Перечень документов зависит от основания подачи декларации.

    При декларировании дохода от продажи имущества:

    • договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий переход права собственности;

    • документы, подтверждающие расходы на приобретение объекта (если применяется вычет в размере фактических затрат);

    • выписка из ЕГРН или иной правоустанавливающий документ.

    При получении имущественного вычета на покупку жилья:

    • договор купли-продажи или договор участия в долевом строительстве;

    • акт приема-передачи;

    • выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;

    • платежные документы, подтверждающие расходы;

    • кредитный договор и справка банка об уплаченных процентах (при использовании ипотеки).

    При получении социальных вычетов (лечение, обучение):

    • договор с медицинской или образовательной организацией;

    • справка об оплате медицинских услуг или документы об оплате обучения;

    • лицензия организации (при необходимости).

    Рекомендуется сохранять все подтверждающие документы в течение трех лет – именно такой срок давности предусмотрен для проведения налоговой проверки.

    Образец заполнения и программа «Декларация»

    Бланк формы 3-НДФЛ и образцы заполнения для различных ситуаций размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Формы». Поиск осуществляется по номеру приказа: ЕД-7-11/913@ (для отчетности за 2025 год).

    Программа «Декларация» предназначена для формирования файла отчетности в формате, пригодном для отправки по ТКС или передачи на съемном носителе. Скачать программу бесплатно на сайте ФНС можно в разделе «Программные средства» – «Декларация». При установке необходимо выбрать версию за 2025 отчетный год.

    Алгоритм работы с программой:

    • выбрать тип декларации (3-НДФЛ) и отчетный год (2025);

    • заполнить сведения о налогоплательщике: ИНН, ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации;

    • внести данные о доходах из справки 2-НДФЛ или иных источников;

    • указать виды вычетов (при наличии оснований);

    • сформировать и проверить декларацию; при необходимости – распечатать или экспортировать файл для отправки.

    Программа осуществляет автоматическую проверку введенных данных на соответствие контрольным соотношениям ФНС, что снижает вероятность технических ошибок.

    Ответственность за неуплату НДФЛ и нарушение сроков

    Нарушение срока подачи декларации влечет штраф по пункту 1 статьи 119 НК РФ в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый полный и неполный месяц просрочки. Максимальный штраф составляет 30% от указанной суммы, минимальный – 1000 рублей. Штраф применяется даже при подаче нулевой декларации с опозданием.

    За неуплату или неполную уплату налога, возникшую вследствие занижения налоговой базы, предусмотрен штраф по статье 122 НК РФ:

    • 20% от неуплаченной суммы – при ошибке или неправомерном бездействии;

    • 40% – при доказанном умысле.

    Если налог рассчитан верно и отражен в декларации, но перечислен с опозданием, штраф по статье 122 НК РФ не применяется – начисляются только пени.

    Пени рассчитываются по ставке 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока уплаты. Общая сумма пеней не может превышать размер самой задолженности по налогу (статья 75 НК РФ).

    При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа может быть снижен. Перечень таких обстоятельств установлен статьей 112 НК РФ; ходатайство о снижении санкций подается в налоговый орган или в суд.

    Налоговая ответственность может наступить в течение трех лет с момента совершения правонарушения (статья 113 НК РФ). В особо крупных случаях уклонения от уплаты налогов возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 198 УК РФ. Лицо, впервые совершившее подобное деяние, освобождается от уголовной ответственности при условии полного погашения задолженности, включая пени и штрафы.

    При получении требования от ФНС не рекомендуется игнорировать его: самостоятельная уплата недоимки до назначения выездной проверки и до составления акта по камеральной проверке позволяет избежать штрафа по статье 122 НК РФ.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

