Доллар упал на фоне новостей о кандидате на пост главы Минфина США

Доллар снизился к евро, иене и фунту после сообщения о выборе Бессента кандидатом на пост главы Минфина США

Tекст: Мария Иванова

Доллар США слабеет на фоне новостей о предложении Дональда Трампа назначить Скотта Бессента на пост министра финансов, передает «Интерфакс».

На понедельничных торгах доллар теряет позиции относительно евро, иены и фунта стерлингов. Индекс DXY, отражающий динамику доллара к шести основным валютам, снизился на 0,55%, а более широкий WSJ Dollar Index уменьшился на 0,3%.

Трейдеры активно оценивают возможные последствия назначения Бессента, инвестора и основателя Key Square Group.

«Участники рынков убеждены, что новый глава Минфина, в случае утверждения его кандидатуры конгрессменами, отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики», – отмечает Trading Economics. Бессент поддерживает планы Трампа касательно новых пошлин и снижения налогов, что может повлиять на текущую экономическую политику США.

На прошлой неделе доллар достигал двухлетних максимумов на фоне ожиданий проинфляционной политики Трампа, которая могла бы вызвать замедление снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Однако на этой неделе трейдеры ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС и данных о ключевом показателе инфляции – индексе PCE, что внесет больше ясности в дальнейшие действия регулятора.

На валютных торгах наблюдается изменение курса пары евро/доллар, которая на 9.10 мск торгуется на уровне 1,0479 доллара. Фунт стерлингов укрепился до 1,2592 доллара, а курс доллара к иене составляет 154,42 иены. В отношении офшорного юаня курс доллара составляет 7,2489 юаня.

Тем временем Народный банк Китая оставил ставку по кредитам сроком на год на уровне 2% годовых, при этом вливания ЦБ в финансовую систему составили 900 млрд юаней. Однако с учетом погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток из банковской системы составил 550 млрд юаней. Банк также предоставил 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО при ставке 1,5%.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, подчеркнув его вклад в экономическую политику. Ранее сообщалось, что избранный президент США рассматривает возможность назначения Кевина Уорша на эту должность с перспективой дальнейшего перевода в Федеральную резервную систему после окончания срока полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году.

В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, такие как Майк Помпео и Билл Хагерти, а также такие новые кандидаты, как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения, отмечает канал CBS News.