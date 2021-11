Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией 8 ноября 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте. Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику. Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией

Жители Ватутинок рассказали в соцсетях о задержаниях на стройке после нападения на мужчину 5 ноября 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

В соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках, где ранее несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. На видео, опубликованном во «ВКонтакте» в группе «Мой район Новые Ватутинки», сотрудники полиции проходят на стройку. «Давно надо порядок навести, не дожидаясь насилия, драк», – написала в комментариях к видео пользователь Оксана Маркарьянц. Под видео, на котором виден момент нападения на мужчину с ребенком, пользлователь Света Иванова рассказала, что была свидетем инцидента и указала, что мужчина с ребенком был нетрезв: «Тот, кто с ребенком, и другой были выпившие возможно он что-то ему сказал обидное. Просто так они не вряд ли могли напасть. Я просто прохожая была и стояла успокаивала ребенка. Это мое предположение, но что они выпившие были – это точно». Другие жители отмечают, что в микрорайоне не хватает сил правопорялдка. «Надо всего лишь открыть ОВД по району Новые Ватутинки. А там сейчас никого не дозовешься, Новую Москву расширили, а как было отделение в Комунарке, так и есть. И никому дела до людей нет», – возмутилась Елена Ломанова. Александр Старцев в комментариях к видео написал, что нападение на местного жителя произошло после того, как он попросил нападавших не мусорить во дворе. «Очередное избиение до полусмерти в Подмосковье группой выходцев с Кавказа местного жителя, который попросил их не мусорить во дворе (пьянка у них там была – не самое редкое в наших широтах явление), заставляет задать профильному начальству, местным властям и в целом руководству страны вопрос: можно ли как-то навести порядок с этим контингентом наших сограждан, который, вырвавшись за пределы их малой родины, как с цепи срывается и непременно должен доказывать аборигенам, что теперь они здесь хозяева», – написал Старцев. «Во что район превращается! Твари беспринципные, недомужики! Надеюсь, что их найдут и привлекут по статье. Хорошо, что без поножовщины обошлось», – пишет пользователь Татьяна Жидченко. «Ужасно конечно. Жалко ребенка. В центральных Ватутинках мы вообще уже как в гостях в Средней Азии. Действительно будут убивать – никто не поможет. Будут проезжать мимо, снимать на телефон и все. Куда катится наша страна», – написала Ольга Коляда. «А полицию вызвать никак? Люди кто рядом был, проезжал, совсем очерствел наш народ, по середине улицы убивать будут, и никто не поможет. Как же это страшно», – отреагировала на видео, которое было снято очевидцем, Наталья Одержеховская. Также в группе было опубликовано видео, как рабочие после приезда полиции убегают со стройки в сторону поля и речки. Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве. Захарова раскрыла подоплеку строительства стен в Юго-Восточной Европе 6 ноября 2021, 10:31

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения». «Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», – отметила она. Официальный представитель МИД напомнила, что недавно «немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза», которое наглядно демонстрирует, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике». «Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками и орут на них: «Валите в Боснию!» Этот ролик стал документальным подтверждением сообщений таких НПО, как «Сеть по нарушению прав на границе», которые собрали целую коллекцию свидетельств о целенаправленной противозаконной программе выдавливания мигрантов за пределы границ ЕС специальными «командами», – пояснила Захарова. Выяснилось также, что «эти «команды» составлены из сотрудников особых отделов полиции еэсовских стран, специально натренированных для разборок с уличными бандами, многие из них – ветераны балканских войн 90-х». Аналогично и на южных границах Евросоюза: журналисты выяснили, что европейские страны выделили странам Юго-Восточной Европы 532 млн евро на «защиту границ». По мнению Захаровой, «очевидно, что часть этих денег пошла на содержание «команд». Кроме того, «граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общееэсовские налоги». «Как вам такая концовка моего поста: «Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нем нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию»? Неплохо, да? Факты и эмоции смешаны в нужной пропорции для создания эффекта. Но я так пост не завершу. Потому что, несмотря на всю дикость происходящего, это еще не все», – отметила представитель МИД России. Она подчеркнула, что «нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана». Захарова отметила, что это напоминает ситуацию, описанную в книге Рудольфа Эриха Распе «Полконя. Приключения барона Мюнхаузена»: «Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо! Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе! От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность?» «Странность – не то слово. Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?» – заключила Захарова. Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. Венгрия потребовала от ЕС покрыть расходы на строительство заборов от мигрантов. В Минске заметили приготовления военных НАТО у границ Белоруссии 7 ноября 2021, 23:34

Фото: Ralf Hirschberger/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В Минске отмечают наращивание военных сил у границ Белоруссии со стороны сопредельных стран НАТО, но не видят предпосылок для реализации каких-либо агрессивных планов, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король в эфире телеканала СТВ. «Происходят определенные приготовления военных со стороны наших оппонентов. Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса», – приводит слова белорусского военачальника ТАСС. Как считает первый замначальника Генерального штаба ВС Белоруссии, «раздувание разговора (со стороны Польши) о тяжелом положении на границе, миграционном кризисе – это попытка отвлечь собственное население от политических и экономических проблем». «Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится (на агрессивные действия)», – отметил первый замначальника Генштаба. В свою очередь заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Анатолий Булавко назвал ситуацию у границ республики ненормальной. «Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории совершались более 200 раз. Эти полеты обеспечивают контроль за воздушным пространством над нашей страной, за радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки», – отметил заместитель командующего. Он подчеркнул, что вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна. «За последний месяц более 100 раз в эту зону у нашей границы залетала авиация на сопредельной территории», – уточнил Булавко. Ранее в воскресенье министерство обороны Польши заявило о росте напряженности на границе с Белоруссией в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, в конце августа Польша направила правоохранителей в Литву для помощи в охране границы с Белоруссией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео 8 ноября 2021, 11:44 Текст: Наталья Ануфриева

Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео. В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей». «Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении. Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали». Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий. В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве 6 ноября 2021, 17:10 Текст: Вера Басилая

В Сети публиковано новое видео, снятое камерами наблюдений в одном из магазинов в Новой Москве, куда во время драки с приезжими забежал пострадавший мужчина. Судя по кадрам, опубликованным «Известиями», мужчина, активно жестикулируя, пытался что-то объяснить посетителям и работникам магазина. Нападавших в кадре не видно. Накануне в Сети стало распространяться видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Позднее там прошли полицейские рейды, а местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Ранее сообщалось о нападении в Новой Москве молодых людей на мужчину с ребенком. Четвертого участника драки задержали 6 ноября. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство». Колонна мигрантов покинула Белоруссию 8 ноября 2021, 13:05 Текст: Алексей Дегтярев

Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли. Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию. Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия. Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы. При этом беженцы пока не представляют угрозы. «Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости». Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Мигранта заподозрили в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге 6 ноября 2021, 16:55 Текст: Вера Басилая

Нелегальный мигрант из Азербайджана подозревается в изнасиловании воспитанницы детского дома, с которой он познакомился в соцсетях и пообещал «устроить сюрприз». В полицию обратилась сотрудница учреждения. По ее словам, 17-летняя воспитанница детдома познакомилась с 18-летним иностранцем в одной из соцсетей. После виртуального общения молодой человек предложил ей встречу и пообещал «устроить сюрприз», передает ФАН со ссылкой на правоохранительные органы. На свидании приятель предложил ей на несколько минут зайти к нему домой, после чего он запер ее в комнате и дважды изнасиловал, угрожая расправой. Подозреваемого задержали в Калининском районе. Им оказался гражданин Азербайджана, выяснилось, что он не состоит на миграционном учете. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о динамике, причинах и мерах профилактики иностранной преступности в России и необходимости подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов. Арестованному в Белоруссии россиянину Дудникову предъявили новое обвинение 7 ноября 2021, 11:33 Текст: Валентина Григоренко

Задержанному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявлено новое обвинение – в разжигании социальной вражды, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна». «В ноябре 21-летнему гражданину России Егору Дудникову предъявили обвинение по части 3 статьи 130 уголовного кодекса «разжигание социальной вражды группой лиц». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение. Напомним, что Дудников был задержан в Минске 5 мая. Россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа. В июле Егор Дудников признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Британцы прокомментировали жалобы Варшавы на ситуацию с мигрантами 6 ноября 2021, 15:51 Текст: Кристина Коваленко

Читатели британского издания The Telegraph высказались по поводу заявления Варшавы о том, что белорусские военные, охранявшие мигрантов, были готовы стрелять по польским солдатам. Читатели считают, что ситуация с беженцами в Европе уже давно не контролируется. «А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть это участи. И нужно отметить, что у вас все получается гораздо хуже!», – цитирует читателя британского издания Alan Mcdiarmid РИА «Новости». Другой читатель иронично заявил, что всех мигрантов с радостью «возьмет наш Борис», имея в виду премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Беларусь и Польша – ерунда по сравнению с теми армадами нелегалов, которые намеренно выталкиваются французами в Британию через Ла-Манш!», – пишет Les Kelly. Также один из читателей похвалил Польшу и Литву за защиту Великобритании от иммигрантов, пожелав странам успехов в борьбе. Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов. Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики. Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией 8 ноября 2021, 13:56

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Текст: Алексей Дегтярев

Боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявило польское руководство. «Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – цитирует сообщение польских войск РИА «Новости». В нем также есть обращение к военнослужащим с просьбой проверить «обмундирование и средства связи». Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией служат более 12 тыс. солдат. Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский заявил, что польские силовые структуры находятся в полной готовности на границе. «Мы мониторим ситуацию в Кузнице (пункт пропуска через границу) уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Твердая оборона границы – наш приоритет. Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», – заявил Каминьский. Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику. Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 7 ноября 2021, 14:39 Текст: Елена Мирошниченко

До марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы. Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС, сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что в сравнении с зимой 2019-2020 годов количество таких рейсов возросло более сем в два раза, когда в Минск прибывало около 17 рейсов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке. В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag. Ранее иракские авиалинии отменили на неделю авиарейсы из Ирака в Минск. Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов. Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики. Мезенцев рассказал о разработке символики Союзного государства 6 ноября 2021, 15:25 Текст: Кристина Коваленко

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что уже начата работа по разработке и созданию символики Союзного государства России и Белоруссии. «Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим», – приводит РИА Новости заявление Мезенцева в эфире канала «Россия 1». Спустя время символ будет появляться на всех союзных документах, сообщил секретарь. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября на заседании Высшего совета Союзного государств утвердили Военную доктрину Союзного государства, подписав союзные программы двух стран. Также была утверждена новая концепция миграционной политики. Судну немецкой НПО с 800 мигрантами разрешили войти в порт Италии 7 ноября 2021, 00:57 Текст: Антон Никитин

Судно немецкой неправительственной организации Sea Eye с более чем 800-ми спасенными в Средиземном море мигрантами на борту получило разрешение на вход в порт города Трапани на итальянском острове Сицилия, говорится в заявлении НПО. «После стольких трудных часов ожидания до нас наконец-то дошли хорошие новости из Рима. Судну Sea Eye 4 разрешено отправиться в Трапани, чтобы доставить в безопасное место более 800 спасенных людей», – приводит текст заявления организации РИА «Новости». Согласно заявлению немецкой НПО, немецкая спасательная организация Mission Lifeline в субботу доставила на борт судна предметы первой необходимости для мигрантов, среди них продукты питания и теплые одеяла. При этом судно Ocean Viking европейской неправительственной организации SOS Mediterranee, на борту которого более 300 мигрантов, по-прежнему ждет разрешения на заход в порт Италии, следует из заявления НПО. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила борьбу ЕС с потоком нелегальных мигрантов с историей про барона Мюнхаузена и «полконя», который «пил и никак не мог утолить свою жажду», так как задняя часть коня «была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе», в результате «образовалось обширное озеро». В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии 8 ноября 2021, 13:24 Текст: Наталья Ануфриева

Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что «мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле», в Кремле не сомневаются и в том, что «учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», передает РИА «Новости». «Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», – отметил он. Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику. Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. Белоруссия признала BYPOL экстремистской организацией 8 ноября 2021, 12:10 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусские власти признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом, сообщили в МВД республики. Ведомство добавило ресурсы платформы в перечень экстремистских формирований, передает ТАСС со ссылкой на обновленный список. Решение о признании экстремистским формирования BYPOL/Мобилизационный план «Перамога» было принято в понедельник. Также ведомство признало экстремистским формированием Telegram-чат «Смайл суки». В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.