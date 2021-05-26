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Агентство авиабезопасности ЕС рекомендовало избегать полетов над Белоруссией
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Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
«Рекомендуется, в ожидании окончания международного расследования инцидента от 23 мая 2021 года, избегать района полетной информации (FIR) Минска, за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах», – цитирует документ РИА «Новости».
EASA уточняет, что «действия Белоруссии по рейсу Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги».
Операторам из третьих стран, уполномоченным EASA, также рекомендуется при выполнении рейсов в ЕС, из ЕС и в пределах ЕС избегать полетов в этом воздушном пространстве.
Национальным властям рекомендовано передать эту информацию своим авиакомпаниям для включения в собственный процесс оценки рисков каждой авиакомпании.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.
«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю сборную Белоруссии по хоккею и обменивает на всех политических заключенных белорусского террористического режима», – написал Бикше в Facebook.
По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Для тех, кто надеется на изменения в Белоруссии, идет четкий посыл: мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто еще рассматривает или борется за свои права и возможность жить в свободной стране – Белоруссии», – написал Бикше.
Депутат подчеркнул, что можно менять флаги, замораживать финансовые средства сторонникам режима Александра Лукашенко, однако «это не изменит ход событий».
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было получено Минском из Швейцарии. При этом белорусский лидер указал, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.
Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины – Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, а именно из Швейцарии. При этом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по словам Лукашенко, оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, сообщает БелТА.
«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» – задал риторический вопрос Лукашенко.
По его словам, «дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам». «Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – подчеркнул Лукашенко.
Глава государства также указал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко добавил, что «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами» Белоруссии, передает ТАСС.
При этом он заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках
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Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», что вызывает на западе «истерики», заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.
«Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и сказал, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках. Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича», – передает «Sputnik Беларусь».
Глава КГБ республики в среду выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить
авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали
послов и дипломатов друг друга.
Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.
Глава комитета Бундестага заявил о причастности Москвы к инциденту с Ryanair
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Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген утверждает, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома.
Он утверждает, что «государственный угон самолета» якобы «был одобрен» Москвой, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». Реттген полагает, что «без широкой поддержки Путина Лукашенко уже давно бы больше не был у власти», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Реттген считает случившееся сигналом для ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. По его словам, «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет». Требуется «единая европейская политика в отношении России, которая будет основываться на реализме». Реттген уверен, что «Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед». Парламентарий убежден, что российская сторона «понимает только один язык – денег и газа».
Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что на саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair. По его словам, «нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Канцлер Австрии Себастьян Курц также считает ненужным спекулировать на тему.
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Данные о розыске Тихановской исчезли из базы МВД России
Лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.
«По вашему запросу нет информации», – говорится в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц. Стоит отметить, что ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители «ищут» лидера белорусской оппозиции, передает РИА «Новости».
О том, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России, стало известно в начале октября. Позднее в МВД уточнили, что уголовных дел в России против нее не возбуждалось, а в розыске она находится за призывы к свержению конституционного строя в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией.
Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы
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Задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщил источник в белорусских силовых структурах.
«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил Sputnik Белоруссия источник в силовых структурах.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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В Совфеде высказались о защите задержанной в Минске россиянки Сапеги
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«Если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя задержание белорусскими правоохранителями россиянки Софьи Сапеги.
«Наше государство обязано защищать законные права и интересы своих граждан. Но если они нарушают закон в другой стране, то должны четко понимать, что им, возможно, придется нести ответственность за содеянное по законам этой страны. Поэтому мы по возможности предупреждаем россиян о такой ситуации», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Что касается тяжести обвинений, то здесь, как правило, подход такой: если гражданину РФ угрожает смертная казнь за совершение преступления в другой стране, а в России на эту меру наказания наложен мораторий, тогда мы настаиваем на выдаче такого гражданина нам. Причем зачастую такие граждане отбывают положенный срок, но уже в России», – рассказал собеседник.
Сенатор подчеркнул, что Софья Сапега, вероятно, вмешивалась в дела суверенного государства. Более того, из предварительно озвученных обвинений следует, что она имела прямое отношение к публикации личных данных не только граждан Белоруссии, но и России, отметил собеседник.
«Это уже само по себе является серьезным правонарушением в рамках российского законодательства. Поэтому в любом случае, если ее вина будет доказана, эта история для нее просто так не закончится. Но как гражданка России она имеет право на консульскую поддержку. И, насколько я знаю, эта поддержка ей была оказана», – заключил Климов.
Ранее стало известно, что задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник в белорусских силовых структурах.
«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил источник. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.
«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя сложившуюся ситуацию.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Депутат Европарламента: Латвия поддержала арестованного Романа Протасевича диким способом
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Руководители Латвии и Риги совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв мирных отношений и международного спортивного сотрудничества между Латвией, Россией и Белоруссией, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Татьяна Жданок. Так она отреагировала на действия властей столицы Латвии, которые убрали из города проведения чемпионата мира по хоккею государственные флаги Белоруссии.
«Эти действия – проявление особого цинизма властей Латвии, действующих по двойным стандартам. Сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того, чтобы самим исправить свое поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам», – считает сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.
Во вторник власти Риги сообщили решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии. «Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Жданок подтвердила, что около рижской гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Республики Беларусь заменен на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, а вместо российского триколора вывешен флаг Олимпийского комитета. «Таким диким способом правящие политики Латвии поддержали арестованного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича», – уверена политик.
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
В свою очередь депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике. По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Бикше, бывший скульптор – неадекват, типичный сумасшедший. Разумеется, такого рода предложение не будет иметь продолжения в виде каких-то действий. Просто предложение Бикше показывает уровень нынешнего Сейма – до каких депутатов мы докатились», – сказала Жданок.
Инцидент с самолетом, на борту которого находился Протасевич, вызвал резкую реакцию Запада. По итогам прошедшего в понедельник саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Греция опровергла слухи о подозрениях ЕС в адрес России по инциденту с Ryanair
На саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair в Минске, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, «нет никакой оценки, нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Обсуждение России на саммите было «более общим, стратегическим». Он пояснил, что «выводы» саммита демонстрируют «жесткость», с которой в ЕС считают необходимым «относиться к поведению России», но «оставляют открытой возможность говорить с Россией». Актуальными для обсуждения с Москвой ЕС считает «вопросы региональной стабильности» и «вопросы изменения климата», передает РИА «Новости».
Мицотакис также прокомментировал заявления ряда греческих СМИ о том, что на борту Ryanair якобы были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить «оппозиционного журналиста». Как заявила премьеру одна из журналисток, «слышали, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию».
Глава кабмина Греции подчеркнул, что сейчас «нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться». При этом «уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что объявление было сделано пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и самолет из-за этого изменил курс и приземлился в Минске». Мицотакис назвал «слухи» об «агентах КГБ» «полностью безосновательные».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, в документе по итогам саммита сказано, что «Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Мать арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о дочери
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Мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала о личности дочери: в частности, она заявила, что девушка избирательна и «всегда была вне политики».
До восьми лет Сапега жила во Владивостоке, а после с матерью перебралась в Белоруссию. После девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой России, передает RT.
Дудич заявила, что семья Сапеги находится «в шоковом состоянии» после ареста девушки.
«Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России (...) Не знаю, что еще сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», – добавила женщина.
Она рассказала также, что накануне была в посольстве России, где общалась с консулом. Ей дали рекомендации, «что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью».
«Я не знаю, почему задержали мою дочь. Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича», – сказала мать арестованной.
Дудич рассказала, что ее дочь познакомилась с Протасевичем около полугода назад. Она «рассказывала о нем всегда только положительные вещи»: «Моя дочь – очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный».
Женщина отметила, что не знает, как именно произошло знакомство, однако подчеркнула, что «Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные».
«Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая – на интеллектуальном уровне», – предположила она.
Дудич также рассказала, что Сапега и Протасевич «просто встречались, у них был совместный отдых в Греции». Мать и дочь «созванивались накануне вылета домой, она сказала, что все прошло хорошо, отдых понравился».
«А утром, когда она уже была в аэропорту Минска, от нее пришла эсэмэска со словом «мама», – добавила она.
По словам женщины, ее дочь «всегда была вне политики», а основной «миссией» было лишь «закончить университет» – в ближайшее время Софья должна была «защитить свою работу и получить диплом».
«Мы территориально очень близко от Литвы, буквально час езды. Очень много ребят, ее знакомых разрекламировали этот вуз, что будет диплом международного уровня. Такие у нее приоритеты. Вопрос дальнейшего трудоустройства не обсуждали, смотрели бы по обстоятельствам. Возможно, она бы вернулась домой», – добавила Дудич, отказавшись при этом комментировать то, как Сапега отреагировала на события в Белоруссии летом 2020 года.
Она также сказала, что не знает, «куда делись» аккаунты дочери в соцсетях после задержания.
Женщина также сказала, что в курсе существования Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в причастности к которому призналась Сапега на допросе, однако Дудич, по ее признанию, не понимает, какое отношение могла иметь ее дочь к этому каналу.
«Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация – шок. Софья и «Черная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», – прокомментировала она.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. С ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу, которая призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Сенатор Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий».
«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод.
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Россиянку Софью Сапегу оставили под стражей в Белоруссии на два месяца
Задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца, сообщил отец девушки Сергей Дудич.
«Совершенно верно, ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца», – цитирует ТАСС Дудича.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Минска
Главы государств и правительств стран ЕС решили расширить санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софии Сапеги]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», – сказала Меркель по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.
«И мы попросили глав МИД [стран ЕС] включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», – сообщила она, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент [Александр] Лукашенко».
Как отметила канцлер ФРГ, ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Она также подчеркнула, что над решением ЕС о запрете полетов самолетов Белоруссии работают со вторника. По ее словам, упор – на скоординированном европейском подходе.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.
«Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о подготовке к новой фазе протестов в республике. В обращении она назвала белорусского лидера Александра Лукашенко нелегитимным лидером страны.
«Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста», – заявила Тихановская в видеобращении на Youtube.
Тихановская назвала Лукашенко нелегитимным лидером страны, при котором страна «превратилась в черное пятно на мировой карте».
«Режим на грани тотальной изоляции – как никогда прежде. Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, беларусам. И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», – отметила Тихановская.
Также она добавила, что ее офис уже провел встречу с Координационным советом оппозиции, штабом Валерия Цепкало, Народным антикризисным управлением и другими силами и обсудил усиление давления на Лукашенко со стороны международного сообщества, контакты с белорусскими чиновниками, наращивание «партизанского движения» внутри республики, а также проект реабилитации участников протеста.
Ранее Тихановская заявила, что Белоруссию необходимо исключить из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа.