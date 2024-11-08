  • Новость часаПутин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    8 ноября 2024, 05:32 • Новости дня

    Талибы выразили надежду на исключение из списка террористов при Трампе

    Tекст: Максим Попов

    «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России) надеется, что США во время второго президентства Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций благодаря завершению войны и новым договоренностям, заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.

    «Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке», – приводит РИА «Новости» цитату Шахина.

    По его словам, первый президентский срок Трампа ознаменовался достижением соглашений, которые позволили остановить конфликт между США и «Талибаном». Эти договоренности стали основой для завершения 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане.

    Шахин также подчеркнул, что движение заинтересовано в мирных отношениях и развитии новых политических и экономических связей, что должно стать возможным при изменении статуса «Талибана*» в глазах международного сообщества.

    Напомним, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2024, 09:01 • Новости дня
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный».

    Зеленский отметил, что беседа была «чудесной», передает РБК.

    Он также отметил важность поддержания тесного диалога и развития сотрудничества между Украиной и США. По его словам, сильное и твердое лидерство США играет жизненно важную роль для мира и справедливого мирового порядка.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»

    Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее»

    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабных планах на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, стал президентом США, пишет «Коммерсант».

    Орбан сообщил о разговоре с Трампом в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России).

    «Мар-а-Лаго на связи. У нас грандиозные планы на будущее!» – написал премьер Венгрии.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее Орбан заявил, что победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине.

    Напомним, республиканец Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    После победы на выборах Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза» из-за провала Харрис

    Axios: Члены Демпартии США начали искать виновных в провале Харрис на выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвинять руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах, сообщил портал Axios.

    Издание пишет, что внутри Демократической партии США после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах возникла напряженная ситуация, передает ТАСС.

    Конгрессмен из Иллинойса Бред Шнайдер выразил разочарование результатами выборов, отметив, что это «не то, на что он надеялся».

    Некоторые демократы считают, что ответственность за неудачу лежит не на идеологической платформе партии, а на ее руководстве. Вместе с тем было высказано мнение, что даже Джо Байден не смог бы добиться лучших результатов.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Сенатор из Вермонта Берни Сандерс указал на высокооплачиваемых консультантов, которые, по его мнению, не извлекли уроков из кампании.

    Конгрессмен Томас Суоцци из Нью-Йорка подчеркнул важность анализа голосования за Дональда Трампа, призывая Демократическую партию к самокритике и к внимательному отношению к избирателям. Суоцци заявил, что партия должна спросить себя, что именно Трамп сделал правильно, а партия сделала неправильно, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

    Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.

    СМИ сообщали, что его избрание стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис.

    В то же время Камала Харрис, выступая перед сторонниками после поражения, заявила о необходимости признать результаты голосования.

    Президент США Джо Байден заявил, что Камала Харрис продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью.

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    7 ноября 2024, 10:46 • Новости дня
    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы

    The Guardian: Победа Трампа грозит Европе торговыми спорами и усилением Путина

    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы
    @ REUTERS

    Победа Дональда Трампа на выборах в США создала угрозу торговой войны для Европы, а также усилила позиции Владимира Путина, что требует объединения усилий Евросоюза и Британии, пишет в The Guardian британский аналитик Пол Тейлор.

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает серьезные проблемы для Европы. Основные риски включают подрыв НАТО, торговую войну с США и давление на ЕС в рамках американо-китайского торгового конфликта. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может попытаться заключить сделку с Россией, ущемляющую интересы Украины, пишет Тейлор в The Guardian.

    На фоне политической нестабильности в Германии и Франции, а также роста популизма европейские страны сталкиваются с задачей укрепления единства в условиях возможного давления из США. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна больше полагаться на собственные силы в области обороны и укреплять свою роль в НАТО.

    Европейская комиссия уже подготовила план на случай возвращения Трампа и возможного введения тарифов на европейские товары. Однако сохраняется озабоченность тем, что страны ЕС будут стремиться заключить индивидуальные соглашения с США, как это было в прошлом.

    Победа Трампа может также усилить позиции националистических лидеров в Европе и создать разногласия по вопросам миграции и гендерной политики. Это создает угрозу для либеральных ценностей ЕС и может привести к конфликтам с европейским законодательством, полагает аналитик The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, видя в Германии экономического конкурента и стремясь налаживать связи с другими странами ЕС, что вызвало шок у властей ФРГ, сообщил политолог Александр Рар.

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    7 ноября 2024, 06:57 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

    Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский лидер Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу после его победы на президентских выборах в США, сообщило «Синьхуа».

    Си Цзиньпин подчеркнул, что стабильные и здоровые отношения между Китаем и США отвечают интересам обеих стран и ожиданиям мирового сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

    «Мы надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, будут укреплять диалог и коммуникацию», – заявил китайский лидер.

    Он также выразил надежду на «диалог и коммуникацию» с США. Си Цзиньпин рассчитывает, что стороны будут «должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество».

    Китайский лидер считает, что сторонам нужно найти правильный путь взаимодействия в новую эпоху, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру. По его словам, история показала, что обе страны выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN со ссылкой на источники заявлял о телефонном звонке Си Цзиньпина Трампу. Китайское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать эту информацию.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    7 ноября 2024, 11:24 • Новости дня
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    @ AP/TASS

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает серьезные опасения среди экспертов по поводу дальнейшего упадка демократии, особенно учитывая его неоднократные обвинения в нарушении закона и подготовку к радикальным реформам, пишет The Washington Post.

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о значительном ослаблении уже потрепанной демократии в США, пишет The Washington Post. Несмотря на его неоднократные обвинения и суды, включая решения о сексуальных домогательствах и мошенничестве, его возвращение вызывает опасения у экспертов. Они считают, что избиратели видят в нем спасителя демократии, что лишь ускоряет процесс ее разрушения.

    Трамп в своей кампании обещал кардинальные изменения, такие как массовая депортация мигрантов и сокращение климатических регуляций. Однако экспертов больше беспокоит его продолжающееся отрицание поражения на выборах 2020 года и роль в событиях 6 января 2021 года. Эти действия, считают историки и специалисты по демократии, показывают, что Трамп изменил Республиканскую партию по своему образу и подобию и готовится к началу второго срока с широкой юридической неприкосновенностью.

    Согласно исследованиям, победа Трампа способствует формированию коалиции недовольных, стремящихся «избавиться от продажных политиков». Среди сторонников Трампа, по мнению экспертов, распространено мнение, что он не угрожает демократии, а его оппоненты-демократы являются настоящей угрозой. Историки считают, что демократическая эрозия в США не ограничивается лишь лидерством Трампа: политизация управления выборами и лишение избирателей права голоса также наносят ущерб.

    При этом эксперты утверждают, что нынешняя ситуация в США не уникальна, а является частью общей тенденции к росту автократии по всему миру. Аналитики The Washington Post сравнивают победу Трампа с успехом Виктора Орбана в Венгрии, который также вернулся во власть после временного ухода и систематически разрушал демократические институты. Исследователи предупреждают, что американская демократия может столкнуться с величайшим вызовом со времен Гражданской войны, и раса и расизм вновь станут центральными вопросами, способными привести к концу этого политического строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвиняя руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах. Правящей партии США осталось править два месяца, так как демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, что обеспечило победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем его собственные усилия. Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, считая Германию экономическим конкурентом и намереваясь налаживать связи с другими странами ЕС, из-за чего власти ФРГ пребывают в шоке.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

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    7 ноября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

    Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

    Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Трампа после выборов президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа с победой, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что контактов с момента избрания Трампа не было. Когда речь зашла о планах на будущие контакты между Путиным и Трампом, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно.

    Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако пояснял, что президент России открыт к диалогу с США. Песков также не исключал возможность общения этих двух политиков до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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