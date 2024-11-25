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Шойгу рассказал о планах России исключить талибов из черного списка
Москва планирует исключить талибов (исламистское движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в РФ) из черного списка для развития отношений с Афганистаном, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
В сообщении на сайте правительства Афганистана говорится, что на встрече с вице-премьером Афганистана Абдулом Гани Барадаром Шойгу подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с Афганистаном. Он отметил значительные улучшения в политической, экономической ситуациях в стране и подтвердил, что находится в Афганистане по указанию президента РФ. «Россия заинтересована в повышении уровня двустороннего сотрудничества с Афганистаном», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости».
По его словам, в ближайшее время «Исламский Эмират Афганистан» будет исключен из черного списка России, что станет важным шагом для укрепления политических и экономических связей между двумя государствами.
Шойгу также сообщил об интересе со стороны российских инвесторов и государственных компаний к вложениям в афганские секторы добычи природных ископаемых, транспорта и сельского хозяйства. Это подчеркивает стремление России активно участвовать в экономическом восстановлении Афганистана.
Ранее глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин заявил, что «Талибан*» надеется, что США во время второго президентства Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций благодаря завершению войны и новым договоренностям.
Напомним, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ