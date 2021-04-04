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На Украине пожаловались на падение объемов транзита российского газа

4 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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    Европа неистово скупает российский газ даже весной

    Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году    4 апреля 2021, 21:20
    Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская кампания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить?

    В первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть до почти 53 млрд кубометров. При этом, в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров, тогда как в феврале лишь 15,1 млрд кубометров. Среднесуточный объем поставок в первый весенний месяц соответствует показателю в зимние месяцы. Это выглядит крайне необычно. Столь сильный спрос потребовал от Газпрома нарастить добычу газа в марте по сравнению с февралем этого года. В марте было 46,3 млрд против 42,8 млрд кубометров газа в феврале.

    Как так получилось, что март оказался в этом году сопоставим с зимним месяцем? Рост спроса в декабре, январе и феврале легко объясняется, во-первых, холодной погодой, во-вторых, уходом СПГ на азиатские рынки, где из-за погоды спрос также вырос и сделал поставки сжиженного газа туда более выгодными для продавцов. В-третьих, в самой Европе газ на спотовом рынке подорожал из-за снижения предложения.

    Март выдался тоже более холодным. Отопительный сезон в Европе в прошлом году закончился 25 марта, а в этом году – только 2 апреля. Но главная причина мартовского успеха кроется в том, что в зимние месяцы европейцы сильно опустошили свои подземные хранилища газа (ПХГ). Чем ниже газа в ПХГ, тем меньшие ежесуточные объемы возможно поднимать из них из-за упавшего давления в хранилище. Иными словами, много поднимать из ПХГ европейцы не могли, а погода все еще оставляла желать лучшего. Поэтому Газпром продолжил получать заявки на дополнительные объемы газа. По данным Gas Infrastructure Europe, уже к 1 марта 2021 года объемы газа в европейских ПХГ упали до 36%. Было отобрано 59 млрд кубометров газа, что на 41,5% больше, чем закачано при подготовке к зиме. По данным Газпрома, в ПХГ Германии и Нидерландов осталось 30% запасов газа, Франции – 23%. Эти страны входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе.

    По данным на 25 марта уровень заполненности европейских ПХГ в этом и в прошлом году отличается почти в два раза.

    В прошлом году ПХГ в Европе были заполнены на 54%, а в этом году – менее чем на 30% на момент окончания отопительного сезона.

    И в этом, кстати, заслуга не только морозной зимы, которая заставляла европейских потребителей отбирать больше газа из хранилищ. Это заслуга и самого Газпрома. Он схитрил и, по сути, заставил европейцев активней доставать газ их ПХГ. Каким образом? Все обязательства по ежесуточным объемам поставок в рамках контрактов с нефтяной привязкой (цена на газ зависит от стоимости нефти 6-9 месяцев назад) Газпром выполнял. А вот заявки на поставки сверх этих объемов – не всегда. Это стимулировало европейцев бежать в хранилища.

    «Предложение Газпром по контрактам с ценой с нефтяной привязкой было очень выгодным для европейцев. Потому что стоимость газа зимой высчитывалась исходя из цены нефти шестью месяцами ранее. А тогда черное золото было на низких уровнях», - поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Нефть подросла к 60-70 долларам за баррель только к концу прошлого года, и удерживалась в этом диапазоне весь первый квартал.

    Эта стратегия обещает выгоды Газпрому в течение весеннего и летнего периода. Чем меньше газа в европейских ПХГ, тем больше они будут покупать для закачки туда газа в период, предшествующий новому отопительному сезону.

    «Возможно, что в конце марта помогла еще и история с перекрытием Суэцкого канала, через который не мог пройти СПГ из Катара в Европу. Поэтому брали дополнительный газ у того, кто может его дать – у Газпрома», - не исключает Юшков.

    Интересным является рекордный рост поставок Газпрома в Турцию в первом квартале 2021 года после того, как в прошлом году статистика пугала резким провалом экспорта в эту страну.

    «В первом полугодие прошлого года поставки в Турцию провалились. Многие злорадствовали, что Турция перестала покупать российский газ, зачем Россия строила «Турецкий поток»,

    - напоминает Юшков. У Турции появился азербайджанский газ и много СПГ.

    Однако уже в конце прошлого года турки вспомнили про российский газ. В итоге за 2020 год турки даже нарастить закупки на 1 млрд кубометров по сравнению с 2019 годам, отмечает эксперт. В первом квартале 2021 года Турция более чем вдвое нарастила экспорт газа из России по сравнению с прошлым годом. Это самая высокая динамика по Европе за первый квартал.

    «Это случилось именно потому, что зимой на европейском споте газ подорожал, а российское топливо по нефтяным контрактам наоборот подешевело. В начала прошлого года ситуация была обратной: тогда СПГ стоил дешево, а российский газ по контрактам, наоборот, дорого», - поясняет Юшков. Поэтому разговоры о том, что Турции, которая имеет большой выбор поставщиков, разонравился российский газ - беспочвенны. Анкара выбирает тот газ, который ей выгоден в данный момент времени. И сейчас это – российский газ.

    В целом холодная зима напомнила Европе очевидные факты. Во-первых, что без российского газа холодные зимы ей не пережить. Поставки газа по контрактам – это более надежно и выгодно в условиях высокого спроса и дефицита предложения. В отличие от американского или другого СПГ, который бросил Европу мерзнуть и уплыл греть Азию, потому что это коммерчески более выгодно.

    Во-вторых, для надежных поставок газа Европе нужны российские газопроводы, без которых это просто невозможно. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу. «Северный поток» поставил рекорд еще в прошлом году, когда прокачал почти 60 млрд кубометров газа. Это не только максимальный уровень с начала эксплуатации трубы. Это еще и выше проектной мощности газопровода, которая составляет 55 млрд кубов. Причем, первый «Северный поток» использует сейчас наземную инфраструктуру  - газопровод Eugal – построенную для «Северного потока-2».  Если бы у Европы была только украинская труба, то ситуация этой зимой была бы совсем иной.

    Прошедший отопительный сезон напомнил зиму 2017-2018 годов, когда Европа также столкнулась с аномально холодной погодой. К чему это привело? К тому, что Газпром установил рекорд по поставкам газа в Европу, отправил туда 201,7 млрд кубометров газа. Сумеет ли Россия повторить или даже превзойти тот успешный год? Прошлый год по понятным причинам оказался самым провальным для Газпрома.

    Уже сейчас понятно, что продажи Газпрома в 2021 году, скорее всего, будут значительно лучше, чем в прошлом году, когда было продано в Европе всего 175 млрд кубометров против 199,2 млрд кубов в 2019 году. Это даже меньше, чем монополии удалось продать в 2016 году - 179,3 млрд.

    Однако не факт, что в этом году Газпром сможет побить собственный рекорд 2018 года по экспорту. «Дело в том, что 2019 году по всему миру было введено рекордное количество СПГ- заводов, поэтому конкуренция на газовом рынке, в том числе европейском, сейчас выше. Газпрому будет сложнее, чем в 2018 году», - считает Юшков. К тому же цены на газ в Азии приходится в норму, что значит, что часть СПГ вернется в Европу.

    «В первом полугодие у Газпрому будут хорошие показатели экспорта газа в Европу, но в третьем квартале они могут снизиться опять же за счет рынка Турции. Начало года было ознаменовано высокими ценами на нефть 60-70 долларов за баррель. Поэтому в третьем квартале стоимость газа по контрактам с нефтяной привязкой вырастет. Газпром станет заложником ситуации в третьем квартале и до начала отопительного сезона. с одной стороны заработает больше за счет роста цены, но с другой – объемы поставок могут снизиться», - заключает собеседник.

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