Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

С 1 января 2026 года в России стартовала декларационная кампания по итогам 2025 года. Граждане, обязанные самостоятельно отчитаться о доходах, должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, а уплатить исчисленный налог – не позднее 15 июля 2026 года.

Что такое декларационная кампания и кто сдает 3-НДФЛ

Декларационная кампания – это ежегодный период, в течение которого физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представить в налоговый орган сведения о доходах, полученных в предыдущем году. Отчетность подается по форме 3-НДФЛ в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подать декларацию обязаны:

физические лица, получившие доход от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока владения (3 или 5 лет в зависимости от основания приобретения);

граждане, получившие в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли или паи;

лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, в том числе по договорам аренды имущества или договорам гражданско-правового характера;

граждане, получившие доход от иностранных источников;

победители лотерей и азартных игр, если налог не был удержан;

физические лица, у которых налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил об этом в инспекцию;

индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения (ОСНО), а также ИП, превысившие допустимые лимиты по специальным режимам;

нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2026 года – не распространяется на случаи, когда декларация подается исключительно для получения налогового вычета. В таком случае документы можно направить в любое время в течение года.

Форма 3-НДФЛ в 2026 году: изменения

Для декларирования доходов, полученных в 2025 году, применяется обновленная форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.

Ключевые изменения связаны с введением с 1 января 2025 года прогрессивной пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Ставка налога зависит от суммы годового дохода:

13% – при доходе до 2,4 млн рублей в год;

15% – от 2,4 до 5 млн рублей;

18% – от 5 до 20 млн рублей;

20% – от 20 до 50 млн рублей;

22% – свыше 50 млн рублей.

В обновленной форме также предусмотрено отражение доходов от операций с цифровой валютой и майнинга – для этих видов доходов введены специальные коды. Помимо этого, в декларации теперь можно заявить новые налоговые вычеты: за сдачу нормативов ГТО и за взносы по программе долгосрочных сбережений граждан.

Бланк декларации доступен для бесплатного скачивания на официальном сайте ФНС России – nalog.gov.ru, в разделе «Формы налоговых деклараций по НДФЛ».

Сроки подачи декларации и уплаты налога

По общему правилу декларацию 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В 2026 году этот срок совпадает с рабочим днем (30 апреля – четверг), переноса не предусмотрено.

Уплатить исчисленный в декларации НДФЛ необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

Если налоговый агент удержал налог не полностью и сообщил об этом в инспекцию, ФНС направит налогоплательщику уведомление. По такому уведомлению уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

Для отдельных категорий граждан установлены иные сроки. Иностранные граждане, прекращающие деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ по статьям 227 и 228 НК РФ, и выезжающие из России, обязаны подать декларацию не позднее чем за один месяц до даты выезда.

При оформлении налоговых вычетов без обязательного декларирования доходов срок подачи не ограничен – декларацию разрешено направлять в течение всего года. Возврат налога возможен в пределах трех лет с момента его уплаты.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Заполнить декларацию можно несколькими способами.

Первый и наиболее удобный – через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте lkfl2.nalog.ru. Основные поля формы предзаполняются автоматически на основании сведений о налогоплательщике и его доходах. Пользователю необходимо внести дополнительные данные в предлагаемые поля, приложить сканы документов и подписать декларацию усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП).

Второй способ – программа «Декларация», которую можно скачать бесплатно на сайте ФНС – nalog.gov.ru. Программа позволяет сформировать файл декларации для последующей отправки через интернет или распечатки и передачи на бумажном носителе. При установке необходимо выбрать актуальную версию, соответствующую 2025 отчетному году.

Третий способ – заполнение от руки на бумажном бланке. Форму можно скачать с сайта ФНС или получить в инспекции. При ручном заполнении необходимо строго соблюдать формат: печатные буквы, одна ячейка на символ, чернила черного или синего цвета.

Общие правила заполнения:

декларация состоит из титульного листа, разделов 1 и 2, а также приложений (заполняются только те, которые необходимы в конкретной ситуации);

все суммы указываются в рублях и копейках, за исключением сумм налога – они округляются до полных рублей;

исправления и использование корректирующих средств не допускаются;

каждый лист декларации подписывается налогоплательщиком.

Способы подачи декларации

В электронном виде

Декларация подается через личный кабинет на сайте nalog.gov.ru без личного визита в инспекцию. После заполнения онлайн-формы документ подписывается электронной подписью. Неквалифицированная электронная подпись для физических лиц генерируется бесплатно в разделе «Профиль» личного кабинета – процедура занимает от 30 минут до суток.

Через «Госуслуги»

Декларацию 3-НДФЛ можно подать через портал «Госуслуги». Для этого необходима подтвержденная учетная запись. Сервис перенаправляет пользователя на страницу заполнения декларации в личном кабинете ФНС, где документ подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью.

В бумажном виде

Бумажную декларацию разрешено:

подать лично в ИФНС по месту постоянной регистрации (прописки);

передать через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности;

направить заказным письмом с описью вложения через отделение «Почты России» (датой подачи считается дата отправки);

подать через многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) – при наличии соответствующего соглашения между МФЦ и налоговым органом.

Через операторов ЭДО

Организации и ИП, ведущие деятельность на ОСНО, вправе направить декларацию по телекоммуникационным каналам связи через аккредитованных операторов электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Электронная подпись

Для физических лиц при подаче декларации через личный кабинет ФНС достаточно усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Она генерируется бесплатно непосредственно в сервисе. Ключ подписи хранится на серверах ФНС, что позволяет использовать ее с любого устройства.

Для юридических лиц, ИП и при подаче отчетности через операторов ЭДО применяется квалифицированная электронная подпись (КЭП). КЭП выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». С 2022 года ИП и руководители организаций могут получить КЭП бесплатно в удостоверяющем центре ФНС России.

Необходимые документы

Перечень документов зависит от основания подачи декларации.

При декларировании дохода от продажи имущества:

договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий переход права собственности;

документы, подтверждающие расходы на приобретение объекта (если применяется вычет в размере фактических затрат);

выписка из ЕГРН или иной правоустанавливающий документ.

При получении имущественного вычета на покупку жилья:

договор купли-продажи или договор участия в долевом строительстве;

акт приема-передачи;

выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;

платежные документы, подтверждающие расходы;

кредитный договор и справка банка об уплаченных процентах (при использовании ипотеки).

При получении социальных вычетов (лечение, обучение):

договор с медицинской или образовательной организацией;

справка об оплате медицинских услуг или документы об оплате обучения;

лицензия организации (при необходимости).

Рекомендуется сохранять все подтверждающие документы в течение трех лет – именно такой срок давности предусмотрен для проведения налоговой проверки.

Образец заполнения и программа «Декларация»

Бланк формы 3-НДФЛ и образцы заполнения для различных ситуаций размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Формы». Поиск осуществляется по номеру приказа: ЕД-7-11/913@ (для отчетности за 2025 год).

Программа «Декларация» предназначена для формирования файла отчетности в формате, пригодном для отправки по ТКС или передачи на съемном носителе. Скачать программу бесплатно на сайте ФНС можно в разделе «Программные средства» – «Декларация». При установке необходимо выбрать версию за 2025 отчетный год.

Алгоритм работы с программой:

выбрать тип декларации (3-НДФЛ) и отчетный год (2025);

заполнить сведения о налогоплательщике: ИНН, ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации;

внести данные о доходах из справки 2-НДФЛ или иных источников;

указать виды вычетов (при наличии оснований);

сформировать и проверить декларацию; при необходимости – распечатать или экспортировать файл для отправки.

Программа осуществляет автоматическую проверку введенных данных на соответствие контрольным соотношениям ФНС, что снижает вероятность технических ошибок.

Ответственность за неуплату НДФЛ и нарушение сроков

Нарушение срока подачи декларации влечет штраф по пункту 1 статьи 119 НК РФ в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый полный и неполный месяц просрочки. Максимальный штраф составляет 30% от указанной суммы, минимальный – 1000 рублей. Штраф применяется даже при подаче нулевой декларации с опозданием.

За неуплату или неполную уплату налога, возникшую вследствие занижения налоговой базы, предусмотрен штраф по статье 122 НК РФ:

20% от неуплаченной суммы – при ошибке или неправомерном бездействии;

40% – при доказанном умысле.

Если налог рассчитан верно и отражен в декларации, но перечислен с опозданием, штраф по статье 122 НК РФ не применяется – начисляются только пени.

Пени рассчитываются по ставке 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока уплаты. Общая сумма пеней не может превышать размер самой задолженности по налогу (статья 75 НК РФ).

При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа может быть снижен. Перечень таких обстоятельств установлен статьей 112 НК РФ; ходатайство о снижении санкций подается в налоговый орган или в суд.

Налоговая ответственность может наступить в течение трех лет с момента совершения правонарушения (статья 113 НК РФ). В особо крупных случаях уклонения от уплаты налогов возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 198 УК РФ. Лицо, впервые совершившее подобное деяние, освобождается от уголовной ответственности при условии полного погашения задолженности, включая пени и штрафы.

При получении требования от ФНС не рекомендуется игнорировать его: самостоятельная уплата недоимки до назначения выездной проверки и до составления акта по камеральной проверке позволяет избежать штрафа по статье 122 НК РФ.