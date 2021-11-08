В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

Эксперт рассказал о новом этапе отношений Москвы и Минска

«Военная доктрина – наиболее содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России, поэтому именно в военной сфере интеграция двух стран будет развиваться активнее всего», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее президенты России и Белоруссии утвердили интеграционный декрет и Военную доктрину в рамках Союзного государства.

«Подписание интеграционного декрета Союзного государства и военной доктрины президентами России и Белоруссии – это подведение черты под определенным периодом развития двусторонних отношений», – уверен политолог Александр Носович.

По его словам, с конца 2018 года одной из главных тем между сторонами было обсуждение 28 дорожных карт углубленной интеграции. «Тогда Москва предлагала своего рода политическую интеграцию, то есть создание наднациональных органов, которые будут следить за выполнением программ интеграции, – пояснил он. – Но с каждым месяцем безрезультатных переговоров эта тема становилась все более токсичной. Так что итоговое подписание этого декрета символически закрыло тему сложных и неприятных переговоров».

«В этом смысле важно не столько содержание подписанных 28 интеграционных программ, сколько то, что Путин и Лукашенко их наконец подписали, – считает эксперт. – Это свидетельствует о том, что серьезных противоречий между сторонами на данный момент нет».

«Более содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России – военная доктрина, – уверен Носович. – Белоруссия всегда интересовала Россию с точки зрения военной безопасности. Она стратегически важна для Москвы, поскольку прикрывает западные рубежи нашей страны».

«После 1991 года для России всегда был первостепенным вопрос политической и военной ориентации Белоруссии. Было важно, чтобы Белоруссия не пошла в сторону НАТО. Потому что база Североатлантического альянса в районе Витебска или Могилева – это тяжелейший стратегический удар по военной безопасности России, – рассказал политолог. – Поэтому военная доктрина имеет для России очень важное значение».

«Кроме того, оптимизм здесь внушает и то, что у России и Белоруссии всегда были наилучшие отношения именно в военной сфере, – полагает Носович. – Если выстраивать иерархию, то хуже всего с союзным строительством обстояли дела в информационной сфере, было немного лучше с экономикой, но и там случались конфликты, а военное сотрудничество – сфера, где у сторон всегда все происходило ровно, гладко и бесконфликтно. Это касается как армий, так и спецслужб. Учитывая все это, можно ожидать, что в следующие два года активнее всего интеграция будет развиваться в этой сфере».

В минувший четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства. Ранее они утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что принятие Военной доктрины обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Белоруссии и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.

Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.

По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. «Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.

До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

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