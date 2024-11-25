Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с 2022 года

Курс доллара на Forex превысил 105 рублей, евро поднялся выше 110 рублей

Tекст: Евгения Караваева

Курс доллара на Forex превысил 105 рублей, а курс евро достиг отметки 110 рублей, сообщает ТАСС. Это первый случай с 23 марта 2022 года, когда доллар на Forex превысил 105 рублей. Курс евро также впервые с 14 августа 2023 года превысил 110 рублей, как свидетельствуют данные площадки Tradingview.

На 16:15 мск курс доллара рос на 1,83%, достигнув отметки 105 рублей. Спустя полчаса, к 16:42, доллар продолжил рост и составил 105,259 рублей, что соответствует увеличению на 2,08%.

Что касается евро, на 16:28 курс вырос на 3,12%, достигнув 110,419 рубля. Однако к 16:47 евро несколько замедлил свой рост и остановился на уровне 110,104 рубля, что соответствует увеличению на 2,83%. Эти изменения в курсах валют говорят о значительном влиянии внешних факторов на российский рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил на 20 ноября курсы валют, при которых курс доллара составил 100,0348 рубля, а евро – 105,7338 рубля. По данным на понедельник, американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США.