Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Одним из главных источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченский спецназ сейчас наводит ужас на украинских националистов своими смелыми действиями и дерзостью при ведении боевых действий. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно сильно?

«Чеченский спецназ» – это, конечно, исключительно образное выражение. Можно вспомнить, например, нечто подобное в истории – «Дикая дивизия» времен Первой мировой войны (официальное название – Кавказская туземная кавалерийская дивизия), в состав которой из числа горцев Северного Кавказа входил и кавалерийский полк из представителей Чечни.

Сейчас это полки особого назначения «Север», «Юг», ППС имени Ахмата Кадырова, СОБР «Терек», ОМОН Чеченской республики, в которых проходят службу около 30 тысяч чеченских военнослужащих. Все эти подразделения входят в состав Росгвардии и подчиняются главе этого ведомства – директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову. Неофициально – это «личная гвардия» Рамзана Кадырова, который подчеркивает, что для него превыше всего приказ Верховного главнокомандующего.

Подразделения Росгвардии принимают активное участие в специальной военной операции на Украине, наряду с Вооруженными силами РФ. Они выполняют свои задачи, общее предназначение которых заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

Чеченский спецназ – не исключение: действует там с первых дней, а буквально на днях из Грозного отправилось новое пополнение из числа бойцов полка полиции специального назначения, которых напутствовал Рамзан Кадыров. Он отметил, что отправил на задание одних из самых подготовленных и боеспособных бойцов. В составе чеченских военнослужащих – исключительно добровольцы, мотивированные на участие в боевых действиях.

«Чеченцы – прирожденные воины по своей исторической сути. Это в крови у нохчей, для которых военная служба является наиболее почетной, – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор исторических наук Михаил Басханов. – Чеченцы служили и Российской империи, и Советской власти – 9 человек стали Героями Советского Союза, в современной России высшего звания Героя удостоено 20 чеченцев, из которых 11 – посмертно.

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Есть особенность вайнахского менталитета при военной службе – непомерная гордость и демонстративная независимость, но они готовы подчиняться «сильной руке» и рисковать жизнью при выполнении приказа. Их сильная сторона проявляется именно в национальных формированиях, где служат представители одной этнической группы, где все равны и авторитет рядового приравнивается к командиру. В армии подобное не особо приветствуется. Вероятно, поэтому из чеченцев сформированы подразделения в системе МВД и Росгвардии, где в большей степени присутствует принцип территориальности набора сотрудников и военнослужащих.

В ходе специальной военной операции на Украине у чеченского спецназа будут специфические задачи именно по их принадлежности к структуре Росгвардии, а не к армейским подразделениям. В атаку, образно говоря, их не направляют, для этого нет тяжелых вооружений, авиационной поддержки. А вот при ликвидации диверсионных групп, иностранных наемников, зачистке населенных пунктов от националистов опыт хорошо обученных чеченских бойцов будет востребован. Они способны эффективно действовать небольшими отрядами, их не смущает численное превосходство противника. На Украине бытует мнение, что с чеченцами лучше не связываться, нацбаты стараются избежать прямого контакта с ними».

Точное количество чеченских спецназовцев на Украине не сообщается, как и места их дислокации. Неофициально поступают сообщения об их нахождении в Мелитополе, на Запорожской АЭС, а также под Киевом. Глава Чечни, также сообщалось, даже лично побывал на Украине, чтобы подбодрить своих земляков, участвующих в специальной военной операции. Судя по видеокадрам, Рамзан Кадыров находился на аэродроме Гостомель, который был захвачен российскими десантниками. Видео вскоре удалили с сайта ЧГТРК «Грозный», чтобы не раскрывать дислокацию.

Впрочем, сам Кадыров после слов об основной задаче «взять Киев» стал необычайно популярен в социальных сетях. К примеру, китайский новостной сайт WeChat, который заменяет жителям КНР Insragram, WhatsApp и TikTok, заполнен видео в поддержку российской спецоперации. Особой популярностью пользуются ролики с Путиным и Кадыровым, чеченскими бойцами спецназа.

«Не стоит идеализировать так называемый чеченский спецназ, но стоит оценить его потенциал, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран чеченских войн полковник запаса Геннадий Алехин. – С чеченцами выгоднее дружить, чем враждовать, это хорошо известно, в отчаянности им не откажешь. Для националистов на Украине это будет пострашнее, чем пресловутые «бурятские танкисты», которые, по мнению украинской пропаганды, устраивали «котлы» в Донбассе.

Чеченцы с бандеровцами церемониться особо не станут и здесь денацификация будет жесткой, с ликвидацией при попытке малейшего сопротивления. Срабатывает и распространяемый миф о «свирепых чеченах», которые готовы уничтожать противника без жалости, – украинцы их откровенно боятся.

У чеченских подразделений из состава Росгвардии будут задачи большей частью по линии этого ведомства – полицейские функции, зачистка занятых территорий, обеспечение там порядка. Впрочем, зная характер этих бойцов, можно предположить, что и в прямых боевых действиях с подразделениями ВСУ они принимают участие, об этом свидетельствуют и упоминания о чеченском спецназе при захвате тех или иных объектов. При этом надо понимать, что основная боевая работа в ходе проведения специальной операции на Украине выполняется армейскими подразделениями, в том числе Силами специальных операций России».

Об успехах чеченского спецназа на Украине сейчас рассказывает сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, упоминает отряд ОМОН «Ахмат-Грозный» под командованием Анзора Бисаева, который участвует в специальной операции и находится неподалеку от Киева.

Руководитель ССО Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Валерий Флюстиков подобной «осведомленности» позволить себе не может. Его подчиненные, известные с марта 2014 года в Крыму как «вежливые люди», скорее, «люди-невидимки», работа которых становится известна лишь после выполнения поставленной задачи, а то и вовсе не разглашается долгие годы. Тем не менее известно, что российские подразделения ССО принимают участие в специальной операции на Украине, возможно, что там они появились и до 24 февраля, – в задачи спецназа входит и разведка за линией фронта.

«Какой-то официальной отчетности о действиях именно сил специального назначения на Украине вы сейчас точно не найдете и всем известную аббревиатуру «СпН» в сводках не встретите, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса, член Координационного совета ветеранов спецназа ВС РФ Александр Хаев. – Люди нашей профессии предпочитают не афишироваться, здесь главное – сделал дело и ушел незаметно. Так было всегда, и, скажем, в том же Афганистане наши отдельные бригады СпН были долгое время замаскированы под обычные мотострелковые бригады, точно так же, как и отдельные роты, не выдавали свою принадлежность и назвались «кабульской» или иной другой ротой.

Сейчас, считает он, при проведении операции на Украине армейский спецназ из состава ССО тоже «шифруется», большей частью под десантников, с которыми есть сходство в форме одежды. Опять же в силы спецопераций входит 45-я бригада СпН ВДВ, а там попробуй разбери, где кто. Но вот по характеру проведенных операций по взятию под контроль атомных электростанций в Чернобыле и Запорожье, военных аэродромов, организации «коридоров» для вывода мирных жителей из блокированных городов могу предположить, что действовал именно спецназ ССО».

Помимо озвученного Кадыровым спецназа из Росгвардии, на Украине могут быть задействованы и другие особые подразделения. Их в России достаточно много, они, помимо Главного управления ГШ (ГРУ), есть в РВСН, которые занимаются охраной стартовых площадок ракет стратегического назначения. Есть спецназ ФСБ, МВД и Росгвардии, даже у ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) имеет подобные подразделения. Эти ведомственные структуры специального назначения имеют свою богатую историю, уникальные боевые операции.

Однако именно ССО при выполнении определенных задач, помимо штатных подразделений, в свой состав может подчинить как вышеперечисленные спецназы, так и обычные армейские подразделения. И чеченский спецназ здесь не исключение.