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Киргизия исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций
МИД Афганистана: Киргизия исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций
Движение «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) исключено из списка запрещенных организаций в Киргизии, заявил МИД Афганистана.
В заявлении, опубликованном представителем МИД Афганистана Абдулом Кахар Балхи в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится, что Кабул «ценит и приветствует решение Киргизской Республики исключить название движения «Талибан*» из списка запрещенных организаций», передает ТАСС.
Это решение властей Киргизии говорит о «растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства) на региональном и международном уровнях», подчеркивается в заявлении. По мнению Кабула, оно «устранит препятствия» для развития отношений Афганистана с другими государствами.
В декабре прошлого года власти Казахстана исключили движение «Талибан*» из списка запрещенных в стране организаций.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ