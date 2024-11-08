Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Талибы выразили надежду на исключение из списка террористов при Трампе
«Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России) надеется, что США во время второго президентства Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций благодаря завершению войны и новым договоренностям, заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.
«Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке», – приводит РИА «Новости» цитату Шахина.
По его словам, первый президентский срок Трампа ознаменовался достижением соглашений, которые позволили остановить конфликт между США и «Талибаном». Эти договоренности стали основой для завершения 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане.
Шахин также подчеркнул, что движение заинтересовано в мирных отношениях и развитии новых политических и экономических связей, что должно стать возможным при изменении статуса «Талибана*» в глазах международного сообщества.
Напомним, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ