Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте правительства Афганистана говорится, что на встрече с вице-премьером Афганистана Абдулом Гани Барадаром Шойгу подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с Афганистаном. Он отметил значительные улучшения в политической, экономической ситуациях в стране и подтвердил, что находится в Афганистане по указанию президента РФ. «Россия заинтересована в повышении уровня двустороннего сотрудничества с Афганистаном», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшее время «Исламский Эмират Афганистан» будет исключен из черного списка России, что станет важным шагом для укрепления политических и экономических связей между двумя государствами.

Шойгу также сообщил об интересе со стороны российских инвесторов и государственных компаний к вложениям в афганские секторы добычи природных ископаемых, транспорта и сельского хозяйства. Это подчеркивает стремление России активно участвовать в экономическом восстановлении Афганистана.

Ранее глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин заявил, что «Талибан*» надеется, что США во время второго президентства Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций благодаря завершению войны и новым договоренностям.

Напомним, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов.