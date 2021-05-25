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Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:00  |  vz.ru
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Латвия сделала скандал с Протасевичем полезным для России

Символическая акция мэра Риги обернулась фактическим разрывом дипотношений с Белоруссией facebook.com/StakisPar
Белоруссия зачистила латвийское посольство – полностью. Аналогичным образом поступает Латвия – из страны высылают и белорусского посла, и остальных дипломатов. Формальная причина для столь резких жестов почти комична, но в конечном счете упирается в скандал с арестом Романа Протасевича. Белоруссии, ни России этот скандал не сулил ничего хорошего, но латыши вопреки желанию развернули его в пользу России. Подробности...
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    Латвия сделала скандал с Протасевичем полезным для России

    Символическая акция мэра Риги обернулась фактическим разрывом дипотношений с Белоруссией    25 мая 2021, 12:58
    Фото: facebook.com/StakisPar
    Текст: Станислав Борзяков

    Белоруссия зачистила латвийское посольство – полностью. Аналогичным образом поступает Латвия – из страны высылают и белорусского посла, и остальных дипломатов. Формальная причина для столь резких жестов почти комична, но в конечном счете упирается в скандал с арестом Романа Протасевича. Белоруссии, ни России этот скандал не сулил ничего хорошего, но латыши вопреки желанию развернули его в пользу России.

    Арест Романа Протасевича после экстренной посадки ирландского самолета в Минске даст повод для радости весьма узкому кругу людей. Кто-то из белорусских силовиков получит новую звездочку на погон, кто-то – премию, кто-то удовлетворит свои оскорбленные чувства – оппозиционер любил подтрунивать над белорусскими силовиками из эмиграции: мол, не достанете, руки коротки. Оказалось, не коротки – до неба достают.

    Доволен будет и главный белорус – Александр Лукашенко. Произошедшее идеально вписывается в его фирменную политику – ничего не забывать, никому не прощать. И он действительно припомнил былое всем недругам после того, как прошлогодние протесты пошли на убыль: кого-то уволили, кого-то отчислили, кого-то разогнали, кого-то посадили, кто-то вообще не дожил, но со временем белорусское государство дотянулось почти до каждого, кто летом и осенью прошлого года выступил против Батьки.

    Протасевич, как редактор Telegram-канала Nexta с миллионом подписчиков, своего рода бриллиант в лукашенковском «железном троне». В прошлом году Nexta стала главным ресурсом, освещавшим белорусские протесты и пытавшимся их координировать. 

    Стоит отметить, что Протасевич ушел из Nexta через месяц после начала протестов – тогда, когда они не были даже на пике, а белорусская власть еще не объявила канал экстремистским. Если исходить из того, что этот информресурс, созданный несколькими студентами, стал рычагом влияния антилукашенковских сил на Западе, эти самые силы Протасевича от проекта и отодвинули, лишив денег, влияния и статуса. Он стал обычным оппозиционным блогером, каких тысячи.

    Однако последствия этой операции спецслужб будут весьма серьезными. Например, для белорусской гражданской авиации вся эта история закончится плохо. Вопрос лишь в том, насколько жесткие санкции к ней применят и как много стран под ними подпишется. Один вариант – запрет на рейсы и транзитные перелеты для белорусских авиакомпаний (так уже поступили Британия и страны ЕС). Второй вариант – отказ от рейсов в Белоруссию (так уже поступила немецкая Lufthansa и ряд других компаний). Третий вариант – отказ от приема рейсов, пролегающих через воздушное пространство республики, как поступила Литва. 

    Этот вариант литовцы попытаются навязать для всего ЕС – и у них, судя по настроениям в его элите, вполне может получиться: в Брюсселе уже рекомендовали европейским авиакомпаниям идти именно таким путем. Тогда Белоруссия фактически станет бесполетной зоной. Выполнять требования, аналогичные литовским, и лететь «в обход» вынуждены будут и российские самолеты тоже. 

    В этом случае можно ждать, что авиабилеты подорожают. Белорусский бюджет лишится выплат с транзита. Belavia обанкротится. Это – базовый сценарий недалекого будущего самого близкого соседа и партнера России. Могут быть и другие последствия – тоже неприятные. А приятного не предвещало абсолютно ничего, но тут слово взяли латыши – и неожиданно вырулили ситуацию в пользу России.

    Сейчас в Латвии проходит чемпионат мира по хоккею – тот самый, который отняли у Белоруссии в рамках санкций. По такому случаю на улице Бривибас в Риге установили композицию из флагштоков под флаги всех стран – участниц ЧМ. В понедельник два флага сменили: вместо российского повесили олимпийский, вместо белорусского – бело-красно-белый стяг, используемый оппозицией.

    С российским флагом понятно все, кроме того, как он вообще оказался на флагштоке в Латвии, если даже на чемпионате по шашкам наш триколор теперь вызывает истерику. Что же касается белорусского, идея этой акции принадлежала мэру Риги Мартиньшу Стакису, он лично заменил флаги в качестве реакции на инцидент с Протасевичем. «Подняли флаг Беларуси, который мне доверили политические беженцы», – пояснил мэр. 

    Флагшток как бы неофициальный, но время сейчас не мирное – все на нервах. Поэтому реакция Минска была предельно жесткой – там заявили о высылке всех латвийских дипломатов, включая посла. Вскоре Рига ответила тем же. По факту это стало разрывом дипотношений. И это тот самый повод для радости, который был анонсирован выше.

    Дело в портах прибалтийских республик, которые Белоруссия использует для перевалки и экспорта своих товаров. Россия давно предлагала использовать ее порты, уже прошедшие модернизацию – например, порт в Усть-Луге. Однако Минск отказывался, ссылаясь на то, что якобы «так дороже».

    После начала протестов в Белоруссии и резкого ухудшения отношений с Западом Лукашенко все-таки дал добро на перевод грузопотоков в российские порты. На практике воплощение этого решения в жизнь затягивалось, но в феврале этого года российско-белорусское соглашение наконец-то было подписано. Главным пострадавшим оказалась Литва, что неудивительно: наряду с Польшей, она играла роль главного прокурора Лукашенко в ЕС и штаба для белорусской оппозиции. Вот и доигралась.

    Латвия, вопреки принципу прибалтийской солидарности, вела себя совсем иначе: впереди паровоза не бежала, от резких заявлений уклонялась, с Минском ссориться не спешила. Причина – убытки, которые понесли местные железные дороги и порты от того, что грузопотоки на свою собственную инфраструктуру переориентировала Россия. Потеря транзита еще и белорусских товаров была республике просто не по карману.

    Теперь всю эту дипломатию и попытки пройти «между струйками» перечеркнула одна-единственная акция рижского мэра. Он человек относительно молодой (41 год) и в политике неопытный – его партия «Развитию/За!» выиграла прошлогодние выборы в Рижскую думу на лозунгах типа «за все хорошее, против всего плохого», из-за разочарования рижан в «старых» партиях и на фоне коррупционных скандалов в «Согласии» Нила Ушакова, о котором в России было принято писать, как о «русском мэре Риги». 

    Правда, при акции присутствовал и лично глава МИД республики Эдгар Ринкевич, который занимает эту должность почти десять лет. Видимо, просто не подумал, что замена флагов на декоративной, по сути, композиции заденет Лукашенко за живое.

    Задела. И теперь, после фактического разрыва отношений, Латвия вслед за Литвой лишится заработка на белорусских товарах, уступив его России. Если это не повод для радости, то что тогда повод?


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