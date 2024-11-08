Талибы выразили надежду на исключение из списка террористов при Трампе

Tекст: Максим Попов

«Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке», – приводит РИА «Новости» цитату Шахина.

По его словам, первый президентский срок Трампа ознаменовался достижением соглашений, которые позволили остановить конфликт между США и «Талибаном». Эти договоренности стали основой для завершения 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане.

Шахин также подчеркнул, что движение заинтересовано в мирных отношениях и развитии новых политических и экономических связей, что должно стать возможным при изменении статуса «Талибана*» в глазах международного сообщества.

Напомним, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов.