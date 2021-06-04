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Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС
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Европейский союз ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС и доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков Белоруссии.
«Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.
В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta
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После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, заявил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.
Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС.
«Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – заявил Протасевич.
По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич.
Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве.
Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич рассказал о «грызне» в белорусской оппозиции
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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.
«Думаю, все прекрасно понимают, между различными инициативами и штабами была масса проблем… Сколько на самом деле происходит внутренней грызни… Происходит очень много внутренних конфликтов. И штабы боятся больше всего того, что внутренние конфликты, которых огромное множество, будут выноситься (в публичную плоскость)», – приводит РИА «Новости» слова Протасевича, сказанные в интервью гостелеканалу ОНТ.
Он заявил, что все преследуют свои интересы, есть те, кто громче всех кричит, а хочет получить доступ к финансам, например, средствам белорусских диаспор за рубежом. Протасевич заявил, что примером таких фигур можно назвать Ольгу Карач, которая, по его словам, «даже не заинтересована во власти, а реально заинтересована в деньгах».
Накануне Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Опубликовано видео признания Протасевичем своей вины
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.
«Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», – сказал он в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич открестился от участия в боях в Донбассе
Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.
«Я впервые туда (в район конфликта в Донбассе) приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов – это отряд «Погоня», там всего три человека», – приводит слова Протасевича ТАСС.
Как утверждает задержанный, так получилось, что его отряд присоединили к формированию «Азов». «Я не был в штате, я же иностранец», – заявил Протасевич в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Блогер рассказал, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и «сделаны на полигонах», где он «строил из себя вояку». «Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах», – сказал он.
По словам Протасевича, свое нахождение в Донбассе и свои «странные высказывания» тогда, он считает своей самой большой ошибкой в жизни. «Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы», – заявил Протасевич.
Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Ранее Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Минск сообщил США о сроках сокращения американской дипмиссии в стране
Белоруссия уведомила Вашингтон о мерах по сокращению состава американской дипмиссии в стране в рамках ответных санкций против США, они вступят в силу 13 июня, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.
«Действительно, сегодня Белоруссия проинформировала США, что накладывает новые ограничения в отношении дипломатического и технического персонала нашего посольства в Минске. Они вступят в силу 13 июня, примерно через неделю», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.
В четверг Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против белорусских предприятий. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в республике на временной основе.
Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем
Великобритания считает, что задержанный в Минске один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью на белорусском телевидении под угрозой физического насилия, в связи с чем Лондон выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.
«Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Белоруссии, должно прекратиться. Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности», – передает ТАСС сообщение главы британского внешнеполитического ведомства.
В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту.
Накануне Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Он рассказал также, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевича обвинили в организации переправки боевиков в Донбасс
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Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать на Донбассе на стороне Киева, заявил офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
Ранее Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.
Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Напомним, Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
Лукашенко заявил о готовности построить вторую АЭС
С вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом не исключается строительство второй АЭС, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
По его словам, Литва «уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС, и Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия – это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что нужно этим заниматься. Это перспектива, высокие технологии», – добавил глава государства.
Также Лукашенко отметил, что мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. МВт, при этом энергосистема генерирует около 4% валового внутреннего продукта страны. «Хозяйство огромное, особенно с вводом нового источника энергии – Белорусской атомной станции, – уточнил он.
Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80%. 7 марта на втором блоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.
13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
Российская вакцина «Спутник Лайт» официально зарегистрирована в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.
«На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минздрава.
Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, «Спутник лайт» – первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.
Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».
«Белавиа» получила разрешение на рейсы в Москву
Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в аэропорт Шереметьево, также авиаперевозчик увеличивает количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям.
«С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. (…) С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю – 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день», – говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Также «Белавиа» с 15 июня будет выполнять 14 рейсов в неделю – по два рейса в день – в Батуми. Кроме того, с 15 июня планируется увеличение рейсов в Тбилиси до 11 раз в неделю.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Постпред России при ЕС сравнил односторонние санкции с пандемией
Практика введения односторонних санкций сравнима с масштабами пандемии, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов на сессии клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Действительно, ЕС стал одним из активных игроков на этом санкционном поле. Боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия. Назову цифру, о которой мало кто знает. ЕС ввел санкции против 32 стран, причем в их числе не только Россия и Китай, но и кандидаты на вступление в союз – Турция, Босния и Герцеговина, Черногория», – передает его слова ТАСС.
Чижов отметил, что традиционная формула ЕС заключалась в том, что санкции – последнее средство воздействия. «К сожалению, сейчас это далеко не так, зачастую санкции являются первым инструментом, с которым ЕС подходит к тем или иным проблемам», – подчеркнул дипломат.
Он также указал, что термин «санкции» является условным в данном случае, так как санкционный инструмент находится в руках только одной структуры – Совбеза ООН. «Все остальное – это односторонние незаконные реструктивные меры. Сейчас придумывают термин «умные санкции», но все санкции глупые, так как они ударяют по людям, а эффективность их минимальна. При всем уважении к СБ ООН, даже его санкции не всегда работают», – подчеркнул Чижов.
Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.
Минск ответил на критику БелАЭС со стороны ЕС
Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится с вводом в эксплуатацию первого блока станции, заявили в минэнерго Белоруссии.
В пресс-службе ведомства заявили, что «ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены», и «уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года.
«Как и многие другие европейские государства, Белоруссия реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована», – отмечается в сообщении.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС якобы без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года.
Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности построить вторую АЭС.
Напомним, 13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
Послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний
Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
Источник сообщил, что некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, как и утверждал ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, «необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня», потому послы в пятницу утром «одобрили ограничительные меры в отношении белорусских авиакомпаний», передает ТАСС.
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатов, что послы одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией и согласовали запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах Евросоюза, передает РИА «Новости».
Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01.00 – мск субботы). Возражений со стороны стран ЕС по решению, достигнутому послами, не ожидается.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Ранее стало известно, что авиатрафик ЕС через Белоруссию упал на 40%.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
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Авиатрафик ЕС через Белоруссию упал на 40%
Число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Белоруссии для полетов в Евросоюз (ЕС) и через него, после инцидента с самолетом Rayanair сократилось менее чем наполовину – с 420 до 253 рейсов в сутки, сообщил представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).
В Евроконтроле сообщили, что за последнюю неделю «в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки», а в течение семи дней до 20 мая «показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки», передает РИА «Новости».
Речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Белоруссии не только непосредственно в ЕС, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное.
«Рейс может иметь пункт отправления и пункт назначения за пределами нашего пространства, к примеру, рейс из Санкт-Петербурга в Кейптаун может проходить через Белоруссию, а затем через зону Евроконтроля», – сказал он.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Представитель Евроконтроля также добавил, что «те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются в основном неевропейскими перевозчиками».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
-
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Путин опроверг причастность российских спецслужб к посадке самолета Ryanair в Минске
Президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к посадке самолета Ryanair в Минске.
«Ну нет, конечно», – ответил глава государства на вопрос об участии российских спецслужб в этой операции, сообщает РИА «Новости».
«Я даже не хочу вникать в это дело. Понимаете, это нас не касается совершенно», – передает слова президента ТАСС.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.