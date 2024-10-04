Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.0 комментариев
ФСБ: Завершается обсуждение вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов
Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) из списка террористов, заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, завершается проработка вопроса об исключении движения из списка террористических организаций, так как талибы проявляют готовность к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство*») – «Вилаят Хорасан», которое получает ресурсную поддержку от западных стран, передает ТАСС.
Бортников отметил, что одна из атак, связанных с этой террористической группой, произошла на «Крокус сити холл» весной этого года. Директор ФСБ утверждает, что в организации атаки также участвовали подконтрольные Западу украинские спецслужбы.
Также Бортников указал на активизацию киберопераций со стороны западных стран против России. Он сообщил, что эти атаки направлены на компьютерные системы энергетики и транспорта, и что США и союзники пытаются контролировать информационные процессы в СНГ, навязывая свои технологии информационной безопасности.
Кроме того, глава ФСБ обвинил США в продвижении неоколониальной политики в СНГ под предлогом санкционного режима. Он утверждает, что США внедряют механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками, чтобы навязать угодные им реформы и привести к власти подконтрольных лидеров.
В заключение Бортников подчеркнул, что США и Британия пропагандируют русофобские идеи и искажают историю государств Содружества, стремясь разобщить их с Россией.
Ранее Киргизия исключила «Талибан*» из списка запрещенных организаций. В Кремле оценили данное решение.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ