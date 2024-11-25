СМИ назвали число инцидентов с самолетами SSJ-100 за один день

С самолетами Superjet 100 произошли пять инцидентов в России и Турции за один день

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», 24 ноября произошло пять инцидентов с лайнерами SSJ-100. Утром экипаж самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы в Красноярск, доложил о низком уровне жидкости в гидросистеме и запросил буксировку после посадки. Аналогичная проблема возникла на рейсе Санкт-Петербург – Москва, где командир судна решил продолжить полет, запросив тягач после приземления, передает Lenta.ru.

Через 2,5 часа SSJ-100 компании «Азимут» загорелся в момент посадки в аэропорту Антальи. Эвакуация пассажиров прошла успешно, пострадавших нет. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

К полуночи еще два инцидента произошли с самолетами SSJ-100. В Сочи лайнер Red Wings прервал взлет из-за неисправности. В Пулково при заходе на посадку было зафиксировано сообщение о проблеме с конструкцией шасси. Самолет благополучно приземлился после второго круга, хотя в аэропорту была объявлена тревога.

Напомним, более 20 самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции из-за пожара на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания самолета. Пассажир SSJ-100 рассказал, как помогал спасать людей из загоревшегося самолета.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.

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