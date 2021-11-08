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Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политика в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что более 2 тыс. польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Погребинский объяснил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от фашистов
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«Высказывание Зеленского о «безграничной жестокости» СССР при освобождении Киева – это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«В этом заявлении нет ничего удивительного. Зеленский неоднократно говорил, что СССР несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германией», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, эти слова направлены на молодую аудиторию. «Не углубляясь в историю, некоторые молодые люди могут подумать, что при освобождении Киева должно было погибнуть меньше людей или вообще все должно было быть иначе. Но у людей старшего поколения просто не найдется цензурных слов, чтобы отреагировать на такое высказывание президента Украины», – отметил политолог.
«Возможно, Зеленский не понимает, что говорит. Ему, как лицедею и артисту, важно использовать запоминающиеся выражения. Тем самым он якобы демонстрирует свой гуманизм. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – предположил Погребинский. – Все это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. Зеленский пытается использовать любой повод в антироссийском контексте».
«При этом в его высказывании нет логики, потому что великие герои не могут освободить город без правильного руководства. Так что его слова не выдерживают никакой критики. Но кто сейчас будет об этом задумываться? Для части украинской молодежи что Троянская война, что Великая Отечественная – все далеко и ничего не значит. Поэтому можно нести всякую ахинею», – посетовал эксперт.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook. «Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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В Минске заметили приготовления военных НАТО у границ Белоруссии
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В Минске отмечают наращивание военных сил у границ Белоруссии со стороны сопредельных стран НАТО, но не видят предпосылок для реализации каких-либо агрессивных планов, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король в эфире телеканала СТВ.
«Происходят определенные приготовления военных со стороны наших оппонентов. Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса», – приводит слова белорусского военачальника ТАСС.
Как считает первый замначальника Генерального штаба ВС Белоруссии, «раздувание разговора (со стороны Польши) о тяжелом положении на границе, миграционном кризисе – это попытка отвлечь собственное население от политических и экономических проблем».
«Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится (на агрессивные действия)», – отметил первый замначальника Генштаба.
В свою очередь заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Анатолий Булавко назвал ситуацию у границ республики ненормальной. «Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории совершались более 200 раз. Эти полеты обеспечивают контроль за воздушным пространством над нашей страной, за радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки», – отметил заместитель командующего.
Он подчеркнул, что вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна. «За последний месяц более 100 раз в эту зону у нашей границы залетала авиация на сопредельной территории», – уточнил Булавко.
Ранее в воскресенье министерство обороны Польши заявило о росте напряженности на границе с Белоруссией в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, в конце августа Польша направила правоохранителей в Литву для помощи в охране границы с Белоруссией.
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Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
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Боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявило польское руководство.
«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – цитирует сообщение польских войск РИА «Новости».
В нем также есть обращение к военнослужащим с просьбой проверить «обмундирование и средства связи».
Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией служат более 12 тыс. солдат.
Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский заявил, что польские силовые структуры находятся в полной готовности на границе.
«Мы мониторим ситуацию в Кузнице (пункт пропуска через границу) уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Твердая оборона границы – наш приоритет. Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», – заявил Каминьский.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео
Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».
«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.
Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.
В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Колонна мигрантов покинула Белоруссию
Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.
Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.
Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.
Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.
При этом беженцы пока не представляют угрозы.
«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.
Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией
Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате»
Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу 11 ноября.
«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
В Польше решили возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», – пояснила Зданович, передает РИА «Новости».
По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые в понедельник прибыли в большом количестве к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле», в Кремле не сомневаются и в том, что «учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», передает РИА «Новости».
«Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», – отметил он.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Беженцы в Белоруссии не дошли до КПП на границе
Двигавшиеся в сторону белорусского пункта пропуска «Брузги» беженцы не дошли до КПП у польской границы и свернули в лес, сообщил источник.
«Беженцы не дошли до пункта пропуска, а свернули от трассы в лес. Соответственно, границу в оборудованном пункте пропуска они не пересекали», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, организованного перехода беженцами границы в КПП не проводилось.
Между тем замминистра МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что на границу с Белоруссией отправились антитеррористические подразделения.
«Там есть дополнительные патрули пограничной стражи, пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского», – заявил он в эфире Польского телевидения.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Эксперт рассказал о новом этапе отношений Москвы и Минска
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«Военная доктрина – наиболее содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России, поэтому именно в военной сфере интеграция двух стран будет развиваться активнее всего», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее президенты России и Белоруссии утвердили интеграционный декрет и Военную доктрину в рамках Союзного государства.
«Подписание интеграционного декрета Союзного государства и военной доктрины президентами России и Белоруссии – это подведение черты под определенным периодом развития двусторонних отношений», – уверен политолог Александр Носович.
По его словам, с конца 2018 года одной из главных тем между сторонами было обсуждение 28 дорожных карт углубленной интеграции. «Тогда Москва предлагала своего рода политическую интеграцию, то есть создание наднациональных органов, которые будут следить за выполнением программ интеграции, – пояснил он. – Но с каждым месяцем безрезультатных переговоров эта тема становилась все более токсичной. Так что итоговое подписание этого декрета символически закрыло тему сложных и неприятных переговоров».
«В этом смысле важно не столько содержание подписанных 28 интеграционных программ, сколько то, что Путин и Лукашенко их наконец подписали, – считает эксперт. – Это свидетельствует о том, что серьезных противоречий между сторонами на данный момент нет».
«Более содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России – военная доктрина, – уверен Носович. – Белоруссия всегда интересовала Россию с точки зрения военной безопасности. Она стратегически важна для Москвы, поскольку прикрывает западные рубежи нашей страны».
«После 1991 года для России всегда был первостепенным вопрос политической и военной ориентации Белоруссии. Было важно, чтобы Белоруссия не пошла в сторону НАТО. Потому что база Североатлантического альянса в районе Витебска или Могилева – это тяжелейший стратегический удар по военной безопасности России, – рассказал политолог. – Поэтому военная доктрина имеет для России очень важное значение».
«Кроме того, оптимизм здесь внушает и то, что у России и Белоруссии всегда были наилучшие отношения именно в военной сфере, – полагает Носович. – Если выстраивать иерархию, то хуже всего с союзным строительством обстояли дела в информационной сфере, было немного лучше с экономикой, но и там случались конфликты, а военное сотрудничество – сфера, где у сторон всегда все происходило ровно, гладко и бесконфликтно. Это касается как армий, так и спецслужб. Учитывая все это, можно ожидать, что в следующие два года активнее всего интеграция будет развиваться в этой сфере».
В минувший четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства. Ранее они утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что принятие Военной доктрины обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Белоруссии и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.
По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. «Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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Лавров оценил последние перестановки в правительстве Украины
Последние перестановки в украинском правительстве повысили «ястребиность» Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова нового министра обороны Украины о законности применения беспилотников в Донбассе.
«Последние перетасовки в украинском правительстве повысили ястребиность этой структуры. В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова.
Также министр напомнил, что США неоднократно, в том числе в ходе недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей.
«Если США объяснили бы господину новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это – позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция СБ ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно», – отметил Лавров.
Ранее Верховная рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Врио первого замглавы делегации Киева в контактной группе был назначен Андрей Костин.
Уже на посту министра обороны Резников заявил, что Киеву нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации в Донбассе вместо Минских соглашений.
Также он утверждал, что Киев не нарушал Минские соглашения, когда применил беспилотники Bayraktar в Донбассе.
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Белоруссия признала BYPOL экстремистской организацией
Белорусские власти признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом, сообщили в МВД республики.
Ведомство добавило ресурсы платформы в перечень экстремистских формирований, передает ТАСС со ссылкой на обновленный список.
Решение о признании экстремистским формирования BYPOL/Мобилизационный план «Перамога» было принято в понедельник. Также ведомство признало экстремистским формированием Telegram-чат «Смайл суки».
В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.
В Германии пообещали совместную реакцию ЕС на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Реакция Евросоюза (ЕС) на ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе будет совместной, речь идет о возможном продлении санкций, ограничении авиасообщения, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Зассе заявила, что продолжается работа «над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС», передает РИА «Новости».
«Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа», – добавила она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Белоруссии допустили возможность провокаций со стороны Польши в ситуации с беженцами
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что не исключены провокационные действия со стороны Польши для оправдания применения силы и спецсредств в отношении беженцев.
«С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.