Европа неистово скупает российский газ даже весной

Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская кампания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить?

В первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть до почти 53 млрд кубометров. При этом, в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров, тогда как в феврале лишь 15,1 млрд кубометров. Среднесуточный объем поставок в первый весенний месяц соответствует показателю в зимние месяцы. Это выглядит крайне необычно. Столь сильный спрос потребовал от Газпрома нарастить добычу газа в марте по сравнению с февралем этого года. В марте было 46,3 млрд против 42,8 млрд кубометров газа в феврале.

Как так получилось, что март оказался в этом году сопоставим с зимним месяцем? Рост спроса в декабре, январе и феврале легко объясняется, во-первых, холодной погодой, во-вторых, уходом СПГ на азиатские рынки, где из-за погоды спрос также вырос и сделал поставки сжиженного газа туда более выгодными для продавцов. В-третьих, в самой Европе газ на спотовом рынке подорожал из-за снижения предложения.

Март выдался тоже более холодным. Отопительный сезон в Европе в прошлом году закончился 25 марта, а в этом году – только 2 апреля. Но главная причина мартовского успеха кроется в том, что в зимние месяцы европейцы сильно опустошили свои подземные хранилища газа (ПХГ). Чем ниже газа в ПХГ, тем меньшие ежесуточные объемы возможно поднимать из них из-за упавшего давления в хранилище. Иными словами, много поднимать из ПХГ европейцы не могли, а погода все еще оставляла желать лучшего. Поэтому Газпром продолжил получать заявки на дополнительные объемы газа. По данным Gas Infrastructure Europe, уже к 1 марта 2021 года объемы газа в европейских ПХГ упали до 36%. Было отобрано 59 млрд кубометров газа, что на 41,5% больше, чем закачано при подготовке к зиме. По данным Газпрома, в ПХГ Германии и Нидерландов осталось 30% запасов газа, Франции – 23%. Эти страны входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе.

По данным на 25 марта уровень заполненности европейских ПХГ в этом и в прошлом году отличается почти в два раза.

В прошлом году ПХГ в Европе были заполнены на 54%, а в этом году – менее чем на 30% на момент окончания отопительного сезона.

И в этом, кстати, заслуга не только морозной зимы, которая заставляла европейских потребителей отбирать больше газа из хранилищ. Это заслуга и самого Газпрома. Он схитрил и, по сути, заставил европейцев активней доставать газ их ПХГ. Каким образом? Все обязательства по ежесуточным объемам поставок в рамках контрактов с нефтяной привязкой (цена на газ зависит от стоимости нефти 6-9 месяцев назад) Газпром выполнял. А вот заявки на поставки сверх этих объемов – не всегда. Это стимулировало европейцев бежать в хранилища.

«Предложение Газпром по контрактам с ценой с нефтяной привязкой было очень выгодным для европейцев. Потому что стоимость газа зимой высчитывалась исходя из цены нефти шестью месяцами ранее. А тогда черное золото было на низких уровнях», - поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Нефть подросла к 60-70 долларам за баррель только к концу прошлого года, и удерживалась в этом диапазоне весь первый квартал.

Эта стратегия обещает выгоды Газпрому в течение весеннего и летнего периода. Чем меньше газа в европейских ПХГ, тем больше они будут покупать для закачки туда газа в период, предшествующий новому отопительному сезону.

«Возможно, что в конце марта помогла еще и история с перекрытием Суэцкого канала, через который не мог пройти СПГ из Катара в Европу. Поэтому брали дополнительный газ у того, кто может его дать – у Газпрома», - не исключает Юшков.

Интересным является рекордный рост поставок Газпрома в Турцию в первом квартале 2021 года после того, как в прошлом году статистика пугала резким провалом экспорта в эту страну.

«В первом полугодие прошлого года поставки в Турцию провалились. Многие злорадствовали, что Турция перестала покупать российский газ, зачем Россия строила «Турецкий поток»,

- напоминает Юшков. У Турции появился азербайджанский газ и много СПГ.

Однако уже в конце прошлого года турки вспомнили про российский газ. В итоге за 2020 год турки даже нарастить закупки на 1 млрд кубометров по сравнению с 2019 годам, отмечает эксперт. В первом квартале 2021 года Турция более чем вдвое нарастила экспорт газа из России по сравнению с прошлым годом. Это самая высокая динамика по Европе за первый квартал.

«Это случилось именно потому, что зимой на европейском споте газ подорожал, а российское топливо по нефтяным контрактам наоборот подешевело. В начала прошлого года ситуация была обратной: тогда СПГ стоил дешево, а российский газ по контрактам, наоборот, дорого», - поясняет Юшков. Поэтому разговоры о том, что Турции, которая имеет большой выбор поставщиков, разонравился российский газ - беспочвенны. Анкара выбирает тот газ, который ей выгоден в данный момент времени. И сейчас это – российский газ.

В целом холодная зима напомнила Европе очевидные факты. Во-первых, что без российского газа холодные зимы ей не пережить. Поставки газа по контрактам – это более надежно и выгодно в условиях высокого спроса и дефицита предложения. В отличие от американского или другого СПГ, который бросил Европу мерзнуть и уплыл греть Азию, потому что это коммерчески более выгодно.

Во-вторых, для надежных поставок газа Европе нужны российские газопроводы, без которых это просто невозможно. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу. «Северный поток» поставил рекорд еще в прошлом году, когда прокачал почти 60 млрд кубометров газа. Это не только максимальный уровень с начала эксплуатации трубы. Это еще и выше проектной мощности газопровода, которая составляет 55 млрд кубов. Причем, первый «Северный поток» использует сейчас наземную инфраструктуру - газопровод Eugal – построенную для «Северного потока-2». Если бы у Европы была только украинская труба, то ситуация этой зимой была бы совсем иной.

Прошедший отопительный сезон напомнил зиму 2017-2018 годов, когда Европа также столкнулась с аномально холодной погодой. К чему это привело? К тому, что Газпром установил рекорд по поставкам газа в Европу, отправил туда 201,7 млрд кубометров газа. Сумеет ли Россия повторить или даже превзойти тот успешный год? Прошлый год по понятным причинам оказался самым провальным для Газпрома.

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Уже сейчас понятно, что продажи Газпрома в 2021 году, скорее всего, будут значительно лучше, чем в прошлом году, когда было продано в Европе всего 175 млрд кубометров против 199,2 млрд кубов в 2019 году. Это даже меньше, чем монополии удалось продать в 2016 году - 179,3 млрд.

Однако не факт, что в этом году Газпром сможет побить собственный рекорд 2018 года по экспорту. «Дело в том, что 2019 году по всему миру было введено рекордное количество СПГ- заводов, поэтому конкуренция на газовом рынке, в том числе европейском, сейчас выше. Газпрому будет сложнее, чем в 2018 году», - считает Юшков. К тому же цены на газ в Азии приходится в норму, что значит, что часть СПГ вернется в Европу.

«В первом полугодие у Газпрому будут хорошие показатели экспорта газа в Европу, но в третьем квартале они могут снизиться опять же за счет рынка Турции. Начало года было ознаменовано высокими ценами на нефть 60-70 долларов за баррель. Поэтому в третьем квартале стоимость газа по контрактам с нефтяной привязкой вырастет. Газпром станет заложником ситуации в третьем квартале и до начала отопительного сезона. с одной стороны заработает больше за счет роста цены, но с другой – объемы поставок могут снизиться», - заключает собеседник.

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