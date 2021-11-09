В Польше заявили о готовности расстреливать идущих из Белоруссии мигрантов

Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.

Расстрел нелегалов, по его словам, это адекватный ответ на «попытки взять штурмом границу», заявил генерал в эфире Radio Maryja, передает «Московский комсомолец».

По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.

Между тем в Сети появились кадры, на которых видно, что мигрантам удалось проломить заграждения на границе.

«Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим», – заявил Полько. По его мнению, ЕС и НАТО должны «жестко ответить» белорусской стороне.

Нагнетанием пограничного кризиса занимается и Москва, уверен польский военный. Ближневосточные мигранты не могли бы массово попадать в Белоруссию без помощи России, заключил он.

Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.