Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.13 комментариев
СМИ назвали число инцидентов с самолетами SSJ-100 за один день
С самолетами Superjet 100 произошли пять инцидентов в России и Турции за один день
Сразу пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошли 24 ноября, включая пожар и неисправности в системах гидравлики и шасси.
Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», 24 ноября произошло пять инцидентов с лайнерами SSJ-100. Утром экипаж самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Уфы в Красноярск, доложил о низком уровне жидкости в гидросистеме и запросил буксировку после посадки. Аналогичная проблема возникла на рейсе Санкт-Петербург – Москва, где командир судна решил продолжить полет, запросив тягач после приземления, передает Lenta.ru.
Через 2,5 часа SSJ-100 компании «Азимут» загорелся в момент посадки в аэропорту Антальи. Эвакуация пассажиров прошла успешно, пострадавших нет. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.
К полуночи еще два инцидента произошли с самолетами SSJ-100. В Сочи лайнер Red Wings прервал взлет из-за неисправности. В Пулково при заходе на посадку было зафиксировано сообщение о проблеме с конструкцией шасси. Самолет благополучно приземлился после второго круга, хотя в аэропорту была объявлена тревога.
Напомним, более 20 самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции из-за пожара на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания самолета. Пассажир SSJ-100 рассказал, как помогал спасать людей из загоревшегося самолета.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.