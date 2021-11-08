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Польша закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией
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Пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией на польской территории временно закрывается в связи с обострением миграционной ситуации, сообщает Пограничная стража Польши.
«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7.00 (9.00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», – приводит сообщение РИА «Новости».
Пограничники уточнили, что «путешественники должны направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках».
Напомним, сегодня ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. В госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей слышна стрельба, она раздается с польской стороны.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
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Боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявило польское руководство.
«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – цитирует сообщение польских войск РИА «Новости».
В нем также есть обращение к военнослужащим с просьбой проверить «обмундирование и средства связи».
Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией служат более 12 тыс. солдат.
Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский заявил, что польские силовые структуры находятся в полной готовности на границе.
«Мы мониторим ситуацию в Кузнице (пункт пропуска через границу) уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Твердая оборона границы – наш приоритет. Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», – заявил Каминьский.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Минске заметили приготовления военных НАТО у границ Белоруссии
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В Минске отмечают наращивание военных сил у границ Белоруссии со стороны сопредельных стран НАТО, но не видят предпосылок для реализации каких-либо агрессивных планов, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король в эфире телеканала СТВ.
«Происходят определенные приготовления военных со стороны наших оппонентов. Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса», – приводит слова белорусского военачальника ТАСС.
Как считает первый замначальника Генерального штаба ВС Белоруссии, «раздувание разговора (со стороны Польши) о тяжелом положении на границе, миграционном кризисе – это попытка отвлечь собственное население от политических и экономических проблем».
«Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится (на агрессивные действия)», – отметил первый замначальника Генштаба.
В свою очередь заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Анатолий Булавко назвал ситуацию у границ республики ненормальной. «Буквально за последние два месяца полеты разведывательной авиации на сопредельной территории совершались более 200 раз. Эти полеты обеспечивают контроль за воздушным пространством над нашей страной, за радиоэлектронной аппаратурой в течение фактически 24 часов в сутки», – отметил заместитель командующего.
Он подчеркнул, что вдоль границы существует 15-километровая зона, в которую авиация без крайней необходимости залетать не должна. «За последний месяц более 100 раз в эту зону у нашей границы залетала авиация на сопредельной территории», – уточнил Булавко.
Ранее в воскресенье министерство обороны Польши заявило о росте напряженности на границе с Белоруссией в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, в конце августа Польша направила правоохранителей в Литву для помощи в охране границы с Белоруссией.
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Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео
Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».
«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.
Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.
В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Колонна мигрантов покинула Белоруссию
Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.
Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.
Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.
Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.
При этом беженцы пока не представляют угрозы.
«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.
Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.
На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».
Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.
Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
«Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.
По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
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Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией
Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
В Польше решили возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», – пояснила Зданович, передает РИА «Новости».
По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые в понедельник прибыли в большом количестве к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Кремле отреагировали на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле», в Кремле не сомневаются и в том, что «учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», передает РИА «Новости».
«Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», – отметил он.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Беженцы в Белоруссии не дошли до КПП на границе
Двигавшиеся в сторону белорусского пункта пропуска «Брузги» беженцы не дошли до КПП у польской границы и свернули в лес, сообщил источник.
«Беженцы не дошли до пункта пропуска, а свернули от трассы в лес. Соответственно, границу в оборудованном пункте пропуска они не пересекали», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, организованного перехода беженцами границы в КПП не проводилось.
Между тем замминистра МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что на границу с Белоруссией отправились антитеррористические подразделения.
«Там есть дополнительные патрули пограничной стражи, пограничная стража максимально мобилизована. Сегодня на границу были направлены также антитеррористы. Также там есть 12 тысяч солдат Войска Польского», – заявил он в эфире Польского телевидения.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Эксперт рассказал о новом этапе отношений Москвы и Минска
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«Военная доктрина – наиболее содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России, поэтому именно в военной сфере интеграция двух стран будет развиваться активнее всего», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее президенты России и Белоруссии утвердили интеграционный декрет и Военную доктрину в рамках Союзного государства.
«Подписание интеграционного декрета Союзного государства и военной доктрины президентами России и Белоруссии – это подведение черты под определенным периодом развития двусторонних отношений», – уверен политолог Александр Носович.
По его словам, с конца 2018 года одной из главных тем между сторонами было обсуждение 28 дорожных карт углубленной интеграции. «Тогда Москва предлагала своего рода политическую интеграцию, то есть создание наднациональных органов, которые будут следить за выполнением программ интеграции, – пояснил он. – Но с каждым месяцем безрезультатных переговоров эта тема становилась все более токсичной. Так что итоговое подписание этого декрета символически закрыло тему сложных и неприятных переговоров».
«В этом смысле важно не столько содержание подписанных 28 интеграционных программ, сколько то, что Путин и Лукашенко их наконец подписали, – считает эксперт. – Это свидетельствует о том, что серьезных противоречий между сторонами на данный момент нет».
«Более содержательный документ с точки зрения практической применимости и перспектив для России – военная доктрина, – уверен Носович. – Белоруссия всегда интересовала Россию с точки зрения военной безопасности. Она стратегически важна для Москвы, поскольку прикрывает западные рубежи нашей страны».
«После 1991 года для России всегда был первостепенным вопрос политической и военной ориентации Белоруссии. Было важно, чтобы Белоруссия не пошла в сторону НАТО. Потому что база Североатлантического альянса в районе Витебска или Могилева – это тяжелейший стратегический удар по военной безопасности России, – рассказал политолог. – Поэтому военная доктрина имеет для России очень важное значение».
«Кроме того, оптимизм здесь внушает и то, что у России и Белоруссии всегда были наилучшие отношения именно в военной сфере, – полагает Носович. – Если выстраивать иерархию, то хуже всего с союзным строительством обстояли дела в информационной сфере, было немного лучше с экономикой, но и там случались конфликты, а военное сотрудничество – сфера, где у сторон всегда все происходило ровно, гладко и бесконфликтно. Это касается как армий, так и спецслужб. Учитывая все это, можно ожидать, что в следующие два года активнее всего интеграция будет развиваться в этой сфере».
В минувший четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства. Ранее они утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что принятие Военной доктрины обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Белоруссии и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.
По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран. «Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
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В Германии пообещали совместную реакцию ЕС на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Реакция Евросоюза (ЕС) на ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе будет совместной, речь идет о возможном продлении санкций, ограничении авиасообщения, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Зассе заявила, что продолжается работа «над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС», передает РИА «Новости».
«Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа», – добавила она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Белоруссия признала BYPOL экстремистской организацией
Белорусские власти признали экстремистскими ресурсы оппозиционной платформы BYPOL, объединяющей бывших правоохранителей страны за рубежом, сообщили в МВД республики.
Ведомство добавило ресурсы платформы в перечень экстремистских формирований, передает ТАСС со ссылкой на обновленный список.
Решение о признании экстремистским формирования BYPOL/Мобилизационный план «Перамога» было принято в понедельник. Также ведомство признало экстремистским формированием Telegram-чат «Смайл суки».
В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев
Белорусские пограничники принимают меры для обеспечения безопасности в районе идущих в Польшу беженцев, а также для предупреждения провокаций, заявил официальный представитель госпокгранкомитета страны Антон Бычковский.
«Подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций», – заявил Бычковский РИА «Новости».
По его словам, пропуск лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска проводится в штатном режиме, добавил он.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Белоруссии допустили возможность провокаций со стороны Польши в ситуации с беженцами
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что не исключены провокационные действия со стороны Польши для оправдания применения силы и спецсредств в отношении беженцев.
«С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.